Ο τραγουδιστής αποκάλυψε οτι η προσευχή και το λιβάνισμα αποτελούν μέρος της πρωινής του ρουτίνας.

Για την πίστη του στο Θεό και πώς ο ίδιος την εκφράζει, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε οτι η προσευχή και το λιβάνισμα αποτελούν μέρος της πρωινής του ρουτίνας.

Όπως ανέφερε, μόλις ξυπνήσει, συνηθίζει να λέει «ευχαριστώ», ενώ στη συνέχεια λιβανίζει τον χώρο του. Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη συνήθεια δεν είναι απλώς μια καθημερινή κίνηση, αλλά ένας τρόπος να διατηρεί την πίστη και την εσωτερική του ισορροπία.

«Κάθε πρωί όταν ξυπνάω, σας δίνω τον λόγο της τιμής μου, λέω ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας παράλληλα τη στάση που κρατά όταν επισκέπτεται την εκκλησία.

Όπως εξήγησε, δεν συνηθίζει να ζητά κάτι από τον Θεό όταν πηγαίνει στην εκκλησία, παρά μόνο εάν έχει προκύψει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη. «Όταν πηγαίνω στην εκκλησία ποτέ δεν ζητάω, μόνο εάν έχει προκύψει κάτι», ανέφερε.

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Στη συνέχεια, επανέλαβε πως η ευγνωμοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς του, σημειώνοντας: «Ξεκινάω την ημέρα μου λιβανίζοντας, έτσι και ξεκινάω και με ευχαριστώ. Εκεί είναι η υπομονή μου».

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