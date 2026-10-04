Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις οικογένειες των ασθενών, οι οποίες καλούνται μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα να εξασφαλίσουν νέες δομές φροντίδας για τους συγγενείς τους.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το οριστικό κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών και ερευνών.

Η διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσει και τυπικά.

Την ίδια ώρα, συγγενείς των ασθενών που εξακολουθούν να φιλοξενούνται στην κλινική αναζητούν δομές στις οποίες θα μπορέσουν να μεταφέρουν τους ανθρώπους τους.

Η κατάσταση δημιουργεί ιδιαίτερη πίεση στις οικογένειες, καθώς αρκετοί από τους νοσηλευόμενους είναι ηλικιωμένοι και χρειάζονται συνεχή φροντίδα.

Η απόφαση για ανάκληση της άδειας

Η Περιφέρεια έχει ήδη προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, με την απόφαση να έχει επιδοθεί στην κλινική από δικαστικούς επιμελητές. Η λειτουργία της δεν διακόπηκε αμέσως, καθώς προβλέπεται χρονικό περιθώριο προκειμένου να μετακινηθούν με ασφάλεια οι ασθενείς που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις.

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Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις μετά τα ευρήματα ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην κλινική φέρεται να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ εξετάζονται περιπτώσεις χορήγησης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν τα ΑΜΚΑ ασθενών για τη συνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους.

Οι καταγγελίες που προηγήθηκαν

Οι έλεγχοι είχαν ξεκινήσει έπειτα από καταγγελίες σχετικά με υποστελέχωση και τις συνθήκες νοσηλείας. Αναφορές φέρεται να είχαν υποβληθεί ήδη από τα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν προχωρήσει σε συστάσεις προς τη διοίκηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ερευνάται πλέον συνολικά η λειτουργία της κλινικής, αλλά και το γιατί δεν είχε διακοπεί νωρίτερα η δραστηριότητά της παρά τις καταγγελίες και τις προηγούμενες ενέργειες των ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα.