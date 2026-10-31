Τι καταγγέλλει για τις δηλωμένες ώρες εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ.

Σε νέες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας στην Pizza Fan προχώρησε εργαζόμενος της αλυσίδας, περιγράφοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί μετά την αιφνιδιαστική διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων.

Εκτός από την αγωνία για την καταβολή των δεδουλευμένων, θέτει και ζήτημα αναντιστοιχίας ανάμεσα στις πραγματικές ώρες απασχόλησης και σε εκείνες που εμφανίζονταν δηλωμένες στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ο Γιώργος Ταραζάς, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της Pizza Fan στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο χρόνο, μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, μεταφέροντας όσα βίωσε ο ίδιος και οι συνάδελφοί του.

Όπως περιέγραψε, η διακοπή λειτουργίας έγινε χωρίς καμία προειδοποίηση, αφήνοντας το προσωπικό προ τετελεσμένων. «Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά. Το μαγαζί έκλεισε από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Απλά πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και ήταν κλειστό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καταγγελία για τις ώρες εργασίας στην ΕΡΓΑΝΗ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα υποστήριξε ο εργαζόμενος σχετικά με την καταγραφή του ωραρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ώρες που εμφανίζονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ήταν σημαντικά λιγότερες από εκείνες που πραγματικά εργάζονταν.

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Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση, καθώς ανάλογη εικόνα είχαν διαπιστώσει και άλλοι συνάδελφοί του.

«Εάν δεν πληρωθούμε, θα κινηθούμε νομικά»

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι περιμένουν να διαπιστώσουν εάν θα καταβληθούν κανονικά οι μισθοί τους.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Ταραζάς, η μισθοδοσία πραγματοποιείται συνήθως στις 7 κάθε μήνα και αφορά την εργασία του προηγούμενου. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή στην προβλεπόμενη ημερομηνία, οι εργαζόμενοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν δικαστικά τα χρήματά τους.

Η οικονομική πίεση είναι ήδη έντονη, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι δεν διαθέτουν άλλη πηγή εισοδήματος.

Μόλις δύο στους δέκα βρήκαν νέα εργασία

Αποκαλυπτική είναι και η εικόνα που μετέφερε για την προσπάθεια αναζήτησης νέας δουλειάς. Από τους δέκα συναδέλφους του, μόλις δύο είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν άλλη θέση εργασίας.

Συνολικά, περίπου 2.500 εργαζόμενοι επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην αλυσίδα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των καταστημάτων, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι εργαζόμενοι, δεν έχει υπάρξει σφράγιση της επιχείρησης από την ΑΑΔΕ.