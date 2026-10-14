«Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι θεσμικά και σοβαρά και σωστά να σεβόμαστε την όποια επιλογή», είπε ο Μάκης Βορίδης για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ως εφικτό χαρακτήρισε ο Μάκης Βορίδης τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη ΝΔ, τονίζοντας ωστόσο πως το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά «χωρίς αμφιβολία» τον επηρεάζει. Ο πρώην αναφέρθηκε, επίσης, στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας πως «εμείς είμαστε υποχρεωμένοι θεσμικά και σοβαρά και σωστά να σεβόμαστε την όποια επιλογή».

Τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Αναφερόμενος στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι η κυβερνητική παρέμβαση περιλαμβάνει τη συγκράτηση των τιμών, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και τη συνέχιση της επιδότησης στη βενζίνη.

Όπως ανέφερε, η συγκράτηση των τιμών αναμένεται να απορροφήσει τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί από τον Απρίλιο, ενώ εκτίμησε ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από τα επίπεδα που είχαν αρχικά υπολογιστεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα διυλιστήρια έχουν απορροφήσει κόστος περίπου 100 εκατ. ευρώ, συγκρατώντας τις τιμές.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη μη οριζόντια μείωση των έμμεσων φόρων, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι τα μέτρα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Τι είναι καλύτερο από τα δύο; Τι είναι πιο αποτελεσματικό; Τι είναι πιο κοινωνικά δίκαιο; Το στοχευμένο ή το οριζόντιο;», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η στήριξη πρέπει να κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε όσους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

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«Στρατηγική επιλογή η αυτοδυναμία»

Για τις επόμενες εκλογές και τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος, παρά την απόσταση από τα ποσοστά που απαιτούνται σήμερα για την επίτευξή της. «Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Δεν λέω ότι τον πιάσαμε. Λέω ότι είναι εφικτός», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι οι χαμηλότερες μετρήσεις για τη Νέα Δημοκρατία κινούνται μεταξύ 27% και 29%, ενώ οι υψηλότερες μεταξύ 30% και 31%. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τον Οκτώβριο του 2022 οι δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά για το κυβερνών κόμμα από εκείνα που τελικά συγκέντρωσε στις εκλογές του 2023, όταν έλαβε περίπου 41%.

Ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και όχι άρνηση συνεργασιών, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή του κόμματος στις κυβερνήσεις συνεργασίας του παρελθόντος.

Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσαφηνίσουν τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες επιλογές υπάρχουν για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Σχολιάζοντας την κριτική που ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Μάκης Βορίδης αναγνώρισε ότι η πολιτική του στάση επηρεάζει τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας. «Χωρίς αμφιβολία», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η στάση του κ. Σαμαρά δυσκολεύει την προσπάθεια επίτευξης αυτοδυναμίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα στενάχωρη την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, υπενθυμίζοντας ότι είχε διατελέσει υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. «Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υπηρετήσει κοινές αξίες και κοινή κατεύθυνση. Άρα είναι εξαιρετικά στενάχωρο το να βρισκόμαστε σε απόσταση σήμερα», ανέφερε.

Ωστόσο, διαφώνησε με την κριτική του κ. Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε ισχυρό σημείο της κυβερνητικής πολιτικής. Ως παραδείγματα ανέφερε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και τις πρωτοβουλίες για την ενεργειακή αξιοποίηση των θαλάσσιων περιοχών.

Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η κριτική στην εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις συγκεκριμένες ενέργειες της κυβέρνησης.

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον Κάθετο Διάδρομο

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε και στην απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβειρας, τονίζοντας ότι η επιλογή του πρέσβη αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου των ΗΠΑ.

«Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι θεσμικά και σοβαρά και σωστά να σεβόμαστε την όποια επιλογή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να προχωρά σε εικασίες για τους λόγους μιας τέτοιας απόφασης.

Υπογράμμισε ότι το βασικό ζήτημα για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η ενίσχυση του ρόλου της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξή του συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και με τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

«Οι επιτυχίες δεν σημαίνουν ότι βρισκόμαστε σε καθεστώς παραδείσου»

Ερωτηθείς για τις αλαζονικές συμπεριφορές και τις άστοχες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση συχνά γίνεται υπερβολικά αυστηρή απέναντι σε δηλώσεις πολιτικών. Παράλληλα, τόνισε ότι η αλαζονεία στην εξουσία συνδέεται κυρίως με την αδυναμία αναγνώρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τμήματα της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις του διακρίνει μέριμνα για τους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Επικαλέστηκε τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που πιέζονται οικονομικά.

«Οι αναμφισβήτητες επιτυχίες της κυβέρνησης δεν σημαίνει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθεστώς παραδείσου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παραμένουν στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και προβλήματα που απαιτούν περαιτέρω προσπάθεια.

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