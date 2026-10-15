Από τον Φεβρουάριο ο πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά που μας υποσχέθηκε, τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας. «Θολές» οι πληρωμές των επιδοτήσεων του Δεκεμβρίου.

Χορτασμένοι από τα λόγια δηλώνουν οι αγρότες, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι οι υποσχέσεις που τους έδωσε τον περασμένο Φερβουάριο δεν υλοποιήθηκαν και προειδοποιούν ότι αν δεν δουν «πράξεις» τον Νοέμβριο, τα μπλόκα θα αποτελέσουν μονόδρομο.

«Θα περιμένουμε τη νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, περίπου τον Νοέμβριο, και από εκεί και πέρα αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει, γιατί από λόγια χορτάσαμε, δηλαδή αν υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα λύνουν τα προβλήματα μας τότε δεν θα γίνουν και τα μπλόκα. Τα προβλήματα βγάζουν τον κόσμο στο δρόμο. Στοπ τα "θα". Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι θα το κερδίσουμε μόνο στο δρόμο, μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις, δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι», τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Στα λόγια...

«Ζητήσαμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό γιατί τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, έχουν αυξηθεί. Ζούμε μια δραματική κατάσταση όσοι ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, είτε κτηνοτρόφοι είτε γεωργοί είτε μελισσοκόμοι είτε αλιείς. Πήγαμε στη συνάντηση για να του υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε - που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρη και δεν έκανε τίποτα - και αυτά που έρχονται.», ανέφερε ο Κ. Τζέλλας.

«Έχουν γίνει γύρω στις 60 χιλιάδες αιτήσεις για τη χρονιά που διανύουμε, υπάρχουν τα απλήρωτα από το 2024 και 2025, που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός όταν είχαμε πάει στο Μαξίμου ότι θα πληρωνόντουσαν μέσα σε δύο μήνες, ακόμα είναι κόσμος που είναι δήθεν σε έλεγχο, δεν ελέγχεται και βέβαια δεν πληρώνεται. Στο 90% των ενστάσεων που έχουν γίνει δεν έχουν προβλήματα, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Είναι όμηροι ενός ελέγχου ο οποίος δεν γίνεται», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα προηγούμενα χρόνια, μετά τις 15 Οκτωβρίου «παίρναμε προκαταβολή των ενισχύσεων και τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, δεν έχει γίνει ούτε το 10%. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούμε, πότε θα πληρωθούμε;».

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«Δεν υπάρχει επαρχία»

Αναφερόμενος στη χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών, τόνισε ότι στόχος ήταν «να δείξουμε αυτό που ζούμε».

«Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι η επαρχία χάνεται και δεν χάνονται μόνο οι αγρότες που εγκαταλείπουμε σωρηδόν το επάγγελμα, κλείνουνε και τα μικρά μαγαζάκια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρχία», πρόσθεσε.

Άγνωστο τι θα γίνει με τις πληρωμές του Δεκεμβρίου

Μπροστά σε νέα προβλήματα με τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκονται οι αγρότες, ενώ όλα δείχνουν θολά αυτή τη στιγμή. Είναι άγνωστο πώς θα κινηθούν τελικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ (πλέον από την ΑΑΔΕ) και τι θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους και τις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Οι αγρότες ανησυχούν ότι οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά και τις διαδικασίες που αφορούν τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

«Από τις εξαγγελίες εξυγίανσης στο “ανοίξαμε και σας περιμείνουμε» - στήνεται ξανά το πάρτι των επιδοτήσεων;»

«Το δελτίο τύπου της 12ης Οκτωβρίου της ΑΑΔΕ για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026, υπό τον εύηχο τίτλο «Νέες βελτιώσεις και απλουστεύσεις», δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων».

Τα παραπάνω επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, με ανακοίνωσή της στην οποία εν συνεχεία αναφέρει τα εξής:

«Μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και το επιτελείο του διαβεβαίωναν ότι το Action Plan 2, που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έβαζε τέλος στις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυστηρούς ελέγχους και πλήρη διασταύρωση των στοιχείων.

Σήμερα, αντί για αποτελέσματα, βλέπουμε διαρκείς παρατάσεις, εξαιρέσεις στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων, γεωχωρική επικάλυψη μόλις 55% και δυνατότητα υπεύθυνων δηλώσεων χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών στους φορείς υποβολής.

Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η σταδιακή διολίσθηση από τις βαρύγδουπες δεσμεύσεις για αυστηρούς ελέγχους σε ένα καθεστώς διαρκών εξαιρέσεων και διευκολύνσεων, που εγείρει σοβαρά ερωτήματα: πρόκειται για πραγματικές τεχνικές ανάγκες ή για επιλογές που υπαγορεύονται από πολιτικές σκοπιμότητες;

Το μήνυμα που κινδυνεύει να εκπέμψει η διοίκηση είναι εξαιρετικά επικίνδυνο: «Κάντε τις δηλώσεις για να πληρωθείτε και τα δικαιολογητικά τα βλέπουμε αργότερα». Κοινώς, «ανοίξαμε και σας περιμένουμε»!

Αυτή είναι η πολυδιαφημισμένη εξυγίανση; Έχει ενημερωθεί η DG AGRI και έχει αποδεχθεί τυχόν αποκλίσεις από τις δεσμεύσεις του Action Plan 2; Ποιοι ουσιαστικοί έλεγχοι εγγυώνται ότι το ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους; Η EPPO παρακολουθεί τον κίνδυνο αναβίωσης πρακτικών που οδήγησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Υπενθυμίζουμε στους κατά τα άλλα «ανεξάρτητους» και «ανεξέλεγκτους» διοικούντες της ΑΑΔΕ ότι οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 επιβάλλουν αξιόπιστα συστήματα ελέγχου, διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών και αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάστηκε ως η μεγάλη λύση. Αντί όμως για επιτάχυνση και αποκατάσταση της αξιοπιστίας, έχει δημιουργηθεί μια παρατεταμένη αβεβαιότητα και σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων, μια ιδιότυπη στάση πληρωμών. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού της αγροτικής οικονομίας και συσσωρεύει δυσαρέσκεια, η οποία κινδυνεύει να λειτουργήσει ως άλλοθι για την επιστροφή στο παλιό, σαθρό και «αμαρτωλό» σύστημα πληρωμών.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η εκκωφαντική σιωπή της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Πού βρίσκεται σήμερα η ομάδα των «σοφών» που επεξεργάστηκε τα σχέδια δράσης, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των γεωτεχνικών υπηρεσιών; Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την εφαρμογή τους και τα αποτελέσματά τους;

Η ΠΟΓΕΔΥ εκφράζει την έντονη ανησυχία της ότι οι διαδοχικές «απλουστεύσεις», σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες καθυστερήσεις πληρωμών, ενδέχεται να διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις επιστροφής στο παλιό «αμαρτωλό» μοντέλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα μοντέλο του οποίου τις παθογένειες η μεταρρύθμιση υποσχέθηκε να εξαλείψει, αλλά για το οποίο παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα: πόσα από τα πρόσωπα, τους μηχανισμούς και τις πρακτικές του προηγούμενου συστήματος εξακολουθούν να αποτελούν τα δομικά υλικά του νέου;

Κρίμα και για τον κατά τα άλλα δυναμικό κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος καλείται πλέον να αποδείξει ότι οι αποφάσεις του υπηρετούν την εξυγίανση και δεν οδηγούν στην αναπαραγωγή των πρακτικών που υποτίθεται ότι η μεταρρύθμιση θα έστελνε οριστικά στο παρελθόν.

Οι πραγματικοί παραγωγοί δικαιούνται έγκαιρες και νόμιμες πληρωμές, όχι ένα σύστημα που τους κρατά σε οικονομική ασφυξία και, ταυτόχρονα, δημιουργεί ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων και τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας.

Η χώρα δεν αντέχει έναν «ΟΠΕΚΕΠΕ 2», ούτε ένα νέο πάρτι επιδοτήσεων, με τον λογαριασμό να καταλήγει ξανά στους έντιμους παραγωγούς, στους φορολογουμένους και στην αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην Ευρώπη.

Τον λόγο έχουν πλέον οι αρμόδιες ευρωπαϊκές ελεγκτικές και διοικητικές αρχές και, εφόσον προκύψουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καληνύχτα σας, κύριε Διοικητά!».

Σκέψεις για ΟΣΔΕ-πληρωμές αγροτών 2026 σε δύο φάσεις

Όπως φαίνεται εξετάζεται πλέον η ολοκλήρωση του έργου των δηλώσεων ΟΣΔΕ σε δύο φάσεις, με αντίστοιχη διευθέτηση του χρόνου πληρωμής των δικαιούχων.

Σ’ αυτή την περίπτωση, εκτός από την προκαταβολή ενίσχυσης, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου που θα αφορά κάπου 150.000 αγρότες η δήλωση ΟΣΔΕ των οποίων θα έχει οριστικοποιηθεί (σήμερα έχουν οριστικοποιηθεί 110.000 δηλώσεις), όλοι οι άλλοι θα λάβουν εξόφληση βασικής ενίσχυσης (προκαταβολή και εξόφληση μαζί), αναδιανεμητική, εξισωτική, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας και προκαταβολή αγροπεριβαλλοντικών, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Τα παραπάνω έρχεται να διευκολύνει και η δημόσια πρόταση της ΠΕΦΑΣΥ για ασφαλή πληρωμή βασικής ενίσχυσης εντός του Δεκεμβρίου χωρίς παράκαμψη του κανονιστικού πλαισίου και των κοινοτικών οδηγιών. Προτείνεται επί της ουσίας ο διαχωρισμός του έργου σε 2 φάσεις με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι πολυπόθητες εξαιρέσεις του ΚΑΕΚ και θα λειανθούν τα προβλήματα της συνυπευθυνότητας των αγροτών και των φορέων υποβολής δηλώσεων.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Αγροτικής Συμβουλευτικής, είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε η πληρωμή να γίνει κανονικά στο σύνολο της βασικής ενίσχυσης εξασφαλίζοντας και την ανάγκη της αγοράς.