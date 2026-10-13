Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το άρθρο του κ. Καρτερού αλλά και τις μετέπειτα δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε τις πολιτικές σχέσεις εντός του προοδευτικού χώρου.

Στην εκπομπή «Η Ελλάδα Σήμερα» του ραδιοφωνικού σταθμού ELLADA 94,3 και του δημοσιογράφους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρνάρα παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.



Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το άρθρο του κ. Καρτερού αλλά και τις μετέπειτα δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε τις πολιτικές σχέσεις εντός του προοδευτικού χώρου.

«Η κα Κουφονικολάκου λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος με την ΕΛΑΣ, ο κ. Καρτερός – που είναι μέλος της επιτροπής των 75 και λογογράφος του κ. Τσίπρα -, βγαίνει και λέει τον κ. Ανδρουλάκη βλάκα και ο κ. Τσίπρας βγαίνει και λέει ότι δεν είμαστε ανταγωνιστές. Αυτή είναι μία στρατηγική όξυνσης που γίνεται με μοιρασμένους ρόλους. Ο κόσμος αξιολογεί και έχει άποψη για το τι συμβαίνει».



Ενώ έκανε λόγο για δύο εντελώς ανόμοια περιστατικά απαντώντας σε όσους επιχειρούν να συσχετίσουν ένα τηλεοπτικό περιστατικό με το άρθρο του στενού συνεργάτη του Προέδρου της ΕΛΑΣ.

«Πρόκειται για δύο ανόμοια πράγματα», τόνισε και εξήγησε: «Στη μία περίπτωση είχαμε ένα περιστατικό για το οποίο ο κ. Κωνσταντόπουλος ζήτησε συγγνώμη και στην άλλη περίπτωση πρόκειται για την εκφορά λόγου του πιο στενού συνεργάτη του Προέδρου της ΕΛΑΣ. Η μία είναι μια ατομική συμπεριφορά που είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι προϊόν κάποια πολιτικής εντολής – ενώ στην άλλη περίπτωση έχουμε εκφώνηση επίσημης γραμμής».



Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση και τον μονομέτωπο αγώνα του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στις διαφορετικές προγραμματικές θέσεις.

«Εμείς έχουμε διαφορετικές θέσεις από τον κ. Μητσοτάκη. Εμείς ζητάμε προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς ενώ η Νέα Δημοκρατία όχι, εμείς λέμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων ενώ η Νέα Δημοκρατία όχι, εμείς λέμε κατάργηση του 13ωρου ενώ η Νέα Δημοκρατία προωθεί ένα μοντέλο κοινής ευέλικτης εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας, εμείς λέμε επαναφορά του ΕΚΑΣ και 13η σύνταξη ενώ η Νέα Δημοκρατία εξαπατά τους συνταξιούχους, εμείς λέμε 13ο μισθό ενώ ο κ. Πιερρακάκης λέει ότι δε θα τον έδινε και να είχε λεφτά. Άρα ο αγώνας μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά να το διακηρύττουμε ότι είμαστε αντίπαλος της ΝΔ αλλά έχεις ένα ολοκληρωμένο και αντιπαραθετικό στο δικό της πρόγραμμα. Όταν, από την άλλη πλευρά, σε πολλά κοινωνικά ζητήματα η ΕΛΑΣ έχει παρόμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία τότε από μόνη της νομιμοποιεί την ατζέντα της κυβέρνησης και δεν είναι δυνατόν μετά να κάνει μέτωπο εναντίον της. Το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό και ας επιχειρούν κάποιοι να του προσδώσουν χαρακτηριστικά “ύφους”.

Εμάς αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν θα ασκούμε κριτική στην ΕΛΑΣ όταν κι εκείνη ενστερνίζεται αυτές τις πολιτικές. Δεν είναι όμως αντίπαλος μας η ΕΛΑΣ ούτε έχουμε ανταγωνισμό μαζί της. », ξεκαθάρισε ο κ. Τσουκαλάς.



Ερωτηθείς για την επίθεση που εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος χθες κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Εκπρόσωπος Τύπου διατύπωσε τη γνώμη ότι «ο κ. Καμμένος ο οποίος είναι άκρα δεξιά βγαίνει το τελευταίο διάστημα και συμφωνεί με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη και ξαφνικά εμφανίζεται να λέει ότι συμφωνεί και με τον κ. Τσίπρα. Καθένας βγάζει συμπεράσματα.Νομίζω, δε, ότι επιβεβαιώνει αυτό που λέμε ότι αν έχει έναν αντίπαλο η δεξιά στη χώρα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ».



Με αφορμή τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα Political, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως «ναι μεν δεν είμαστε ικανοποιημένοι αλλά είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα αλλάζουν. Μάλιστα, με αφορμή τη σημερινή δημοσκόπηση, θα δει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που έχει το πιο ισχυρό πρόγραμμα, τα πιο ισχυρά στελέχη και θέσεις που πραγματικά ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες.

Στην πολιτική τα διλήμματα είναι εκείνα τα οποία μετρούν και το δίλημμα εδώ είναι ή παρακμή, ανισότητες και Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή με μείωση ανισοτήτων, με ισχυρό κράτος πρόνοιας, ισχυρούς θεσμούς, ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκης. Αυτά θα συγκριθούν πάνω από την κάλπη».



Στάθηκε, παράλληλα, στην διεύρυνση χαρακτηρίζοντάς της ως «στρατηγική επιλογή. Το βασικό μας ζητούμενο είναι η κοινωνική διεύρυνση, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να αποτυπώνεται στη μεγάλη συμμαχία των αγροτών, των νέων, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων.



«Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σταχυολόγησε:

«Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μόνιμο μηχανισμό ώστε τα έσοδα από τον ΦΠΑ να επιστρέφουν ως μειωμένος συντελεστής. Πρέπει επίσης να δούμε το θέμα του ΦΠΑ, της φορολόγησης των υπερκερδών και βέβαια το μεγάλο ζήτημα του πλαφόν από τα διυλιστήρια έως τα πρατήρια. Όλα αυτά μαζί μπορούν να οδηγήσουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Όσον αφορά στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι τα όποια μέτρα δεν έχουν αποδώσει έως τώρα. Από τους 2.000 κωδικούς βλέπουμε ότι μόνο 300 θα συνεχίσουν. Οι τιμές όχι μόνο δεν είναι σταθερές αλλά αυξήθηκαν το καλοκαίρι και η κυβέρνηση ήρθε απλά να μειώσει τις αυξημένες τιμές του καλοκαιριού. Αυτό είναι η κοροϊδία».



Κληθείς να πάρει θέση για τις διεθνείς εξελίξεις και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε ότι:

«Αυτή η πολιτική προφανώς είναι μια πολιτική που εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει ανάγκη από ασφάλεια έχει ανάγκη σταθερούς θεσμούς Δεν είναι λογική του one man show αυτό που πρέπει να προχωρήσει. Όλα αυτά είναι βαθιά προβληματικά, τα έχουμε αναδείξει, και πιστεύουμε στην ανάγκη ύπαρξης ενός πυλώνα σταθερότητας στην παγκόσμια κοινότητα».



Τέλος, με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, της Μιλένας Αποστολάκη και του Δημήτρη Σπυράκου για το ιδιωτικό χρέος, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι:

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«Εμείς είμαστε η παράταξη που φέρνει αυτήν τη στιγμή πρόταση νόμου για επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, επεκτείνουμε αυτή την προστασία και στην αγροτική γη, έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για το πως μπορεί να περιοριστεί η ευθύνη των εγγυητών - που είναι τα μεγάλα θύματα του ιδιωτικού χρέους που ουδέποτε δανείστηκαν αλλά σήμερα ζητάνε πάρα πολλά λεφτά και εμείς λέμε να περιοριστεί αυτή η ευθύνη ανάλογα με το ποσοστό που ένα δάνειο έχει πουληθεί. Εμείς θέτουμε το ζήτημα της υποχρεωτικότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό - που έχει αποτύχει - και εμείς λέμε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ώστε να υποχρεούνται οι πιστωτές να κάνουν πρόταση και αν δεν πετύχει αυτή ή αν δεν την θέλει ο δανειολήπτης να μπορεί να προσφύγει σε μια ανεξάρτητη αρχή οφειλών. Εμείς έχουμε το ζήτημα του δικαιώματος προαίρεσης, του να μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να αγοράσει το δάνειό του πριν πουληθεί σε πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά. Ζητάμε να μπουν κανόνες στα funds και τους servicers και να μπει φορολόγηση σε αυτούς. Όλα αυτά σήμερα μαζί με τη λύση για το ελβετικό φράγκο, με επιβάρυνση κατά 2/3 του πιστωτή, μαζί με τις 120 δόσεις που όμως θα έχουν επιτόκιο ύψους 3%. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας η κεντρική είδηση που αφορά στους πολίτες, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».