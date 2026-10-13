Το κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο.

Κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, πραγματοποίησε τη Δευτέρα (12/10) επίσκεψη στο μαρτυρικό Μπλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.

Στο πλαίσιο των ημερών μνήμης και τιμής για την Απελευθέρωση της Αθήνας, τα μέλη της αντιπροσωπείας περιηγήθηκαν στους χώρους όπου χιλιάδες αγωνιστές της Αντίστασης φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής. Το κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες της Αντίστασης, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο της αυτοθυσίας του λαού.

«Η μνήμη της Απελευθέρωσης και της Αντίστασης δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική υπενθύμιση· είναι ζωντανή παρακαταθήκη και πυξίδα για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς αγώνες. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι ιδέες της Ακροδεξιάς, του αναθεωρητισμού και του μίσους επιχειρούν να επανέλθουν, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι το ισχυρότερο όπλο μας», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανάρτησή της.

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