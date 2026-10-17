Σύμφωνα πληροφορίες, σε σύνολο 170 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, η πρόταση του χανιώτη βουλευτή πήρε μόλις 30 ψήφους.

«Όχι» στην πρόταση Πολάκη για τη διεξαγωγή Συνεδρίου και εκλογή προέδρου, είπε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας τη σχετική συζήτηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από το καλοκαίρι.

Από το καλοκαίρι και μετά, το κόμμα βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στις δημοσκοπήσεις. Η συλλογική ηγεσία, ως όργανο διοίκησης, δεν φαίνεται να μπορεί να βάλει το κόμμα σε τροχιά Βουλής, ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο Παύλος Πολάκης, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει. Και γι αυτό έθεσε το ζήτημα. Ωστόσο, η επιλογή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, με το σκεπτικό ότι το κόμμα δεν έχει περιθώρια για πιθανή εσωστρέφεια πριν τις κάλπες.

Από εδώ και στο εξής, το ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση του Χανιώτη βουλευτή. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κουμουνδούρου θα του προτείνει να αναλάβει ρόλο επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας, προκειμένου να τον «εξευμενίσει». Κάνεις δεν μπορεί να μεταφέρει με σιγουριά το τι θα πράξει και αν θα υπάρξουν ευρύτερες εξελίξεις.