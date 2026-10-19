Το ΚΚΕ κάνει λόγο για ακόμη μία προκλητική απόπειρα αθώωσης της Χρυσής Αυγής από τα κυβερνητικά στελέχη.

Σφοδρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή τις δηλώσεις του για το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη σύγκριση του «νοσταλγού του Χίτλερ» με τον «νοσταλγό του Στάλιν».

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου «αντικομμουνιστικό παραλήρημα», υποστηρίζοντας ότι φανερώνουν τους πραγματικούς φόβους της κυβέρνησης και του συστήματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται η οργή και η αγανάκτηση του λαού και της νεολαίας για τις συνέπειες της κυρίαρχης πολιτικής στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισημαίνει, το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να εκφραστεί αυτή η δυσαρέσκεια αγωνιστικά και οργανωμένα στη χώρα.

Παράλληλα, το κόμμα συνδέει τις δηλώσεις Μαρινάκη με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κατηγορώντας τον ότι, μέσω της θεωρίας των δύο άκρων, επιχείρησε να «ξεπλύνει» τον καταδικασμένο ναζί εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις του αναπληρωτή υπουργού, αλλά εκφράζουν την κεντρική κυβερνητική γραμμή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Χρυσή Αυγή, με το ΚΚΕ να απορρίπτει την προσπάθεια διαχωρισμού του εγκληματικού χαρακτήρα της οργάνωσης από τη ναζιστική ιδεολογία της. Όπως τονίζει, η ιδεολογία αυτή αποτέλεσε το υπόβαθρο των εγκλημάτων της, κάτι που, όπως αναφέρει, αποδείχθηκε στη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για ακόμη μία προκλητική απόπειρα αθώωσης της Χρυσής Αυγής, ενώ απευθυνόμενο στην κυβέρνηση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τους συνιστούμε ψυχραιμία και να μην κουράζονται άδικα».

Στην ανακοίνωση γίνεται, επίσης, αναφορά στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, με το κόμμα να υπογραμμίζει ότι η ιστορική μνήμη του λαού δεν μπορεί να διαγραφεί. Όπως σημειώνει, οι εκτελεσμένοι της Καισαριανής είχαν απέναντί τους όχι μόνο τους Γερμανούς ναζί, αλλά και τους Έλληνες συνεργάτες τους.

Καταλήγοντας, το ΚΚΕ τονίζει ότι η νεολαία μαθαίνει την ιστορία, εμπνέεται από αυτήν και θα εντείνει τους αγώνες της μαζί με το κόμμα, απέναντι, όπως αναφέρει, στο ζοφερό μέλλον που της ετοιμάζουν.