«Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα πάρει πολλά likes. Θέλω όμως να έχετε περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online», αναφέρει ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τα παιδιά.

Βίντεο στο Instagram, με αφορμή τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media, ανέβασε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω». Σας θυμίζει κάτι; Σε εμένα σίγουρα! Όταν όμως το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί από ένα παιδί ύπνο, δυνατότητα συγκέντρωσης, χρόνο με φίλους, κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει. Κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του. Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027» αναφέρει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Στα παιδιά θέλω να πω κάτι απλό: Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα πάρει πολλά likes. Θέλω όμως να έχετε περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online. Το μέτρο αφορά τα social media, όχι γενικά τη χρήση του κινητού και άλλες εφαρμογές.

Στους γονείς: Ξέρω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε, να σας στηρίξουμε.

Και στις πλατφόρμες: Έχετε ευθύνη να ελέγχετε αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας. Και έχετε δυόμισι μήνες μπροστά σας για να το κάνετε.

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Πίεσα και πέτυχα κοινή ευρωπαϊκή δράση. Και συνεχίζουμε.

Η προστασία των παιδιών χρειάζεται κανόνες αλλά και εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Και τώρα μπορείτε να αφήσετε λίγο το κινητό. Κι εγώ μαζί σας».