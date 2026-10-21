Κακή δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ στην Αττική το διάστημα που έκανε πανεξόρμηση- Τρίτο και στην Αχαΐα.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως η επικρατέστερη ημέρα για την πραγματοποίηση των πρώτων εκλογών ήταν η Κυριακή των Βαΐων τον προσεχή Απρίλιο.

Όπως, ωστόσο, πληροφορείται η στήλη, στο τραπέζι είναι πλέον -για τα καλά- και ο Μάρτιος.

Ποιος το είπε;

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Πού; Σε ομήγυρη στην τελευταία συνεδρίαση ηγετών στις Βρυξέλλες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δύσκολο μας φαίνεται, αλλά αφού το λέει ο ίδιος, υπαρκτό ως θέμα.

ΥΓ: Και ...διαψεύσεις δεν δεχόμαστε!

Η αισιοδοξία Σαμαρά

Ιδιαίτερα αισιόδοξος εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς για το ποσοστό που θα λάβει το κόμμα του στις εκλογές.

Τι εκτιμά ο ίδιος, όπως τουλάχιστον αναφέρει σε ομηγύρεις υψηλών προσώπων;

Πάνω από 10%!

Ποσοστό δηλαδή πολύ υψηλότερο από αυτό που έλαβε η Πολιτική Άνοιξη- τρίτη στις εκλογές του 1993 με 4,88% και δέκα έδρες.

Μένει να φανεί βεβαίως στις κάλπες αν η αισιοδοξία έχει βάση!

Με ποιους αποφασίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Τα συλλογικά όργανα όχι απλώς δεν αποφασίζουν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε καν συνεδριάζουν. Οι δε «κορυφαίοι» κουράστηκαν ακόμα και να ζητούν τη συνεδρίασή τους και δεν διαμαρτύρονται, καθώς στην πλειοψηφία τους έχουν αποφασίσει να ρίξουν τις ευθύνες για τυχόν όχι θετικό αποτέλεσμα προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ποια στελέχη όμως παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του προέδρου του κόμματος;

Ο Κώστας Τσουκαλάς, η Στεφανία Μουρελάτου, ο Γιάννης Κουτσούκος και -ενίοτε- ο Νίκος Σαλαγιάννης. Ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης φέρονται να έχουν σημαντικό ρόλο αλλά όχι καθοριστικό!

Γιατί ήταν «όχι καλή» η δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ

Η δημοσκόπηση της ΟΡΙΝΙΟΝ για την Αττική μόνο θετική για το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν.

Και δεν είναι μόνο το ποσοστό που λαμβάνει, η διαφορά από την ΕΛΑΣ και η σύγκριση του Νίκου Ανδρουλάκη από τον Αλέξη Τσίπρα.

Είναι και το γεγονός ότι αυτή διεξήχθη σε χρονικό διάστημα που το ΠΑΣΟΚ έκανε πανεξόρμηση στην Αττική με αφορμή και τη συγκέντρωση στο Αιγάλεω για την επέτειο της Αλλαγής, με την εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου στις 18 Οκτώβρη 1981!

Τρίτη δύναμη και στην Πάτρα;

Οι πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως και στην -άλλοτε «πράσινη» - Αχαΐα το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα.

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει στο νομό.

Και εξηγούν γιατί υπάρχει απροθυμία να βρεθούν υποψήφιοι βουλευτές στο νομό, αφού η έδρα που θα βγει είναι "καπαρωμένη" από τον Γιώργο Παπανδρέου που εκλέγεται χωρίς σταυρό ως πρώην πρωθυπουργός!

Πρώτο στο Ηράκλειο

Υπάρχει όμως εκλογική περιφέρεια που σύμφωνα πάλι με τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα;

Ποια;

Το Ηράκλειο Κρήτης.

Αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη το ΠΑΣΟΚ πάει αρκετά καλύτερα απ' ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα!