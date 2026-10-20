Την ανάγκη μίας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής τονίζει η Ρένα Δούρου.

Ως ένα «σοβαρό φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ» χαρακτηρίζει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, την έγκριση του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο «πλήττει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Σύμφωνα με τη κ. Δούρου, «η κυβέρνηση απέτυχε να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη μόνη διέξοδο που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο: την παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με συνυποσχετικό Ελλάδας και Λιβύης».

Παράλληλα, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πλέον η Άγκυρα έχει ελεύθερο το πεδίο ώστε να εργαλειοποιήσει τη Λιβύη, προωθώντας τις δικές της αναθεωρητικές διεκδικήσεις.

{https://www.facebook.com/renadouroupage/posts/pfbid02rj7TmrgutDQZSHU5gbJky87z8K1Z3E6tzzk8z3mt6mo64vESdaQTAE6sG97nYR3wl}

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου. Χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς διεθνές ειδικό βάρος, με τη μία διπλωματική ήττα να διαδέχεται την άλλη», τονίζει η Ρενά Δούρου.

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Η τοποθέτηση της Ρένας Δούρου καταλήγει αναφέροντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται ενερητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, στη βάση του διεθνούς δικαίου, χωρίς να είναι ένα «προκεχωρημένο φυλάκιο μιας Δύσης σε αποδομή».