Σύμφωνα με τον Νάσο Ηλιόπουλο με την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας «θα αναγκαστεί η κυβέρνηση επί τρεις μέρες να απολογείται για αυτή την πολιτική σε δημόσια θέα.»

Την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος ζητά ο Νάσος Ηλιόπουλος, κλιμακώνοντας την πολιτική αντιπαράθεση. Η επίμαχη διάταξη προβλέπει ότι η διμερής σύμβαση ρύθμισης οφειλής μπορεί να αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η πρόβλεψη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από δικηγορικούς συλλόγους και κόμματα της αντιπολίτευσης, που εκφράζουν ανησυχίες για την προστασία των δανειοληπτών και τις δυνατότητες δικαστικής αμφισβήτησης της οφειλής.

Όπως καταγγέλει στην αιχμηρή του ανάρτηση ο Νάσος Ηλιόπουλος «Το fund θα μπορεί πλέον να κατάσχει περιουσίες ή να τις πλειστηριάζει χωρίς προηγούμενο δικαστικό έλεγχο. Και θα μπορεί να το κάνει με βάση το ποσό που το ίδιο υπολογίζει, ακόμα και αν υπάρχουν παράνομοι τόκοι ή χρεώσεις. Αυτό ακριβώς έρχεται να νομιμοποιήσει το νομοσχέδιο. Να μπορούν δάνεια 40.000 ευρώ να γίνονται οφειλές 270.000 και 300.000 ευρώ! Και ταυτόχρονα να αφαιρούν από τον δανειολήπτη κρίσιμα μέσα δικαστικής άμυνας απέναντι σε τέτοιες απαιτήσεις. Τι ακριβώς κάνει εδώ, λοιπόν, ο «σοβαρός» κύριος Πιερρακάκης; Παίρνει μια σχέση ήδη συντριπτικά άνιση και τη γέρνει κι άλλο υπέρ των ήδη πανίσχυρων funds. Δίνει περισσότερη εξουσία σε αυτόν που βγάζει το σπίτι σου σε πλειστηριασμό και λιγότερη προστασία σε εσένα που κινδυνεύεις να το χάσεις. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια έχουν γίνει πεδίο σύγχρονου μεταδοσιλογισμού. Όπου άνθρωποι χάνουν σπίτια, και περιουσίες αλλάζουν χέρια χωρίς κανέναν έλεγχο.»

Και διερωτάται εμφατικά «Είναι ανεκτό να έχουμε έναν Υπουργό Οικονομικών και μια κυβέρνηση τόσο εξόφθαλμα στην υπηρεσία των τραπεζών και των funds, την ίδια στιγμή που η κοινωνία βιώνει την αγριότητα της στεγαστικής κρίσης; Όχι. Γι’ αυτό η αντιπολίτευση δεν αρκεί να καταψηφίσει το νομοσχέδιο με μερικές ομιλίες στη Βουλή. Οφείλουμε όλες και όλοι να αξιοποιήσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας.»

Καταλήγοντας τονίζει ότι «πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Όχι γιατί τρέφω κάποια αυταπάτη ότι αυτό θα οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης. Αλλά γιατί θα την αναγκάσει επί τρεις μέρες να απολογείται για αυτή την πολιτική σε δημόσια θέα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μία τόσο αρνητική αλλαγή για τη ζωή χιλιάδων πολιτών να περάσει απλά μέσα από λίγες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Πρέπει να μάθει ο κόσμος τι ψηφίζεται και τι καινούργιο όπλο δίνεται δώρο στα funds. Να υπάρξει χρόνος για δημόσια ενημέρωση, αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Ας αναλάβει καθένας και καθεμιά τις ευθύνες του.»

Η ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου

Πιερρακάκης και ΝΔ ως υπάλληλοι των funds

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Το νομοσχέδιο Πιερρακάκη που συζητείται αυτή τη στιγμή στις Επιτροπές της Βουλής περιέχει ένα χυδαίο δώρο προς τα funds και τους servicers. Μέχρι σήμερα, για να προχωρήσει ένα fund σε κατάσχεση και πλειστηριασμό, έπρεπε να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Με το άρθρο 23 αυτό καταργείται.

Το fund θα μπορεί πλέον να κατάσχει περιουσίες ή να τις πλειστηριάζει χωρίς προηγούμενο δικαστικό έλεγχο. Και θα μπορεί να το κάνει με βάση το ποσό που το ίδιο υπολογίζει, ακόμα και αν υπάρχουν παράνομοι τόκοι ή χρεώσεις. Αυτό ακριβώς έρχεται να νομιμοποιήσει το νομοσχέδιο. Να μπορούν δάνεια 40.000 ευρώ να γίνονται οφειλές 270.000 και 300.000 ευρώ! Και ταυτόχρονα να αφαιρούν από τον δανειολήπτη κρίσιμα μέσα δικαστικής άμυνας απέναντι σε τέτοιες απαιτήσεις.

Τι ακριβώς κάνει εδώ, λοιπόν, ο «σοβαρός» κύριος Πιερρακάκης; Παίρνει μια σχέση ήδη συντριπτικά άνιση και τη γέρνει κι άλλο υπέρ των ήδη πανίσχυρων funds. Δίνει περισσότερη εξουσία σε αυτόν που βγάζει το σπίτι σου σε πλειστηριασμό και λιγότερη προστασία σε εσένα που κινδυνεύεις να το χάσεις. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια έχουν γίνει πεδίο σύγχρονου μεταδοσιλογισμού. Όπου άνθρωποι χάνουν σπίτια, και περιουσίες αλλάζουν χέρια χωρίς κανέναν έλεγχο.

Είναι ανεκτό να έχουμε έναν Υπουργό Οικονομικών και μια κυβέρνηση τόσο εξόφθαλμα στην υπηρεσία των τραπεζών και των funds, την ίδια στιγμή που η κοινωνία βιώνει την αγριότητα της στεγαστικής κρίσης; Όχι. Γι’ αυτό η αντιπολίτευση δεν αρκεί να καταψηφίσει το νομοσχέδιο με μερικές ομιλίες στη Βουλή. Οφείλουμε όλες και όλοι να αξιοποιήσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας.

Πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Όχι γιατί τρέφω κάποια αυταπάτη ότι αυτό θα οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης. Αλλά γιατί θα την αναγκάσει επί τρεις μέρες να απολογείται για αυτή την πολιτική σε δημόσια θέα.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μία τόσο αρνητική αλλαγή για τη ζωή χιλιάδων πολιτών να περάσει απλά μέσα από λίγες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Πρέπει να μάθει ο κόσμος τι ψηφίζεται και τι καινούργιο όπλο δίνεται δώρο στα funds. Να υπάρξει χρόνος για δημόσια ενημέρωση, αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Ας αναλάβει καθένας και καθεμιά τις ευθύνες του.

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