Ποιος και με ποιους όρους άνοιξε τις πόρτες του ξενοδοχείου Capsis στη Θεσσαλονίκη στον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή;
Ο ίδιος ο Κασιδιάρης είχε διαφημίσει την εκδήλωση από τις 23 Οκτωβρίου στον λογαριασμό του στο Χ, κατονομάζοντας το ξενοδοχείο και καλώντας ιδιαίτερα τη νεολαία να δώσει το «παρών». Συνεπώς, ο χώρος ήταν δημοσίως γνωστός πέντε ημέρες πριν από την εκδήλωση και, όπως όλα δείχνουν, δεν έγινε κάποια παρασκηνιακή προσπάθεια από την κυβέρνηση να ματαιωθεί η εκδήλωση.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ημεροδρόμου, το Capsis είχε φιλοξενήσει και παλαιότερα προεκλογικές εκδηλώσεις και κοπές βασιλόπιτας της Χρυσής Αυγής. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει, επικαλούμενο εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ότι η διοίκηση αρνήθηκε να ακυρώσει την εκδήλωση παρά τις αντιδράσεις.
Παράξενη λεπτομέρεια: Την επομένη, 29 Οκτωβρίου, στο ίδιο ξενοδοχείο είχε προγραμματιστεί εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, με ομιλητές μεταξύ άλλων τον Παύλο Μαρινάκη και τον Απόστολο Τζιτζικώστα, όπως αναφέρει ο Ημεροδρόμος.
Η καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης Βασιλική Γεωργιάδου, σε ανάρτησή της στο Facebook, εκτιμά από το οπτικό υλικό ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν 330 - 440 άτομα. Δεν βλέπει κάποια θεαματική πολιτική επιστροφή του Κασιδιάρη, θεωρεί όμως εξαιρετικά σοβαρή την παραχώρηση της αίθουσας και ζητά δημόσιες εξηγήσεις.
Τα ερωτήματα που θέτει είναι αν η αίθουσα παραχωρήθηκε δωρεάν ή νοικιάστηκε, ποιος ενέκρινε τη διάθεσή της και τι απαντά η διοίκηση για το παρελθόν φιλοξενίας εκδηλώσεων της Χρυσής Αυγής που της αποδίδεται.
΄Οσο τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα, τόσο το ενδεχόμενο να επαναληφθεί κάτι ανάλογο σε άλλον κλειστό χώρο, ενισχύεται.
Α.