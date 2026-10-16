«Χειμωνιάτικο» το τοπίο στη Δυτική Μακεδονία από τα μέσα Οκτώβρη.

Τα πρώτα χιόνια της χρονιάς έκαναν την εμφάνισή τους στη Δυτική Μακεδονία, με νιφάδες να πέφτουν το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στην Κοτύλη Καστοριάς και στη Σαμαρίνα Γρεβενών.

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Στην Κοτύλη, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, σημειώθηκε η πρώτη χιονόπτωση της σεζόν, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη Σαμαρίνα, ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας, σε υψόμετρο περίπου 1.450 μέτρων.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid024zPvqeLckWbgyKuaJpfTZrEaHMbdUGrtjYsbdFuT1vbrsax64AJLUqDbgxkMtxujl}

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει το Forecast Weather, οι πρώτες νιφάδες έφεραν χειμωνιάτικο σκηνικό στις ορεινές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς κυμαίνονταν από 1 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρώτη χιονόπτωση αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της αλλαγής του καιρού στα ορεινά, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εμφάνιση χιονιού ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ