Χαμηλές θερμοκρασίες και καταιγίδες συνθέτουν το καιρικό σκηνικό των επόμενων ωρών: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για χιόνια.

Οι καταιγίδες και οι βροχές επιστρέφουν δυναμικά τις επόμενες ώρες με ένα νέο κύμα αστάθειας να κάνει την εμφάνισή τους. Ιδιαίτερη αίσθηση κάνει η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου που δεν αποκλείει πρώιμα χιόνια και εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του έντονη μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός, με ψυχρές αέριες μάζες να δημιουργούν συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε φθινόπωρο. Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, σύμφωνα με την ανάλυση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που παραθέτει στο ιστολόγιο του. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα σημαντικότερα φαινόμενα. Ιδιαίτερα το πρωί του Σαββάτου, η αίσθηση του καιρού θα είναι χειμωνιάτικη, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν και την αστάθεια να ευνοεί την εκδήλωση βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων.

Πώς θα αλλάξει ο καιρός το επόμενο 36ωρο

Όπως σημειώνει η νέα μεταβολή του καιρού συνδέεται με την κίνηση ενός αποκομμένου βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Βαλτικής προς τα βόρεια και βορειοανατολικά Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ένας μέγιστος στροβιλισμός αναμένεται να κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς τα Δωδεκάνησα, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή μας. Ο συνδυασμός της δυναμικής του συστήματος με την αυξημένη αστάθεια δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επερχόμενης μεταβολής είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στη μέση τροπόσφαιρα, σε ύψος περίπου 5,5 χιλιομέτρων. Οι τιμές που προβλέπονται, κυρίως για τη βορειοανατολική Ελλάδα, χαρακτηρίζονται εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή.

Πού αναμένονται καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση Ζιακόπουλου «οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα». Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

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Χειμωνιάτικη αίσθηση πριν από το τέλος του μήνα

Η τάση «δείχνει» ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να σημειωθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα σύμφωνα με την πρόγνωσή του «δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις». Με αυτά τα δεδομένα η εξέλιξη του καιρού αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

H πρόγνωση Ζιακόπουλου

Το πρώτο βήμα για την εξέλιξη του καιρού το επόμενο 36άωρο στη χώρα μας ήταν η αποκοπή (Α) του χαμηλού από τη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Το δεύτερο βήμα ήταν η κίνηση του αποκομμένου χαμηλού από τις Βαλτικές χώρες προς τα Β-ΒΑ Βαλκάνια και το κρίσιμο για τον καιρό της περιοχής μας τρίτο βήμα είναι η δημιουργία ενός μέγιστου στροβιλισμού (ΜΣ) το οποίο αναμένεται να κινηθεί από τα ΒΔ Βαλκάνια προς τα Δωδεκάνησα.

Στη μέση τροπόσφαιρα (5,5 χλμ) οι χαμηλές θερμοκρασίες των αερίων μαζών που θα μεταφερθούν στην περιοχή μας και κυρίως στη ΒΑ Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνιες για την εποχή και αυτό ευνοεί τη στατική αστάθεια κυρίως στην περιοχή του Β. Αιγαίου. Πέρα από αυτό, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Αυτό θα γίνει λόγω της θετικής μεταφοράς στροβιλισμού και της όποιας βαροκλινικότητας υπάρχει στο νότιο τμήμα της περιφέρειας του στροβίλου (ΠΒ).

Αναμφίβολα, στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και της νότιας χώρας το πρωί του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο, αλλά τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν πολύ. Τέλος, από κλιματολογικής πλευράς, δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις.