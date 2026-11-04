Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως χάνει σημαντικά στις ενδιάμεσες εκλογές και παίζει το παιχνίδι του «βέτο».

«Έχω την απόλυτη εξουσία - λέγεται βέτο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο CBS News σε αποκλειστική τηλεφωνική συνέντευξη πριν κλείσουν οι κάλπες, όταν ρωτήθηκε για την προοπτική ενός Κογκρέσου υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να θέσει βέτο σε νομοσχέδια των Δημοκρατικών αν χρειαστεί, και δήλωσε ευτυχής με τον τίτλο «Mr. Βέτο», ως προς την περιγραφή της προσέγγισής του στους Δημοκρατικούς, σε περίπτωση που κερδίσουν πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή στη Γερουσία.

Παρά τα πρώτα στοιχεία και τις δημοσκοπήσεις που δίνουν ήττα των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ παρέμεινε αισιόδοξος την Τρίτη όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης και είπε ότι ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων και της σύνθεσης του Κογκρέσου το επόμενο έτος, νιώθει σίγουρος για την ικανότητά του να προωθήσει την ατζέντα του στα επόμενα δύο χρόνια.

{https://x.com/CBSNews/status/2117771965339504887}

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