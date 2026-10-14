Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ανήλικους που αφού λογομάχησαν, τον μαχαίρωσαν.

Ένας ανήλικος μαθητής νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε χθες το απόγευμα κατά την έξοδο του από το Εσπερινό Σχολείο που φοιτά στο κέντρο της Αθήνας. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του «Αντιφασιστικού Δικτύου Παιδείας» όπου καταγγέλλεται ότι το θύμα της επίθεσης είναι μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής, που έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο μαθητής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα άλλων ανήλικων μαθητών, την ώρα που αποχωρούσε από το σχολείο.

Οι ανήλικοι φέρεται να προσέγγισαν τον μαθητή έξω από το εσπερινό σχολείο και αρχικά να του επιτέθηκαν λεκτικά. Στη συνέχεια, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ένας από τους δράστες να τον τραυματίσει με μαχαίρι.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ούτε οι αστυνομικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει λεπτομέρειες για τα αίτια της επίθεσης.

Η ανάρτηση από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας

Ενημερώθηκαμε για κάτι πολύ σοβαρό: Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, μαθητής Εσπερινού Σχολείου στο κέντρο της Αθήνας με καταγωγή από την Αίγυπτο, που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, βγαίνοντας από το σχολείο του, μαχαιρώθηκε από ομάδα άλλων ανήλικων μαθητών. Ο τραυματισμός είναι σοβαρός και ο μαθητής νοσηλεύεται. Τα κίνητρα δεν είναι γνωστά, ζητάμε επίσημη ενημέρωση από κάθε αρμόδιο φορέα.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QzKGji6jHV3YrLBPtyH4HrL9rqsFSdQ38E3zF8M9bE8ASHT9nBzfmVhbRjJwn4kcl&id=61586775117987}

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Τι δήλωσε στο Dnews ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής για το συμβάν

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής Διονύσης Αναστασόπουλος δήλωσε στο Dnews οτι «Το σχολείο αποτελεί μια αντανάκλαση της κοινωνίας, ό,τι συμβαίνει στο σχολείο είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε το σχολειο να είναι χωρος ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού ανεξαρτήτως μεταναστευτικού βιογραφικού ή μη. Αρμόδιες είναι οι αστυνομικές αρχές για την διερεύνηση και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εμείς από πλευράς μας μόλις ενημερωθήκαμε για το συμβαν, στείλαμε στο σχολείο ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για να στηρίξουν ψυχοσυναισθηματικά τη μαθητική αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα.»