Τον ξυλοκόπησαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα και τον απειλούσαν ότι θα διαρρεύσουν το βίντεο - Συνελήφθη ένας 17χρονος.

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ήρθε στο φως στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβληματισμό για τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει ο εκφοβισμός μεταξύ μαθητών. Σύμφωνα με το parallaximag 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα σε σχολικό συγκρότημα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να δέχθηκε απειλές για τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον ξυλοδαρμό του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ο 17χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση, ενώ τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση φέρονται να του αφαίρεσαν και ένα τσαντάκι που είχε μαζί του. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Τις επόμενες ημέρες, ένας 17χρονος φέρεται να απείλησε τον μαθητή ότι θα δημοσιοποιήσει το βίντεο της επίθεσης, εάν εκείνος δεν παραιτούνταν από το σχολικό συμβούλιο.

Η καταγγελία του παθόντος κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν απειλή, σωματική βλάβη, κλοπή και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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