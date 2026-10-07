Δύο από τους ανήλικους φέρονται να άρχισαν να χτυπούν τον 12χρονο, ενώ ο τρίτος κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό

Απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το οποίο οδήγησε σε 8 συλλήψεις.

Σύμφωνα με το zarpanews ενας 12χρονος και ένας 13χρονος επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά σε ένα συνομήλικό τους 12χρονο αγόρι. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε και μετά τις βρισιές οι δύο ανήλικοι άρχισαν να ξυλοκοπούν τον 12χρονο.

Μάλιστα ένας άλλος ανήλικος, ηλικίας επίσης 12 ετών, βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο τον καυγά, ενώ στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο της επίθεσης απέναντι στον 12χρονο σε εφαρμογή στο διαδίκτυο. Μετά το απίστευτο συμβάν, συνελήφθησαν από την αστυνομία συνολικά επτά άτομα. Οι 3 ανήλικοι μαθητές, οι δύο που ξυλοκόπησαν δηλαδή τον 12χρονο και ο τρίτος που βιντεοσκοπούσε, αλλά επιπλέον συνελήφθησαν και 5 γονείς, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αρμοδίως.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν χθες (06.10.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και παραβίασης προστασίας προσωπικών δεδομένων και πέντε αλλοδαποί κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (06.10.2026) δύο ανήλικοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου ημεδαπού ενώ τρίτος ανήλικος ημεδαπός προέβαινε στη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν καθώς και πέντε αλλοδαποί (δυο γυναίκες και τρεις άντρες) κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.