«Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η ανωνυμία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Μηνύσεις σε βάρος 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου έχουν ήδη κατατεθεί, με τις σχετικές υποθέσεις να βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός μίλησε κατά τη σημερινή ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με αντικείμενο τις εξελίξεις και τις δράσεις μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων και την ενίσχυση της Επιτροπής.

«Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η ανωνυμία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη «μαύρη λίστα», στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση της πρόκλησης για τις αρμόδιες αρχές. Όπως εξήγησε, ο παράνομος τζόγος αλλάζει διαρκώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα.

Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.

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«Η παρανομία εξελίσσεται, η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει», σημείωσε, αναφερόμενος στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων ενισχύθηκε με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ προβλέφθηκαν 110 οργανικές θέσεις στην ΕΕΕΠ, εκ των οποίων οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα, θεσπίστηκαν άμεσες διοικητικές κυρώσεις για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για τον ταχύτερο εντοπισμό παράνομων ιστοτόπων και δικτύων προώθησης, καθώς και για τον αποκλεισμό τους σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και τους παρόχους πρόσβασης.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε, τέλος, ότι η καταστολή δεν αρκεί, επισημαίνοντας την ανάγκη πρόληψης και ενημέρωσης, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους και τους νέους. «Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα στην ψηφιακή της ζωή», κατέληξε.