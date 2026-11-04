Στο Χρηματιστήριο Αθηνών ετοιμάζεται να εισαχθεί η Uni Systems, με τον όμιλο Quest να δρομολογεί τη διάθεση μέρους των μετοχών της θυγατρικής του μέσω δημόσιας προσφοράς.

Η διαδικασία εισαγωγής της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών δρομολογείται από τον όμιλο Quest, ο οποίος προχωρά στη διάθεση μέρους των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής του μέσω δημόσιας προσφοράς. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η διαδικασία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Στην υλοποίηση του σχεδίου εισαγωγής της Uni Systems στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens προχωρά η Quest Συμμετοχών, ανοίγοντας τον δρόμο για την αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της εταιρείας πληροφορικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest, με απόφαση της 2ας Νοεμβρίου 2026, και η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Uni Systems, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου, ενέκριναν την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης μέρους των υφιστάμενων μετοχών της θυγατρικής μέσω δημόσιας προσφοράς.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα παράλληλης διάθεσης μετοχών σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών, ενώ στόχος είναι η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Uni Systems προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον όμιλο Quest, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αυτοτελή χρηματιστηριακή αποτίμηση της Uni Systems, μιας από τις βασικές εταιρείες του ομίλου στον τομέα των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής.

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Πότε αναμένεται η δημόσια προσφορά

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, προκειμένου η Uni Systems να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και λειτουργίας που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κατατεθεί στην Euronext Athens η αίτηση εισαγωγής των μετοχών, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου που θα συνοδεύει τη δημόσια προσφορά.

Στη διαδικασία συμμετέχουν η AXIA Ventures Group, μέλος του ομίλου Alpha Bank, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου και συντονιστή κύριου αναδόχου, καθώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή, με ρόλο συντονιστή κύριου αναδόχου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την έγκριση της αίτησης εισαγωγής από την Euronext Athens και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.