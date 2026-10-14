Έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του, ο ιερέας συνελήφθη στο σπίτι του στα Γρεβενά.

Ένας 68χρονος ιερέας συνελήφθη στο σπίτι του στα Γρεβενά, κατηγορούμενος για revenge porn και ενδοοικογενειακή απειλή, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Στο κινητό του ιερέα φέρεται να βρέθηκαν φωτογραφίες της 43χρονης η οποία τον κατήγγειλε για εκδικητική πορνογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews. Ο ιερέας παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με τη 43χρονη, αλλά διέψευσε τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι εκείνη έλαβε χρήματα για αγιογραφίες, τις οποίες δεν παρέδωσε.

Ο ιερέας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Λάρισας, με την αυτόφωρη διαδικασία, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή (16/10). Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τον όρο να μην έχει καμία επικοινωνία με τη 43χρονη.

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