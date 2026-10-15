Βρέθηκαν φωτογραφίες στο κινητό του τηλέφωνο.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Γρεβενών η υπόθεση του 68χρονου ιερέα, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ερωμένης του, με τις κατηγορίες να αφορούν εκδικητική πορνογραφία και απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο ιερέας είναι παντρεμένος, πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς, ενώ φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την 43χρονη γυναίκα από τη Λάρισα, η οποία προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του.

Οι γυμνές φωτογραφίες στο κινητό του ιερέα

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του 68χρονου, στο οποίο εντοπίστηκαν γυμνές και ημίγυμνες φωτογραφίες της 43χρονης γυναίκας.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ιερέας φέρεται να απείλησε τη γυναίκα με δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 43χρονη φέρεται να ασχολούνταν με την αγιογραφία. Από την πλευρά του, ο ιερέας φέρεται να υποστηρίζει ότι της είχε δώσει χρήματα για την κατασκευή εικόνων, τις οποίες, όπως ισχυρίζεται, δεν παρέλαβε ποτέ, ζητώντας την επιστροφή του ποσού.

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Η αντίδραση της Μητρόπολης

Μετά τις εξελίξεις, η Μητρόπολη προχώρησε στην απαλλαγή του ιερέα από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του, έως ότου υπάρξει ενημέρωση από τον εισαγγελέα.

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