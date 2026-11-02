Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ουάσιγκτον βρίσκονται οι εγχώριοι θαυμαστές του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να τιμωρηθεί. Όσοι βιάστηκαν να εκτεθούν υπέρ του βρίσκονται τώρα σε δύσκολη θέση.

Πρώτος και καλύτερος ο Άδωνις Γεωργιάδης. Από τις δηλώσεις του ότι ο Τραμπ μπορεί να αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης μέχρι την υπεράσπιση της εμπορικής πολιτικής του έναντι της Κίνας και τις επιθέσεις στη woke ατζέντα, ο υπουργός Υγείας έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ βασικών επιλογών του Λευκού Οίκου. Ενδεικτική ήταν η συνέντευξή του στο φιλοτραμπικό Breitbart, όπου χαρακτήρισε τον Τραμπ φυσικό ηγέτη του δυτικού κόσμου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Από κοντά και ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος έχει δηλώσει ευθέως θαυμαστής του Τραμπ, εξαίροντας την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική του. Μάλιστα, η σχετική συνέντευξή του στο Breitbart αναδημοσιεύτηκε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, προσφέροντας στον Έλληνα υπουργό μια ιδιαίτερη στιγμή διεθνούς δημοσιότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος έχει υπερασπιστεί δημόσια πλευρές της πολιτικής Τραμπ, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και στην εξωτερική πολιτική. Είχε μάλιστα επισημάνει, αναφερόμενος στη φύλαξη των συνόρων, ότι όσα ξεκινούσε να εφαρμόζει ο Τραμπ στις ΗΠΑ η Ελλάδα τα είχε ήδη υιοθετήσει.

Από το κάδρο δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει δώσει τα δικά του διαπιστευτήρια θαυμασμού προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Μετά τη νίκη Τραμπ το 2024, είχε χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα «μεγάλο και καθαρό», υποστηρίζοντας ότι προσφέρει πολιτικά διδάγματα τόσο στη Δεξιά όσο και στην Αριστερά. Τον Ιανουάριο του 2025 είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με τη θέση του Τραμπ πως υπάρχουν δύο φύλα, άνδρας και γυναίκα, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στη woke ατζέντα. Και τον περασμένο Αύγουστο, μιλώντας επίσης στο Breitbart για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, χαρακτήρισε τον Τραμπ πραγματικό ηγέτη της Δύσης, εκτιμώντας ότι, εφόσον συμβάλει στην επιστροφή τους, θα μπορούσε να αφήσει μια ιστορική παρακαταθήκη που θα διαρκέσει αιώνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις, η αυριανή αμερικανική κάλπη αποκτά ενδιαφέρον και για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.Θα το γυρίσουν οι Έλληνες θαυμαστές του Τραμπ ή θα καταπιούν τη γλώσσα τους; Η στήλη ποντάρει 50-50.

Α.