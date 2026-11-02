Έχουν κλείσει ήδη οι τέσσερις θέσεις.

Στα ονόματα που θεωρούνται «κλειδωμένα» περιλαμβάνονται ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Πρόκειται για τρεις εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, καθεμία με τη δική της πολιτική σημειολογία.

Στην εξίσωση έχει προστεθεί και το όνομα του γνωστού παρουσιαστή Νίκου Αλιάγα, ως πιθανή επιλογή με αναφορά στον απόδημο Ελληνισμό και με αναγνωρισιμότητα πέρα από τα κομματικά όρια.

Η πέμπτη θέση θα πάει -εκτός απροόπτου- στο πρόσωπο που θα αναλάβει το επικοινωνιακό βάρος της εκλογικής αναμέτρησης. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ακουστεί διαφορετικά ονόματα, με τον Άκη Σκέρτσο και τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο να αποτελούν πιθανές επιλογές, ενώ σίγουρα θα πρέπει να περιληφθεί στις εκλόγιμες θέσεις μια γυναίκα - που δεν θα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.

Α.