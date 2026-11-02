Βουλευτής εκτινάσσεται, δυο υπουργοί πέφτουν.

Ανακατατάξεις στη «γαλάζια» σταυροδοσία του Βόρειου Τομέα της Β΄ Αθήνας φέρεται να καταγράφει δημοσκόπηση που, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, έγινε γνωστή την προηγούμενη εβδομάδα σε υποψήφιους της ΝΔ στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές, τον Ιούνιο του 2023, η ΝΔ συγκέντρωσε στον Βόρειο Τομέα το εντυπωσιακό 47,32%, με 152.388 ψήφους και επτά κοινοβουλευτικές έδρες, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εκλογική παρουσία της στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη νέα μέτρηση, εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται να πραγματοποιεί σημαντικό άλμα στη δημοτικότητα μεταξύ των ψηφοφόρων, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη θέση της εσωκομματικής κατάταξης. Την ίδια στιγμή, δύο υπουργοί καταγράφουν σημαντική υποχώρηση.

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι στον Βόρειο Τομέα πολιτεύονται κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως, ενώ στην εκλογική εξίσωση προστίθεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το γεγονός ότι βουλευτής ξεπερνάει δυο υπουργούς κάτι σημαίνει που δεν μπορούν να το αγνοήσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.