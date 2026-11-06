Από τα εγκώμια στον Τραμπ στις επιφυλακτικές αποτιμήσεις της ήττας του.

Τον Νοέμβριο του 2024, λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ο Μάκης Βορίδης δήλωνε στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1: «Εμένα οι προτιμήσεις μου είναι συγκεκριμένες, ό,τι είναι δεξιό είναι καλό». Τον Ιανουάριο του 2026 αναφερόταν στον Τραμπ ως ηγέτη που υπερασπίζεται έμπρακτα τα συμφέροντα του δυτικού ημισφαιρίου.

Στις 4 Νοεμβρίου, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ο πρώην υπουργός αναγνώρισε όσο πιο συγκρατημένα μπορούσε (στη Ναυτεμπορική TV) ότι «προφανώς δημιουργείται ένα πιο δύσκολο περιβάλλον για τη διοίκηση Τραμπ». Εστίασε στις θεσμικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας πάντως ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική μεταβολή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία.

Τον Αύγουστο του 2026, σε συνέντευξή του στο φιλοτραμπικό Breitbart, ο Θάνος Πλεύρης δήλωνε απερίφραστα: «Είμαι θαυμαστής του Τραμπ». Εξήρε ιδιαίτερα τη μεταναστευτική πολιτική του, υποστηρίζοντας ότι είχε επηρεάσει την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η συνέντευξη αναδημοσιεύθηκε μάλιστα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στο Truth Social.

Στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών, ο υπουργός Μετανάστευσης απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών, σημειώνοντας ότι οι ψηφοφόροι επιχειρούν να στείλουν μήνυμα για τις συνέπειες συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών.

Συμπέρασμα: Πριν από τις εκλογές κυριαρχούσαν οι αναφορές στην πολιτική και ιδεολογική συγγένεια, ενώ μετά την ήττα η έμφαση μεταφέρεται στο πολιτικό κόστος της ακρίβειας και στη διαπίστωση της αλλαγής του πολιτικού περιβάλλοντος για τον Τραμπ. Από τον ενθουσιασμό στις ψύχραιμες παρατηρήσεις και από "πάνω" "κάτω".

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