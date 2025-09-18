«Αποφασισμένη η Μπριζίτ Μακρόν να κάνει ό,τι χρειαστεί για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, σκοπεύουν να παρουσιάσουν φωτογραφικές και επιστημονικές αποδείξεις, για το γεγονός ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας δεν είναι τρανς γυναίκα.

Ο δικηγόρος τους δήλωσε ότι θα παρουσιάσουν έγγραφα στην εκδίκαση της αγωγής για δυσφήμηση που έχουν καταθέσει στις ΗΠΑ εναντίον της influencer Κάντας Όουενς, που ισχυρίστηκε ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Αυτοί οι ισχυρισμοί τάραξαν απίστευτα την Μπριζίτ Μακρόν και «αποτελούν περισπασμό» για τον Γάλλο πρόεδρο, δήλωσε ο δικηγόρος τους σε αυτή την υπόθεση, Τομ Κλερ, μιλώντας σε podcast του BBC.

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι τον έχει αποσυντονίσει αυτό. Απλά, όπως ο καθένας που προσπαθεί να ισορροπήσει την καριέρα και την οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, αυτό σε επηρεάζει. Και δεν είναι απρόσβλητος επειδή είναι πρόεδρος μιας χώρας», τόνισε.

Στη δίκη, ειδικός θα καταθέσει «επιστημονικά» στοιχεία, είπε ο δικηγόρος, δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, συμπλήρωσε.

«Είναι εξαιρετικά ενοχλητικό να σκεφτείς πως πρέπει να υποβάλεις τον εαυτό σου σε αυτό, να παρουσιάσεις αυτές τις αποδείξεις», σημείωσε. «Είναι μία διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβάλει τον εαυτό της δημόσια. Αλλά είναι διατεθειμένη να το κάνει. Είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να ξεκαθαρίσει τα πράγματα», υπογράμμισε αναφερόμενος στην Μπριζίτ Μακρόν.

Όταν ρωτήθηκε εάν οι Μακρόν θα καταθέσουν φωτογραφίες από τότε που η σημερινή Πρώτη Κυρία ήταν έγκυος ή μεγάλωνε τα παιδιά της, ο δικηγόρος δήλωσε ότι υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο όπου υπάρχουν κανόνες

Η Όουενς, που έχει εκατομμύρια followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανειλημμένα έχει ισχυριστεί ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Τον Μάρτιο του 2024 επέμεινε ότι θα στοιχημάτιζε «όλη την επαγγελματική φήμη» της σε αυτό τον ισχυρισμό.

Το ίδιο είχαν υποστηρίξει παλιότερα δύο Γαλλίδες μπλόγκερ και οι Μακρόν τους έκαναν αγωγή για δυσφήμηση. Αρχικά, το προεδρικό ζεύγος κέρδισε την υπόθεση, το 2024, αλλά η απόφαση ανετράπη φέτος έπειτα από έφεση, για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι επειδή ο ισχυρισμός είχε βάση. Οι Μακρόν έχουν κάνει έφεση.

Τον Ιούλιο κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Όουενς, στις ΗΠΑ. Ένα μήνα αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο Paris Match γιατί προχώρησε σε αυτή την κίνηση. «Για να υπερασπιστώ την τιμή μου! Επειδή αυτά είναι ανοησίες. Είναι ένα άτομο που ξέρει πολύ καλά ότι έχει ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη, υπηρετώντας μια ιδεολογία και με γνωστές διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες», δήλωσε.