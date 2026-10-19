Ο πάπας Λέων επιστρέφει σταδιακά στα καθήκοντά του.

Ο πάπας Λέων θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη την πρώτη γενική ακρόαση με πιστούς στο Βατικανό, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του πνεύμονα, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο 71χρονος ποντίφικας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις 13 Οκτωβρίου, για την αφαίρεση μικρού όζου από τον δεξιό πνεύμονά του. Αφού βγήκε από το χειρουργείο, ανακοινώθηκε ότι διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα.

Το Σάββατο ο πάπας Λέων πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης και την Κυριακή έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, για να ευλογώντας πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο ποντίφικας τους είπε ότι σταδιακά θα επανέλθει στις κανονικές δραστηριότητές του ως επικεφαλής της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Τις περισσότερες Τετάρτες ο πάπας πραγματοποιεί γενική ακρόαση με τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Εάν είναι καλός ο καιρός, συχνά κυκλοφορεί ανάμεσα στους πιστούς- συνήθως δεκάδες χιλιάδες άτομα- με το λεγόμενο popemobile.

Μέχρι στιγμής το Βατικανό δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα του πάπα Λέοντα μετά την Τετάρτη. Ο ποντίφικας είχε προγραμματίσει επίσκεψη στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν αυτό το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί.

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Πηγή: Reuters