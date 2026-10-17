Ο 71χρονος ποντίφικας υποβλήθηκε στις 13 Οκτωβρίου σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα.

Η μετεγχειρητική πορεία του Πάπα εξελίσσεται ομαλά, γεγονός που επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να εγκρίνουν την έξοδό του από το νοσοκομείο τέσσερις ημέρες μετά την επέμβαση, νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση για περίπου μία εβδομάδα νοσηλείας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας, των αιματολογικών εξετάσεων και της ακτινογραφίας θώρακος, τα αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν ικανοποιητικά. Ο Λέων ΙΔ΄ αναμένεται να επιστρέψει στο Βατικανό, όπου θα συνεχίσει την ανάρρωσή του.

Παρά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, ο Πάπας προγραμματίζεται να απευθύνει την καθιερωμένη κυριακάτικη προσευχή του Αγγέλου από το παράθυρο του διαμερίσματός του στο Βατικανό, με θέα την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η εμφάνιση αυτή αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη δημόσια επικοινωνία του με τους πιστούς μετά τη νοσηλεία του. Οι δραστηριότητές του, πάντως, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Παρά την καλή κλινική εικόνα, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί όλες οι παράμετροι που θα καθορίσουν την περαιτέρω αντιμετώπιση της νόσου. Οι εξειδικευμένες εξετάσεις του ιστού που αφαιρέθηκε αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του όγκου και για το εάν απαιτείται πρόσθετη θεραπεία.

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Τα ευρήματα αυτά θα είναι καθοριστικά για τον σχεδιασμό της παρακολούθησης και των επόμενων ιατρικών βημάτων. Επομένως, η έξοδος από το νοσοκομείο αποτελεί θετική εξέλιξη, χωρίς να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η θεραπευτική διαδικασία.

Παράλληλα, παραμένει στο πρόγραμμα το ταξίδι του Πάπα στη Λατινική Αμερική, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου. Η πραγματοποίησή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της ανάρρωσης και τις ιατρικές εκτιμήσεις των επόμενων εβδομάδων.