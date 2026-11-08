Νέα μελέτη αποκαλύπτει τα μυστικά της μοναδικής τους ικανότητας.

Η ικανότητα των χταποδιών να στριμώχνουν το σώμα τους και να περνούν μέσα από ανοίγματα που μοιάζουν αδύνατο να χωρέσουν ακόμη και ένα μικρό μέρος τους αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του θαλάσσιου κόσμου.

Χάρη στο εξαιρετικά εύκαμπτο σώμα τους, τα συγκεκριμένα κεφαλόποδα μπορούν να κινούνται σε στενούς χώρους, να εξερευνούν δυσπρόσιτα σημεία και να ξεγλιστρούν από περιορισμένα περάσματα, όπως επισημαίνει το popsci.

Πώς καταφέρνουν, όμως, να πραγματοποιούν αυτούς τους απίστευτους ελιγμούς; Ποιο είναι το πραγματικό όριο στο πόσο μπορούν να συμπιεστούν και τι καθορίζει αν ένα χταπόδι θα καταφέρει να περάσει μέσα από μια μικροσκοπική τρύπα;

Μια νέα επιστημονική μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αποκαλύπτοντας ότι δεν ακολουθούν όλα τα χταπόδια την ίδια στρατηγική όταν έρχονται αντιμέτωπα με στενά ανοίγματα. Μάλιστα, το μέγεθος της τρύπας, η ανατομία τους, αλλά και η συμπεριφορά τους φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά τους.

Το μυστικό της ευλυγισίας τους και ο ρόλος του χόνδρινου κρανίου

Τα χταπόδια είναι γνωστά για την εξαιρετική ευελιξία τους, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σώματός τους αποτελείται από μαλακούς ιστούς, χωρίς τον άκαμπτο σκελετό που χαρακτηρίζει πολλά άλλα ζώα. Αυτό τους επιτρέπει να αλλάζουν σχήμα και να προσαρμόζουν τις κινήσεις τους, περνώντας μέσα από εξαιρετικά περιορισμένους χώρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο του σώματός τους που δεν είναι εξίσου εύκαμπτο: η χόνδρινη κρανιακή κάψα, η οποία προστατεύει το κεντρικό νευρικό τους σύστημα.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η συγκεκριμένη ανατομική δομή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μικρότερο άνοιγμα μέσα από το οποίο μπορεί να περάσει ένα χταπόδι.

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τα χταπόδια στριμώχνονται μέσα από ένα άνοιγμα πολύ μικρότερο από τη διάμετρο του σώματός τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Wenci Xin, θαλάσσια βιολόγος στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Η ίδια και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να μελετήσουν πιο συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο τα συγκεκριμένα ζώα διαχειρίζονται τέτοιες προκλήσεις, εξετάζοντας τόσο τις σωματικές τους δυνατότητες όσο και τις διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=uxbKouKPLIg}

Το πείραμα με τα δύο είδη χταποδιών και τις μικροσκοπικές τρύπες

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες επέλεξαν δύο διαφορετικά είδη: το χταπόδι των Μάγια (Octopus maya) και νεαρά κοινά χταπόδια (Octopus vulgaris).

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Experimental Biology και προσφέρουν νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα χταπόδια κινούνται σε περιορισμένους χώρους.

Αρχικά, η ερευνητική ομάδα έπρεπε να προσδιορίσει τις διαστάσεις του χόνδρινου κρανίου κάθε ζώου. Επειδή η συγκεκριμένη δομή δεν είναι εύκολο να μετρηθεί εξωτερικά, η Xin χρησιμοποίησε ως σημείο αναφοράς την απόσταση ανάμεσα στα μάτια κάθε χταποδιού, προκειμένου να υπολογίσει κατά προσέγγιση το πλάτος της κρανιακής κάψας.

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η απόσταση ανάμεσα στα μάτια των ζώων κυμαινόταν από περίπου 0,6 έως 1,3 ίντσες, δηλαδή από 1,5 έως 3,3 εκατοστά.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές κατασκεύασαν ειδικά διαφανή πλαστικά ενυδρεία, αποτελούμενα από δύο κουτιά που επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω ανοιγμάτων διαφορετικού μεγέθους.

Ορισμένες τρύπες ήταν ελαφρώς μεγαλύτερες από την απόσταση ανάμεσα στα μάτια των χταποδιών, ενώ άλλες ήταν μικρότερες. Οι επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερες για να καταγράψουν κάθε κίνηση και άφησαν τα ζώα να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους.

Πώς ένα χταπόδι καταφέρνει να περάσει μέσα από ένα στενό άνοιγμα

Οι καταγραφές αποκάλυψαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία, καθώς τα χταπόδια δεν περνούσαν απλώς το σώμα τους μέσα από την τρύπα, αλλά ακολουθούσαν μια σειρά από προσεκτικά συντονισμένες κινήσεις.

Όταν συναντούσαν ένα σχετικά μεγάλο άνοιγμα, αρχικά το εξερευνούσαν με τα πλοκάμια τους, πιέζοντας την είσοδο για να ελέγξουν τον διαθέσιμο χώρο.

Συνήθως, το πρώτο άκρο που περνούσαν μέσα από την τρύπα ήταν ένα από τα δύο μπροστινά αριστερά πλοκάμια τους. Στη συνέχεια, ακολουθούσαν έως και πέντε ακόμη πλοκάμια, τα οποία προωθούσαν σταδιακά προς την άλλη πλευρά.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσαν τις βεντούζες τους. Αφού περνούσαν αρκετά από τα πλοκάμια τους μέσα από το άνοιγμα, επέστρεφαν με δύο από αυτά προς το εσωτερικό του αρχικού κουτιού και προσκολλούνταν στα τοιχώματά του.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν τα απαραίτητα σημεία στήριξης, πιέζοντας στη συνέχεια με τα άκρα τους για να μετακινήσουν το υπόλοιπο σώμα.

Τελικά, κατάφερναν να περάσουν μέσα από το άνοιγμα τα υπόλοιπα πλοκάμια, τον μανδύα και το κεφάλι τους, ολοκληρώνοντας τη μετάβαση στο δεύτερο κουτί.

Ο χρόνος που χρειάζονταν ήταν εντυπωσιακά μικρός: κατά μέσο όρο, η διαδικασία ολοκληρωνόταν σε περίπου 20 δευτερόλεπτα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ps-bzDEyn6M&t=1s}

Τι αλλάζει όταν η τρύπα γίνεται ακόμη μικρότερη

Οι δυσκολίες αυξάνονταν όταν τα χταπόδια έρχονταν αντιμέτωπα με πιο στενά ανοίγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο περιορισμένος χώρος δεν τους επέτρεπε να περάσουν ταυτόχρονα τον ίδιο αριθμό πλοκαμιών.

Έτσι, αναγκάζονταν να τροποποιήσουν τη στρατηγική τους και να χωρίσουν τη διαδικασία σε δύο διακριτά στάδια.

Αρχικά, τραβούσαν όλα τα πλοκάμια που είχαν απομείνει πίσω από την τρύπα, φροντίζοντας να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα άκρα στην άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, συμπίεζαν τον μανδύα τους, δηλαδή το κύριο μέρος του σώματός τους που περιλαμβάνει τα ζωτικά τους όργανα, και επιχειρούσαν να περάσουν το υπόλοιπο σώμα από το στενό άνοιγμα.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά αποδεικνύει ότι τα χταπόδια δεν βασίζονται αποκλειστικά στην ευλυγισία τους, αλλά προσαρμόζουν και τον τρόπο κίνησής τους ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Η μεγάλη έκπληξη: Δεν αντιδρούν όλα τα είδη με τον ίδιο τρόπο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι τα δύο είδη χταποδιών δεν αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο τις στενές διόδους.

Ενώ τα νεαρά κοινά χταπόδια (Octopus vulgaris) κατάφεραν να περάσουν ακόμη και από τα πιο περιορισμένα ανοίγματα, τα χταπόδια των Μάγια (Octopus maya) παρουσίασαν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά.

Όταν συναντούσαν τις μικρότερες τρύπες, δεν επιχειρούσαν καν να περάσουν μέσα από αυτές. Αντίθετα, απομακρύνονταν προς μια άλλη γωνία του κουτιού και παρέμεναν εκεί, χωρίς να εξερευνούν το άνοιγμα με τα πλοκάμια τους.

Η στάση τους άλλαζε μόνο όταν οι ερευνητές τούς έδιναν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ανοίγματα. Τότε πλησίαζαν και εξέταζαν τη μικρότερη είσοδο, πριν τελικά επιλέξουν να περάσουν από τη μεγαλύτερη.

Η διαφορετική αυτή συμπεριφορά εξέπληξε την ερευνητική ομάδα και ανέδειξε ότι η ικανότητα των χταποδιών να κινούνται σε στενούς χώρους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ανατομία τους, αλλά πιθανότατα σχετίζεται και με τις στρατηγικές που ακολουθεί κάθε είδος.

Τι αποκαλύπτει τελικά η νέα έρευνα για τις δυνατότητες των χταποδιών

Παρότι η μελέτη περιορίστηκε σε δύο είδη, τα αποτελέσματά της προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις ότι τα χταπόδια ενδέχεται να παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα στενά περάσματα.

Η χόνδρινη κρανιακή κάψα φαίνεται να αποτελεί έναν από τους βασικούς φυσικούς περιορισμούς τους, καθώς προστατεύει το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν μπορεί να συμπιεστεί με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπόλοιποι μαλακοί ιστοί.

Ταυτόχρονα, όμως, η συμπεριφορά τους δείχνει ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το αν το σώμα τους χωράει σε ένα άνοιγμα, αλλά και από το πώς επιλέγουν να προσεγγίσουν και να διαχειριστούν το εμπόδιο.

Ένα είναι βέβαιο: η εντυπωσιακή ευελιξία των χταποδιών εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος, αποκαλύπτοντας πόσο σύνθετος και εντυπωσιακός είναι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται αυτά τα μοναδικά θαλάσσια ζώα.