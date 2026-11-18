Επιχειρήσεις και δημόσιος τομέας σε διάλογο για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα να θέτει στο επίκεντρο τη μετάβαση από τις δεσμεύσεις στην πράξη, το UN Global Compact Network Greece συμμετείχε για πρώτη φορά στην COP31, ενισχύοντας την παρουσία των επιχειρήσεων-μελών του στον διεθνή διάλογο για την κλιματική δράση.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, διοργάνωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στο Ελληνικό Pavilion του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Blue Zone της COP31 στην Αττάλεια, το side event «Accelerating the Green Transition: Climate-Resilient Businesses and Value Chains».

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για το UN Global Compact Network Greece, καθώς ήταν η πρώτη φορά που οργάνωσε τη συμμετοχή ομάδας επιχειρήσεων-μελών του σε COP, δημιουργώντας παράλληλα έναν χώρο διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, της δημόσιας διοίκησης και στελεχών επιχειρήσεων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσα από δύο διαδοχικές συζητήσεις, εκπρόσωποι από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία παρουσίασαν διαφορετικές κλαδικές προσεγγίσεις για την πράσινη μετάβαση, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων και των αλυσίδων αξίας, καθώς και στη σύνδεση της κλιματικής δράσης με την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

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Η συζήτηση ανέδειξε ότι, παρότι οι προκλήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά ανά κλάδο, υπάρχουν κοινές ανάγκες: σαφές και προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής, επενδύσεις, καινοτομία και τεχνολογία, ανθεκτικές υποδομές και ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, αλυσίδων αξίας και δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της δημόσιας πολιτικής στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανταγωνιστικότητα, στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις επενδύσεις και στα μεγάλης κλίμακας έργα ανάπτυξης, καθώς και στις επενδύσεις και συνεργασίες που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών σε όλο το εύρος των αλυσίδων αξίας.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις εφαρμογής σε επιμέρους κλάδους, ο ρόλος της τεχνολογίας, των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των συνεργασιών και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση της μετάβασης.

Την εκδήλωση άνοιξε η Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Greece. Στις δύο συζητήσεις συμμετείχαν ο Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Δανάη Φραντζή-Γούναρη, Sustainability Director της LAMDA Development, Δημήτρης Σακίπης, Partner της PwC Greece, η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου Interamerican, η Ρηνέτα Μήτση, Group Corporate Affairs & Sustainability Director της Goody’s–Everest Group of Companies, η Laura Fernández Cavas, Head of Sustainable Finance της Telefónica και ο Diogo Arezes, Sustainability Technology Manager της Bentley Systems.

Παράλληλα, το UN Global Compact Network Greece συνδιοργάνωσε, μαζί με άλλα 11 UN Global Compact Country Networks, το panel discussion “Just Transition: The Business Role in an Inclusive Net-Zero Economy”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου στο UN Türkiye Pavilion, φέρνοντας σε διάλογο επιχειρήσεις από διαφορετικές χώρες με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών προσεγγίσεων για την προώθηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Για το UN Global Compact Network Greece, η παρουσία στην COP31 εντάσσεται στη στρατηγική του για την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων-μελών του σε διεθνή fora, τη σύνδεση των παγκόσμιων προτεραιοτήτων βιωσιμότητας με τις εθνικές και επιχειρηματικές πραγματικότητες και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για ανταλλαγή γνώσης, συνεργασίες και συλλογική δράση.