Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media επέστρεψε η Μαρία Αντωνά, μέσω της οποίας θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, μερικές από τις σκέψεις της.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσίευσε ορισμένες προσωπικές της φωτογραφίες και μέσα από τη λεζάντα της αναφέρθηκε σε τυχόν δυσκολίες που επιφυλάσσει η ζωή, με τα όσα αναφέρει να προκαλούν απορίες και ερωτηματικά.

Η συγκεκριμένη δημοσίευσε έρχεται λίγες ημέρες μετά από την δημόσια τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» είχε αναφερθεί στην παρουσιάστρια και στην εκπομπή του mega. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ζήνα Κουτσελίνη είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την Μαρία Αντωνά.

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μαρία Αντωνά, μέσα από την ανάρτησή της, δεν θέλησε να κάνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε στην καθημερινότητά του:

«Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη… αλλά είναι γεμάτη μικρούς λόγους για να συνεχίζεις. Να επιλέγεις το φως, ακόμα κι όταν γύρω σου σκοτεινιάζει. Να βρίσκεις τη δύναμη να προχωράς, ακόμα κι όταν η ψυχή σου κουράζεται. Να μη χάνεις την τρυφερότητά σου, όσα κι αν χρειάστηκε να ξεπεράσεις.

Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να βγεις αλώβητος από τις καταιγίδες. Είναι να μπορείς, μετά από όλα, να βλέπεις ακόμα την ομορφιά της ζωής».