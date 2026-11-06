Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από πολεμικά αεροσκάφη της Ελλάδας.

Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις στον FIR Αθηνών σημειώθηκαν σήμερα. Συγκεκριμένα και ενώ ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελλληνοτουρκικά λόγω του καλωδίου, η Τουρκία έστειλε αρχικά 8 μεμονωμένα αεροσκάφη (7 UAV και 1 ATR-72), ενώ έγιναν 11 παραβάσεις (9 από τα UAV και 2 από το ATR-72) και 15 παραβιάσεις (από τα UAV).

Οι παραβιάσεις έγιναν στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό αιγαίο, ενώ τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.