Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις στον FIR Αθηνών σημειώθηκαν σήμερα. Συγκεκριμένα και ενώ ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελλληνοτουρκικά λόγω του καλωδίου, η Τουρκία έστειλε αρχικά 8 μεμονωμένα αεροσκάφη (7 UAV και 1 ATR-72), ενώ έγιναν 11 παραβάσεις (9 από τα UAV και 2 από το ATR-72) και 15 παραβιάσεις (από τα UAV).
Οι παραβιάσεις έγιναν στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό αιγαίο, ενώ τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.