Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες δήλωσαν ότι προτιμούν να παρακολουθούν ιστορίες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν.

Οι συνήθειες των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων στα μέσα ενημέρωσης αντικατοπτρίζουν μετασχηματιστικές αλλαγές στη σύγχρονη αφήγηση ιστοριών και την τεχνολογία, και η βιομηχανία της ψυχαγωγίας, καθώς και οι υπόλοιποι δημιουργοί περιεχομένου, θα πρέπει να δώσουν προσοχή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Teens and Screens» του Center for Scholars & Storytellers (CSS) του UCLA.

Η πέμπτη ετήσια έκθεση του CSS παρέχει στη δημιουργική κοινότητα σημαντικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το τι θέλουν οι νέοι και τα είδη περιεχομένου που θα βοηθήσουν την επόμενη γενιά να ευημερήσει και να αναπτυχθεί.

Η φετινή μελέτη ρώτησε περισσότερους από 1.500 εφήβους ηλικίας 10–24 ετών σχετικά με τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους για δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών σειρών, των ταινιών, των βιντεοπαιχνιδιών, της τεχνητής νοημοσύνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, το νεανικό κοινό εκτιμά και παρακολουθεί ιστορίες κάθε διάρκειας σε έναν αυξανόμενο αριθμό πλατφορμών, από βίντεο 30 δευτερολέπτων στο TikTok μέσω των κινητών τηλεφώνων του έως μεγάλου μήκους κινηματογραφικές ταινίες στις αίθουσες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ηλικίας 10–24 ετών, απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τα γούστα και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την τηλεόραση, τις ταινίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βιντεοπαιχνίδια και το περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι παράγοντες που ελέγχουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο έχουν αλλάξει και οι ίδιοι οι νέοι αποφασίζουν τι θέλουν να παρακολουθούν και τι θέλουν να βλέπουν συχνότερα στο περιεχόμενο που επιλέγουν», δήλωσε η Yalda T. Uhls, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του CSS και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του UCLA.

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«Οι ηγέτες της βιομηχανίας θα πρέπει να “συντονιστούν” με τους νέους, καθώς και με τους ειδικούς που έχουν κατά νου τη θετική ανάπτυξη των νέων και την ευημερία τους», δήλωσε η Uhls, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Η φετινή έκθεση καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι αυτό είναι το κλειδί για τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου που κερδίζει το ενδιαφέρον της σημερινής νεολαίας» σύμφωνα με το phys.org.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες και οι απόψεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Όταν ρωτήθηκαν ποια μέσα μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία, οι συμμετέχοντες επέλεξαν συχνότερα το YouTube (72,9%), ενώ σχεδόν τέσσερις στους πέντε δήλωσαν ότι τα βίντεο μικρής διάρκειας μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία. Ακολούθησαν οι τηλεοπτικές σειρές (70,3%), οι ταινίες (70,2%) και τα βιντεοπαιχνίδια (68,5%). Το TikTok συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, με 64,2%. Το 41,3% δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία, κατατάσσοντάς την στην έκτη θέση μεταξύ οκτώ μέσων.

Παρά τις αλλαγές στις συνήθειες παρακολούθησης, η παρακολούθηση μιας νέας ταινίας στον κινηματογράφο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου για τους νέους, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η ενασχόληση με ένα νέο βιντεοπαιχνίδι κατέλαβε τη δεύτερη θέση και ακολούθησε η παρακολούθηση μιας ζωντανής μουσικής εκδήλωσης.

Άλλα ευρήματα αποτύπωσαν πρόσθετες απόψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα πρόσωπα που θέλουν να παρακολουθούν οι νέοι, καθώς και τις ιστορίες και τους χαρακτήρες που επιθυμούν να βλέπουν.

Όταν ρωτήθηκαν πώς αισθάνονται παρακολουθώντας ιστορίες για την τεχνητή νοημοσύνη, το 28,2% δήλωσε ότι νιώθει «γοητευμένο», το 25,6% «ενθουσιασμένο», ενώ το 22% αισθανόταν ότι «όλα είναι καταδικασμένα» και το 10,1% «φοβισμένο». Μεταξύ των παιδιών ηλικίας 10–13 ετών, της μικρότερης ηλικιακής ομάδας της έρευνας, το 44,2% χαρακτήρισε τα προγράμματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη «συναρπαστικά», ενώ λιγότερο από το 10% χρησιμοποίησε λέξεις που παρέπεμπαν στην καταστροφή. Η αίσθηση ότι «όλα είναι καταδικασμένα» ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα για το 27,4% των συμμετεχόντων ηλικίας 19 ετών και άνω, ενώ το 17,7% δήλωσε ενθουσιασμένο.

Παρά την παγκόσμια επιτυχία των ταινιών «Obsession» και «Backrooms», που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία δημιουργών, λίγοι από τους σημερινούς εφήβους (16,8%) θα επέλεγαν έναν influencer για να πρωταγωνιστήσει στις ιστορίες που παρακολουθούν. Αντίθετα, σχεδόν το 40% θα επέλεγε έναν ηθοποιό που δεν έχει ξαναδεί.

Μόνο το 2,8% των χαρακτήρων που μιλούσαν ή κατονομάζονταν στις 100 κορυφαίες ταινίες του 2025 ήταν άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με έκθεση της USC Annenberg Inclusion Initiative. Το 55% του συνόλου των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα θέλει να βλέπει περισσότερους νευροδιαφορετικούς χαρακτήρες στην οθόνη, με το ποσοστό να αυξάνεται μεταξύ των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQIA+ (77,7%) ή έχουν αναπηρία (74,8%). Μόνο το 22,7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι σημερινές απεικονίσεις της νευροδιαφορετικότητας στα μέσα ενημέρωσης «ανταποκρίνονται στην πραγματική ζωή» τις περισσότερες φορές.

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«Ιστορίες γεμάτες ελπίδα και αισιοδοξία»

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες δήλωσαν ότι προτιμούν να παρακολουθούν ιστορίες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν. Οι τρεις δημοφιλέστερες απαντήσεις των συμμετεχόντων, όταν ρωτήθηκαν τι θέλουν να βλέπουν στις τηλεοπτικές σειρές και τις ταινίες, ήταν «ιστορίες γεμάτες ελπίδα και αισιοδοξία, με ανθρώπους που ξεπερνούν τις δυσκολίες», «φιλίες και κοινωνικές ομάδες» και «άνθρωποι με ζωές σαν τη δική μου». Οι υπερήρωες κατέλαβαν την πέμπτη θέση, ενώ τα πάρτι ή/και τα ναρκωτικά και η κατανάλωση αλκοόλ βρέθηκαν στην τελευταία θέση.

Άλλα ευρήματα:

Οι ιστορίες σχετικά με μη δυαδικές ταυτότητες, ταυτότητες LGBTQIA+ και ανθρώπους από αυτές τις κοινότητες κατατάχθηκαν στη 17η θέση μεταξύ 18 κατηγοριών, αλλά στην πρώτη θέση μεταξύ των συμμετεχόντων LGBTQIA+.

Τα αγόρια και οι νεαροί άνδρες επέλεξαν πρώτες τις «σκηνές δράσης ή/και μάχης» και δεύτερους τους υπερήρωες.

Το 57,3% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θέλει να βλέπει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των πλατωνικών σχέσεων, ενώ το 52% πιστεύει ότι οι ερωτικές σχέσεις στα μέσα ενημέρωσης είναι πιο κεντρικές στη ζωή των φανταστικών χαρακτήρων απ' ό,τι στην πραγματική ζωή.

Το 56,8% θέλει να βλέπει ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέσεις με άτομα διαφορετικού φύλου να δίνουν προτεραιότητα στη φιλία, αντί να μετατρέπουν τη σχέση τους σε ερωτική.

Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της περσινής έκθεσης, το περιεχόμενο ζωντανής δράσης (live-action) επανήλθε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του εφηβικού και νεανικού κοινού, έναντι του animation (58% έναντι 42%). Αυτό αντιπροσώπευε αύξηση άνω των επτά ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. «Οι νέοι συνεχίζουν να ζητούν ιστορίες με προσωπικό νόημα, οι οποίες αποτυπώνουν τις διαφορετικές εμπειρίες και ταυτότητες που οι ίδιοι έχουν», δήλωσε η Stephanie Rivas-Lara, συν-συγγραφέας της μελέτης, η οποία απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην κοινωνική εργασία από το UCLA. «Οι εκκλήσεις για μεγαλύτερη εκπροσώπηση της νευροδιαφορετικότητας και της φιλίας είναι μόνο μερικά παραδείγματα της ευρύτερης απαίτησης που διαπιστώσαμε για πιο ποικιλόμορφες και αυθεντικές απεικονίσεις».