Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες, «βουτιά» της θερμοκρασίας αλλά και τα πρώτα σοβαρά χιόνια του χειμώνα.

Τέλος στις ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες βάζει η νέα μεταβολή του καιρού, με δύο μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονη επιδείνωση από την Πέμπτη και κυρίως το Σαββατοκύριακο. Βροχές, καταιγίδες, ισχυροί βοριάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που θα φέρει τον χειμώνα στη χώρα.

Η Αναστασία Τυράσκη και ο Δημήτρης Ζιακόπουλος συγκλίνουν στην πρόβλεψη για σημαντική αλλαγή του καιρού, με το βαρομετρικό χαμηλό να επηρεάζει σταδιακά μεγάλο μέρος της Ελλάδας και τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται από την Παρασκευή και μετά.

Πότε ξεκινά η επιδείνωση του καιρού

Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, στην Πελοπόννησο και στα δυτικά της Κρήτης.

Από την Πέμπτη, ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει. Το βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά θα φέρει αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επεκταθεί στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με τα φαινόμενα στα δυτικά και βορειοδυτικά να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη μικρή άνοδο πριν από την επερχόμενη ψυχρή εισβολή.

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Σοβαρή κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένεται να είναι βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Η σημαντικότερη αλλαγή, σύμφωνα με τις δύο μετεωρολογικές εκτιμήσεις, αναμένεται από την Κυριακή, όταν το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, ενώ ισχυρές βροχές αναμένονται σε περιοχές όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια και οι Σποράδες.

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Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει γρήγορη και αισθητή πτώση, με την ψυχρή εισβολή να γίνεται αρχικά αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια να επεκτείνεται νοτιότερα.

Χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα συνοδεύεται και από χιονοπτώσεις, οι οποίες αρχικά θα εκδηλωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά σταδιακά θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ιδιαίτερα στη βόρεια χώρα.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος κάνει λόγο για χιόνια ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στη βόρεια Ελλάδα, ενώ η Αναστασία Τυράσκη εκτιμά ότι οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν έως το βράδυ της Κυριακής και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Οι ισχυροί βοριάδες, το τσουχτερό κρύο και οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με τον Δεκέμβριο να κάνει ποδαρικό με καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες και την παρατεταμένη περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών να αποτελεί πλέον παρελθόν.