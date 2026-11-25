Η πρόταση προέρχεται από την περιβαλλοντική οργάνωση Transport & Environment (T&E) και είχε διατυπωθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 2025.

Μια πρόταση για δραστικό περιορισμό της χωρητικότητας των ρεζερβουάρ στα plug-in hybrid επαναφέρει τη συζήτηση για το μέλλον της τεχνολογίας, χωρίς ωστόσο να αποτελεί ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

Η πρόταση προέρχεται από την περιβαλλοντική οργάνωση Transport & Environment (T&E) και είχε διατυπωθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 2025.

Επανήλθε, ωστόσο, στην επικαιρότητα εξαιτίας των νέων στοιχείων για τις πραγματικές εκπομπές ρύπων των plug-in hybrid, προκαλώντας συζητήσεις για το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό τους.

Γιατί προτείνεται ο περιορισμός στα 15 λίτρα

Η βασική επιδίωξη της T&E είναι να αλλάξει η φιλοσοφία χρήσης των επαναφορτιζόμενων υβριδικών αυτοκινήτων. Παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί από εξωτερική πηγή ενέργειας, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν αξιοποιούν συστηματικά αυτή τη δυνατότητα. Αντίθετα, επιλέγουν να κινούνται κυρίως με τον θερμικό κινητήρα, αντιμετωπίζοντας τα αυτοκίνητά τους περισσότερο ως συμβατικά υβριδικά.

Αυτή η πρακτική περιορίζει σημαντικά τα περιβαλλοντικά οφέλη της τεχνολογίας. Τα PHEV είναι βαρύτερα από αντίστοιχα συμβατικά μοντέλα, λόγω της μπαταρίας και των πρόσθετων ηλεκτρικών συστημάτων. Όταν δεν φορτίζονται τακτικά, το επιπλέον βάρος επιβαρύνει την κατανάλωση καυσίμου και αυξάνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Έξι φορές υψηλότερες οι πραγματικές εκπομπές

Τα στοιχεία που τροφοδοτούν τη συζήτηση είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τα plug-in hybrid που ταξινομήθηκαν το 2024, οι πραγματικές εκπομπές CO2 ήταν περίπου έξι φορές υψηλότερες από εκείνες που ανακοινώνονται βάσει των εργαστηριακών μετρήσεων WLTP.

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Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η απόκλιση ανάμεσα στις θεωρητικές και τις πραγματικές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Ενώ οι επίσημες μετρήσεις εμφάνιζαν μείωση των εκπομπών κατά 83% σε σύγκριση με τα συμβατικά αυτοκίνητα, στην καθημερινή χρήση το πραγματικό όφελος περιορίστηκε μόλις στο 14%.

Τι απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρά τη δημοσιότητα που απέκτησε η συγκεκριμένη πρόταση, δεν πρόκειται για μέτρο που έχει αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει πρόταση για τον περιορισμό της χωρητικότητας των ρεζερβουάρ και δεν προγραμματίζει να προχωρήσει σε μια τέτοια νομοθετική παρέμβαση.

Τη θέση αυτή διατύπωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Κλίματος και Ενέργειας, Άνα Κρέσπο Παρόντο, αποσαφηνίζοντας ότι το όριο των 15 λίτρων αποτελεί εισήγηση της περιβαλλοντικής οργάνωσης και όχι σχεδιασμό των ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι υπόλοιπες αλλαγές που ζητά η T&E

Η πρόταση της T&E δεν περιορίζεται στη μείωση της χωρητικότητας του ρεζερβουάρ, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών για τα μελλοντικά plug-in hybrid. Μεταξύ άλλων, ζητά ο ηλεκτροκινητήρας να διαθέτει τουλάχιστον τριπλάσια ισχύ από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία να φτάσει τουλάχιστον τα 200 χιλιόμετρα έως το 2030, με προοπτική να αγγίξει τα 300 χιλιόμετρα σε ορισμένα μοντέλα.

Επιπλέον, προτείνει την υποστήριξη ταχυφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ άνω των 100 kW, προκειμένου να περιοριστεί ο χρόνος επαναφόρτισης και να γίνει ευκολότερη η καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της οργάνωσης, ένα ρεζερβουάρ 15 λίτρων θα εξασφάλιζε περίπου 220 χιλιόμετρα κίνησης με τον θερμικό κινητήρα, με μέση κατανάλωση 6,7 λίτρα/100 χιλιόμετρα. Η διαφορά είναι σημαντική αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα η μέση χωρητικότητα των ρεζερβουάρ στα PHEV υπολογίζεται σε περίπου 51 λίτρα, προσφέροντας θεωρητική αυτονομία περίπου 730 χιλιομέτρων με βενζίνη.

Προς το παρόν, λοιπόν, οι οδηγοί δεν έχουν λόγο να ανησυχούν για υποχρεωτική αλλαγή στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους, καθώς η συζήτηση αφορά μια πρόταση περιβαλλοντικής οργάνωσης και όχι ένα μέτρο που πρόκειται να εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.