Υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία ο πολέμιος του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο πρώην υποψήφιος βουλευτής και γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ είχε βρεθεί στο προσκήνιο τον Ιούνιο του 2026, όταν με επιστολή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζήτησε να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με το επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή είχε απομακρύνει ένα τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο Βασίλης Φεύγας είχε εισηγηθεί την άρση της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενότητα της κεντροδεξιάς παράταξης.

Υποτίθεται ότι είχαν ενοχληθεί τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να παίρνει δημόσια αποστάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες απόψεις δεν εκφράζουν τη Νέα Δημοκρατία και δεν περιλαμβάνονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Τελικά, ο Β. Φεύγας θα είναι υποψήφιος χωρίς να έχει αλλάξει απόψεις.

Α.