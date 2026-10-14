Η ανακοίνωση των LIDL για το ζήτημα που έχει προκύψει με την πιστοποίηση προδιαγραφών ρούχων για σκι που πωλήθηκαν στα ελληνικά σούπερ μάρκετ.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα σούπερ μάρκετ LIDL ενημερώνουν το ελληνικό καταναλωτικό κοινό για το πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με την πιστοποίηση και τις προδιαγραφές για συγκεκριμένα γυναικεία παντελόνια και μπουφάν σκι της σειράς Crivit.

Όπως σημειώνεται η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της ενημέρωσης των LIDL από την εταιρεία Juritex Import-Export GmbH. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της δηλωθείσας πιστοποίησης GRS (Global Recycled Standard), καθώς δεν κατέστη δυνατό να προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η ποιότητα των προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που επιθυμούν να τα επιστρέψουν να λάβουν πίσω ολόκληρο το ποσό που κατέβαλαν για την αγορά τους. Τονίζεται ότι το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί αφορά αποκλειστικά την πιστοποίηση και την τεκμηρίωση της προδιαγραφής GRS (Global Recycled Standard) και προκύπτει πρόβλημα στην ποιότητα των ρούχων.

Η ανακοίνωση των LIDL για τα επίμαχα ρούχα για σκι Crivit

Σύμφωνα με την ενημέρωση των LIDL « Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH ενημερώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα της μάρκας «Crivit» δεν πληρούν τις απαιτήσεις της δηλωθείσας ετικέτας GRS (Global Recycled Standard). Ο λόγος για αυτό είναι ότι ο φορέας προτύπων της ετικέτας GRS προβλέπει ότι η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος πρέπει να διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών. Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH δεν μπόρεσε να προσκομίσει αυτά τα πιστοποιητικά, γι' αυτό και το πιστοποιητικό GRS για τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι έγκυρο. Η ποιότητα των προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη. Εάν οι πελάτες επιθυμούν επιστροφή λόγω του παραπάνω γεγονότος, η τιμή αγοράς θα επιστραφεί φυσικά στο ακέραιο. Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH ζητά συγγνώμη από όλους τους ενδιαφερόμενους για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς μπορούν οι καταναλωτές να πάρουν πίσω τα χρήματά τους

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα και επιθυμούν να τα επιστρέψουν λόγω του ζητήματος της πιστοποίησης μπορούν να ζητήσουν από τα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας την επιστροφή της τιμής αγοράς.