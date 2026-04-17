Τι ανακοίνωσαν τα γνωστά σούπερ μάρκετ για μπουφάν που πωλήθηκαν πρόσφατα στα ράφιά τους, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές.

Τα LIDL με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν στους καταναλωτές ότι τα αθλητικά μπουφάν Crivit που πωλήθηκαν πρόσφατα από τα καταστήματά τους σύμφωνα με την εταιρεία που εισάγει δεν πληρούν τις απαιτήσεις της δηλωμένης σήμανσης GRS (Global Recycled Standard).

Παράλληλα σημειώνεται ότι «ο φορέας του προτύπου GRS ορίζει ότι η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος πρέπει να διασφαλίζεται μέσω σχετικών πιστοποιητικών. Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα το πιστοποιητικό GRS για τα προαναφερθέντα προϊόντα να μην είναι έγκυρο. Η ποιότητα των προϊόντων δεν επηρεάζεται.»

Στην σχετική ανακοίνωση υπάρχει και αναφορά για το πώς μπορούν οι πελάτες που τα αγόρασαν να λάβουν επιστροφή χρημάτων. Ειδικότερα αναφέρεται ότι αν οι πελάτες «επιθυμούν να επιστρέψουν τα προϊόντα για την παραπάνω αιτία, η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Lidl λαμβάνοντας το αντίτιμο της αγοράς, ακόμη και χωρίς την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.»

H ανακοίνωση των LIDL

Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH παρέχει πληροφορίες για τα ακόλουθα προϊόντα CRIVIT:

Όνομα Μάρκας Περιγραφή Προϊόντος Κωδικός Προϊόντος IAN (αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος)

Crivit Αθλητικό μπουφάν premium ανδρικό 479978

Crivit Αθλητικό μπουφάν premium γυναικείο 479982

Crivit Αθλητικό μπουφάν Allweather γυναικείο 463875

Crivit Αθλητικό μπουφάν Allweather ανδρικό 463878

Θεσσαλονίκη 09/04/2026. Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH ενημερώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα των εμπορικών σημάτων «Crivit», δεν πληρούν τις απαιτήσεις της δηλωμένης σήμανσης GRS (Global Recycled Standard).

Ο φορέας του προτύπου GRS ορίζει ότι η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος πρέπει να διασφαλίζεται μέσω σχετικών πιστοποιητικών. Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα το πιστοποιητικό GRS για τα προαναφερθέντα προϊόντα να μην είναι έγκυρο.

Η ποιότητα των προϊόντων δεν επηρεάζεται.

Εάν οι πελάτες επιθυμούν να επιστρέψουν τα προϊόντα για την παραπάνω αιτία, η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Lidl λαμβάνοντας το αντίτιμο της αγοράς, ακόμη και χωρίς την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

Η εταιρεία Juritex Import-Export GmbH ζητά συγγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την πιθανή αναστάτωση που προκλήθηκε.