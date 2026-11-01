Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την προστασία των δανειοληπτών, με βασικούς άξονες τη νομοθετική κατοχύρωση της πρώτης κατοικίας και τη δημιουργία δημόσιου φορέα εξαγοράς και ρύθμισης δανείων.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το άρθρο 23, το οποίο αποσύρθηκε, ασκεί ο τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., Δημήτρης Λυρίτσης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη και απέσυραν το άρθρο 23. Οι προθέσεις τους, όμως, αποκαλύφθηκαν», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως υποστηρίζει, ενώ η κυβέρνηση παρουσίαζε τη ρύθμιση ως μέτρο περιορισμού των funds, στην πραγματικότητα τους παραχωρούσε υπερβολικές εξουσίες σχετικά με τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την προστασία των δανειοληπτών, με βασικούς άξονες τη νομοθετική κατοχύρωση της πρώτης κατοικίας και τη δημιουργία δημόσιου φορέα εξαγοράς και ρύθμισης δανείων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης η διεύρυνση των κριτηρίων ευαλωτότητας, οι βιώσιμες ρυθμίσεις βάσει εισοδήματος, οι αυστηρότεροι κανόνες για funds και servicers και η υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης πριν από αναγκαστικά μέτρα. Τέλος, ζητεί την καθιέρωση Χάρτη Δικαιωμάτων του Δανειολήπτη και την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους τόκους του νόμου Κατσέλη.

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Η ανάρτηση του Τομεάρχη Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., Δημήτρη Λυρίτση

«Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη και απέσυραν το άρθρο 23. Οι προθέσεις τους, όμως, αποκαλύφθηκαν.

Έλεγαν ότι τάχα βάζουν φρένο στα funds και τους παραχωρούσαν εξουσίες υπερδικαστή, να αποφασίζουν μόνα τους για το πότε και πως θα κάνουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η ΕΛ.Α.Σ. δεσμεύεται μεταξύ άλλων για:

•⁠ ⁠Νομοθετική επαναθεμελίωση της προστασίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας.

•⁠ ⁠Δημόσιο φορέα εξαγοράς και ρύθμισης δανείων με ευνοϊκούς όρους για τους δανειολήπτες. Διεύρυνση των κριτηρίων ευαλωτότητας.

• Βιώσιμες, δεσμευτικές ρυθμίσεις βάσει πραγματικού εισοδήματος.

•⁠ ⁠Αυστηρούς κανόνες για funds και servicers.

•⁠ ⁠Υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης πριν από κάθε μεταβίβαση δανείου και πριν από κάθε αναγκαστικό μέτρο.

•⁠ ⁠Χάρτη Δικαιωμάτων του δανειολήπτη.

•⁠ ⁠Πλήρη εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους του νόμου Κατσέλη σε όλους τους δανειολήπτες».