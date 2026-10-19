Παρεμβάσεις προβλέπονται επίσης στις υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου και περιουσιολογίου, καθώς και στη Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων.

Αλλαγές στην οργανωτική διάρθρωση των θέσεων εργασίας, στα απαιτούμενα προσόντα και στο πλαίσιο αξιολόγησης προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπουν δύο νέες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας όσο και τις υπηρεσίες ελέγχου οικονομικών συναλλαγών.

Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας προβλέπεται επικαιροποίηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε σειρά υπηρεσιών, χωρίς μεταβολή του βαθμού των συγκεκριμένων θέσεων. Οι αλλαγές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών, τη Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών, καθώς και τις διευθύνσεις που είναι αρμόδιες για την άμεση και έμμεση φορολογία.

Παρεμβάσεις προβλέπονται επίσης στις υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου και περιουσιολογίου, καθώς και στη Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιούνται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα προφίλ ικανοτήτων, ενώ σε άλλες επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες ή μετονομάζονται υφιστάμενες θέσεις.

Η δεύτερη απόφαση αφορά τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, η οποία προέκυψε από τη μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ. Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής δημιουργούνται περιγράμματα θέσεων εργασίας για υπηρεσίες που ασχολούνται με τον προγραμματισμό οικονομικών, φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.

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Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, θέσεις προϊσταμένων, εμπειρογνωμόνων, ελεγκτών και υπαλλήλων υποστήριξης, καθώς και ειδικότερες θέσεις για την ανάλυση πληροφοριών, τη διαχείριση δεδομένων και την υποστήριξη ερευνών οικονομικής απάτης.

Έμφαση δίνεται στη στελέχωση των Μονάδων Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων και των αντίστοιχων φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι συγκεκριμένες αλλαγές συνεπάγονται πρόσθετη ετήσια δαπάνη έως 616.000 ευρώ για το πρώτο έτος και 643.000 ευρώ για το δεύτερο και κάθε επόμενο έτος.