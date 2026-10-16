Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνιζαν τον επείγοντα χαρακτήρα των ζητημάτων της ατζέντας. Έπειτα από δύο ημέρες συζητήσεων, φεύγουν από τις Βρυξέλλες αφήνοντας αναπάντητα τα πιο φλέγοντα ζητήματα: την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας, τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και τη στήριξη της Ουκρανίας.

Όλα αυτά τα θέματα, όπως και το μεταναστευτικό, θα συζητηθούν ξανά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Για τον προϋπολογισμό, ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε τους άλλους ηγέτες πως πρέπει να καταλήξουν έως τα τέλη του 2026, καθώς σύντομα δεν θα έχει την πολιτική εντολή να συμφωνήσει, καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Όμως, η Σύνοδος Κορυφής τελείωσε χωρίς κάποιο σημάδι ότι τα δύο διαφορετικά «στρατόπεδα» που έχουν δημιουργηθεί έκαναν ένα βήμα προς τον συμβιβασμό.

Σε ό,τι αφορά στη στήριξη της Ουκρανίας- ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρώπη άλλα 70 δισεκατομμύρια ευρώ- αρκετοί ηγέτες επέμειναν στην ανάγκη για περαιτέρω οικονομική βοήθεια στο Κίεβο, μεταξύ άλλων κινητοποιώντας μέρος των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως, η Σύνοδος Κορυφής ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχει απόφαση από πού θα προέρθουν τα χρήματα για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ

Οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αναμενόταν να ήταν οι πιο έντονες. Όμως, αποδείχθηκαν αδιάφορες, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες επανέλαβαν τις θέσεις που έχουν διατυπώσει εδώ και μήνες, σχολιάζει το Politico, με συνέπεια να μη σημειωθεί πρόοδος.

Ο Μακρόν εκτίμησε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία έως τα τέλη του χρόνου. Επεσήμανε ότι σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί αυτό, η συζήτηση θα αναβληθεί για τη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου, «λίγες εβδομάδες πριν απο τις εκλογές της Γαλλίας. Αυτή δεν θα είναι μια καλή μέθοδος από δημοκρατικής άποψης».

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Υπάρχουν «σημαντικές διαφορές» για τον προϋπολογισμό, δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι μια «μικρότερη ομάδα» ζητά να μειωθεί και μια «μεγαλύτερη» να αυξηθεί περαιτέρω. «Όλοι αντιμετωπίζουμε την ανάγκη για ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση στο εσωτερικό μας. Απλώς δεν είναι βιώσιμο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να αυξηθεί κατά περίπου 50% κατά την ίδια περίοδο», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Η πρόταση της Ιρλανδίας για τον προϋπολογισμό στέλνει το λάθος μήνυμα στους πολίτες και τις παγκόσμιες δυνάμεις, επεσήμανε ο Πέδρο Σάντσεθ. «Αν πάμε με τα νούμερα που προτάθηκαν, τότε σαφώς η δήλωση προθέσεων που στέλνουμε στους πολίτες και στις μεγάλες δυνάμεις με τις οποίες ανταγωνιζόμαστε είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι και δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε σε αυτό τον κόσμο», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπεραμύνθηκε της πρότασης της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό. Οι νέες προτάσεις έχουν ακόμα μικρότερη ευελιξία για την αντιμετώπιση κρίσεων, υπογράμμισε. «Το ερώτημα δεν είναι ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να εγκαταλείψουμε, αλλά πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτές τις προτεραιότητες», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο Αντόνιο Κόστα επέμεινε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση έως τα τέλη του χρόνου, απορρίπτοντας τις φωνές περί του αντιθέτου- από την Μαρίν Λεπέν, λόγω των γαλλικών εκλογών. «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι δεν θα υπήρχε ποτέ καλή στιγμή, γιατί πάντα γίνονται κάπου εκλογές. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ακόμα διαφορές και τόνισε ότι πρέπει να «επιταχυνθεί» η δουλειά.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον πρόεδρό του να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο μια έγκαιρη συμφωνία. Η συμφωνία πριν από τα τέλη του 2026 θα επιτρέψει την υιοθέτηση των νομοθετικών πράξεων το 2027, κάτι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα φτάσει στους δικαιούχους, δίχως διακοπή, τον Ιανουάριο του 2028».

{https://x.com/EUCouncilPress/status/2111159279961231384}

Η στήριξη της Ουκρανίας

Η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα επιβεβαίωσαν ότι η ΕΕ θα εξετάσει το αίτημα του Ζελένσκι να στηριχθεί η Ουκρανία με άλλα 70 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027. Η υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία «είναι σημαντικότερη από ποτέ», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο συνεχίζουν να αυξάνονται οι οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να ηγείται της στήριξης, όμως τόνισε: «Χρειαζόμαστε επειγόντως να συμβάλλουν κι άλλοι εταίροι».

Ο Κόστα μετέφερε ότι οι ηγέτες «συμφώνησαν αμέσως» ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας το 2027 και ζήτησαν από την Κομισιόν να παρουσιάσει μια πρόταση. Υπήρξε «ευρεία συναίνεση» να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν εξετάζει το θέμα, το οποίο θα συζητηθεί ξανά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. «Η Ρωσία δεν δείχνει καμία διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο, αντιθέτως συνεχίζεται η κλιμάκωση. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σκόπιμο, λογικό, κατανοητό να πλήττει η Ουκρανία στόχους στη Ρωσία για να εμποδίσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, συστημάτων επικοινωνίας και παροχής ενέργειας», επεσήμανε.

Στις δηλώσεις του, ο Μακρόν αναφέρθηκε και στις εκκλήσεις της Λεπέν να σταματήσει το Παρίσι να στηρίζει το Κίεβο. Μια τέτοια απόφαση θα φέρει τη Γαλλία σε «πρωτοφανή θέση» και θα την απομονώσει, τόνισε. Επανέλαβε ότι δεν θα αναμειχθεί στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά δήλωσε ότι τον «εκπλήσσει η έλλειψη ταπεινότητας» υποψηφίων που μιλάνε σαν να έχουν ήδη νικήσει και πρόσθεσε ότι παραμένει πρόεδρος. «Δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία λόγω καλής θέλησης, είναι συμφέρον μας να το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «παραμένει δεσμευμένο στην αντιμετώπιση των πιεστικών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας, μαζί με τους διεθνείς εταίρους, προσβλέπει στην επικαιροποιημένη αξιολόγηση της Κομισιόν και του ΔΝΤ σχετικά με αυτό το θέμα και θα επανέλθει εγκαίρως. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν γρήγορα την υποστήριξή τους προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πιεστικών χρηματοδοτικών και στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας», αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Μεταναστευτικό: «Κακή συζήτηση με καλά αποτελέσματα»

Για το μεταναστευτικό, ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους ηγέτες να δουν τα στοιχεία και τα δεδομένα, αντί να βασίζονται σε πολιτικές απόψεις. «Στο μεταναστευτικό, είχαμε μια κακή συζήτηση με καλά αποτελέσματα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, που επέκρινε την υπερβολική πολιτικοποίηση των συζητήσεων για το θέμα. Η συζήτηση, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, έδειξε ότι η υπάρχουσα συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο λειτουργεί.

Το υπάρχον σύστημα «δουλεύει, αλλά πρέπει να βελτιωθεί», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα. «Η μετανάστευση παραμένει ένα πολύ πολιτικό θέμα, στο οποίο υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά οράματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται σε αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

Η φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι πριν τα τέλη του χρόνου η Κομισιόν θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για ξαφνικές μαζικές μετακινήσεις, όπως αυτές που προκάλεσαν χάος στη Θέουτα το καλοκαίρι. Το εργαλείο πρέπει να αντιμετωπίσει ένα «νέο φαινόμενο» στο οποίο «κρατικοί και μη κρατικοί φορείς μηχανεύονται ξαφνικές μετακινήσεις ανθρώπων με σαφή στόχο: να προκαλέσουν πανικό και πάνω από όλα να μας διχάσουν. Τέτοιες καταστάσεις αποτελούν έκτακτη ανάγκη και απαιτούν ένα εργαλείο έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε μια στρατηγική συζήτηση για τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ στη μετανάστευση και αξιολόγησε την πρόοδο και την εφαρμογή προηγούμενων συμπερασμάτων του, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της πρόσφατης επιστολής της προέδρου της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Κομισιόν να συνεργαστεί στενά με τα κράτη- μέλη στην ανάπτυξη ενός πλαισίου έκτακτης ανάγκης για κάθε είδους εργαλειοποίησης», αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος

Οι υψηλές τιμές ενέργειας συζητήθηκαν εντατικά με τα κράτη- μέλη, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Με δεδομένο ότι οι χώρες έχουν πολύ διαφορετικά ενεργειακά μείγματα, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση», πρόσθεσε για το θέμα, στο οποίο επίσης δεν λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής αναφέρει: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών- μελών και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει την πρόταση της Κομισιόν για την αναβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων του κανονισμού για το μεθάνιο. Επίσης, καλωσορίζει την πρόθεση της Κομισιόν να:

- παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τους πιο εκτεθειμένους βιομηχανικούς κλάδους,

- να αναπτύξει ένα βραχυπρόθεσμο πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση της δυναμικότητας και αποδοτικότητας των διυλιστηρίων της ΕΕ και

- να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ομαδοποίηση της ζήτησης ενέργειας σε εθελοντική βάση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να εξετάσει και να προτείνει, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας βραχυπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών- μελών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας».

Μακρόν: Δεν είναι καλή για κανέναν η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν - Οι 15 λέξεις της Συνόδου Κορυφής

Στις δηλώσεις που έκανε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε την άποψή του για τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για το ρωσικό diesel.

«Δεν είναι καλή για κανέναν. Στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα. Είναι στοιχείο διχασμού και αμφιβολίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Δεν είναι πολύ χρήσιμη και στην πραγματικότητα δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης. Δεν διορθώνει το πρόβλημα», συμπλήρωσε και τόνισε ότι ήδη το ρωσικό diesel ρέει προς χώρες που δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής περιλαμβάνει μόλις 15 λέξεις (στα αγγλικά) για αυτό το θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λυπάται για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό diesel».

Η Κίνα

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Κίνα, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Κομισιόν θα προτείνει περιορισμούς στις εισαγωγές πέρα από τα μέτρα που συμφωνήθηκα με το Πεκίνο, καθώς αυτά δεν θα διορθώσουν το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ την ημέρα.

«Για αυτό πρέπει να δράσουμε. Οι βιομηχανίες μας ζήτησαν δράση, τις ακούσαμε και θα απαντήσουμε με περισσότερα μέτρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπήρχε ξεκάθαρη στήριξη των ηγετών σε αυτό. Ο Μακρόν είπε ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μέτρα για τα χημικά, τα πλαστικά και τα σιδηροκράματα.

Φωτ.: EUROPEAN COUNCIL