Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να ρευστοποιήσει ένα μέρος από το 1 δις που εξοικονόμησε με την ρήτρα ενεργειακής διαφυγής για να τα στηρίξει τους πολίτες.

Όλες οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να ρευστοποιήσει ένα μέρος από το 1 δις που εξοικονόμησε με την ρήτρα ενεργειακής διαφυγής για να τα στηρίξει τους πολίτες αναμένεται να γίνουν στο παρασκήνιο. Επειδή πολύ δύσκολα μπορεί να ληφθεί μία τέτοια απόφαση σε μία Σύνοδο στην οποία θα κυριαρχήσει η διαμάχη για τον προϋπολογισμό αλλά και οι επιπτώσεις από την ενεργειακή Συμφωνία ΗΠΑ- Ρωσίας, το ελληνικό επιτελείο θα επιδιώξει να πάρει το «πράσινο φως» σε συναντήσεις που θα γίνουν στο περιθώριο της Συνόδου για να εξεταστεί το θέμα. Πρόσωπα κλειδιά είναι ο Αντόνιο Κόστα, η Ούρσουλα Φοντερλάιεν και ο Ντομπρόβσκις ως αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας.

Λ.Ι.