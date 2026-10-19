Με ενέργεια από το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω Νάξου και Σαντορίνης με ισχυρό δίκτυο υψηλής τάσης, τροφοδοτούνται πλέον οι καταναλωτές της Φολεγάνδρου.

Στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα συνδέθηκε πλέον η Φολέγανδρος, μέσω Νάξου και Σαντορίνης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων. Η εξέλιξη ενισχύει την ασφάλεια ηλεκτροδότησης του νησιού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή απεξάρτησή του από την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πετρέλαιο.

Η τροφοδότηση των καταναλωτών της Φολεγάνδρου από το διασυνδεδεμένο σύστημα επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητα του υποθαλάσσιου καλωδιακού δικτύου που εγκατέστησε ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά τη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου, με την κατασκευαστική ολοκλήρωση των σχετικών υποδομών να έχει προηγηθεί τον Ιούνιο του 2026. Η ηλέκτριση των διασυνδέσεων της Σαντορίνης, της Μήλου και της Σερίφου αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Κεντρικό τμήμα της νέας υποδομής αποτελεί το υποθαλάσσιο καλώδιο υψηλής τάσης που συνδέει τη Σαντορίνη με τη Φολέγανδρο. Το καλώδιο έχει μήκος 60 χιλιομέτρων και τάση 150 kV, ενσωματώνει οπτικές ίνες και ποντίστηκε σε μέγιστο βάθος 340 μέτρων.

Για την προστασία του από εξωτερικούς παράγοντες, πραγματοποιήθηκε ταφή του σε ολόκληρη την υποθαλάσσια όδευσή του.

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Παράλληλα, στη Φολέγανδρο κατασκευάστηκε νέος υποσταθμός υψηλής τάσης, ο οποίος αξιοποιεί τεχνολογία κλειστού τύπου GIS. Η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας περιορίζει την απαιτούμενη έκταση των εγκαταστάσεων και μειώνει την οπτική και περιβαλλοντική όχληση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αρχιτεκτονική ενσωμάτωση του υποσταθμού στο κυκλαδίτικο τοπίο, με το κτίριο να διαθέτει επενδύσεις λιθοδομής, ώστε να εναρμονίζεται με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον του νησιού.

Σημαντική είναι η συμμετοχή ευρωπαϊκών πόρων στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς 164,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχει επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω απευθείας δανειακής σύμβασης ύψους 157 εκατ. ευρώ με τον ΑΔΜΗΕ.

Επιπλέον, έχει συναφθεί δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 108,4 εκατ. ευρώ, η οποία υποστηρίχθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης των νησιών και τον περιορισμό της εξάρτησής τους από αυτόνομους πετρελαϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Η σταδιακή παύση λειτουργίας των μονάδων αυτών αναμένεται να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να μειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η σύνδεση με το δίκτυο υψηλής τάσης ενισχύει την αξιοπιστία της τροφοδοσίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η ζήτηση αυξάνεται λόγω τουρισμού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη σύνδεση της Φολεγάνδρου ουσιαστικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια, τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, επισήμανε ότι η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του νησιωτικού συμπλέγματος στο δίκτυο υψηλής τάσης, υπογραμμίζοντας την τεχνική πολυπλοκότητα του έργου.

Με την ενεργοποίηση της σύνδεσης της Φολεγάνδρου και την προγραμματισμένη ηλέκτριση των υπόλοιπων διασυνδέσεων, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στην ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές στο Αιγαίο, με άμεσα οφέλη για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό των Κυκλάδων.