Ερώτηση 1η

Σε ποιον ανατίθεται η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού τηλεματικής συνεδρίασης; Μπορεί η τηλεσυζήτηση να μαγνητοφωνηθεί;

Απάντηση: Σε δικαστικό υπάλληλο της Υπηρεσίας, η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του εξοπλισμού. Η διαδικασία τηλεσυζήτησης και τηλεξέτασης μπορεί να μαγνητοφωνηθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 133Β παρ. 3 εδ. γ΄ και παρ. 4 ΚΔΔ

Ερώτηση 2η

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο απομακρυσμένος τόπος είναι ελληνική προξενική αρχή. Ποιος εκτελεί χρέη δικαστικού υπαλλήλου; Χρειάζεται παράβολο για αίτημα αναβολής από εκεί;

Απάντηση: Χρέη δικαστικού υπαλλήλου ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο από τον πρόξενο άτομο. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής δεν απαιτείται παράβολο από τον διάδικο και τον πληρεξούσιο που παρίσταται στον απομακρυσμένο τόπο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 135 παρ. 3.

Άρθρο 133Γ παρ. 1 και παρ. 6 ΚΔΔ

Ερώτηση 3η

Φορολογούμενος άσκησε απλή διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας) κατά φορολογικής πράξης. Διακόπηκε η 30ήμερη προθεσμία της προσφυγής;

Απάντηση: Όχι. Η διακοπή της προθεσμίας με άσκηση διοικητικής προσφυγής δεν έχει εφαρμογή κατά την εκδίκαση των φορολογικών εν γένει διαφορών.

Άρθρο 67 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 4η

Ποια αίθουσα μπορεί να ορισθεί ως «απομακρυσμένος τόπος» τηλεματικής συνεδρίασης και πώς πιστοποιείται;

Απάντηση: Αίθουσα ακροατηρίου ή αίθουσα γραφείου δικαστηρίου, κατάλληλα διαμορφωμένη με τον αναγκαίο εξοπλισμό, που έχει πιστοποιηθεί με απόφαση του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, καθώς και αίθουσα ελληνικής προξενικής αρχής στο εξωτερικό.

Άρθρο 133Α περ. στ΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 5η

Τι πρέπει να μνημονεύει το δικόγραφο της προσφυγής, πέρα από τα στοιχεία του άρθρου 45;

Απάντηση: Με ακρίβεια την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη, την αρχή που την εξέδωσε ή παρέλειψε την έκδοσή της και τους λόγους που θεμελιώνουν το αίτημα· και να περιέχει σαφώς καθορισμένο αίτημα.

Άρθρο 68 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 6η

Ποιος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις κατά τη συζήτηση; Μπορεί να δοθεί ο λόγος σε διάδικο χωρίς δικολογική ικανότητα;

Απάντηση: Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση· κάθε μέλος του δικαστηρίου ύστερα από άδειά του· και οι δικαστικοί πληρεξούσιοι, καθώς και οι ίδιοι οι διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και εκπρόσωποί τους, όταν έχουν δικολογική ικανότητα κατά το άρθρο 27. Εξαιρετικώς μπορεί να δοθεί ο λόγος προσωπικώς σε διάδικο χωρίς δικολογική ικανότητα, αν ο διευθύνων κρίνει ότι πρέπει, ως προς συγκεκριμένο θέμα, να αναπτύξει τις απόψεις του, να δώσει εξηγήσεις ή να απευθύνει ερωτήσεις.

Άρθρο 134 παρ. 1, 2 και 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 7η

Ο δικηγόρος του προσφεύγοντος αποχώρησε από την αίθουσα στη μέση της συζήτησης. Συνεχίζεται η διαδικασία; Μπορεί να επιστρέψει;

Απάντηση: Η διακοπή της παράστασης μετά την έναρξη της συζήτησης δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας· το ίδιο και αν διαταχθεί αποβολή κατά το άρθρο 133 παρ. 4. Ο διάδικος που δεν παραστάθηκε στην προεκφώνηση ή στην έναρξη ή διέκοψε την παράστασή του έχει δικαίωμα να παρασταθεί στη συνέχεια της συζήτησης.

Άρθρο 136 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 8η

Ποιο δικαστήριο εκδικάζει καθένα από τα ένδικα μέσα;

Απάντηση: Η ανακοπή ερημοδικίας, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή και η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας εκδικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση· η έφεση από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Άρθρο 82 ΚΔΔ

Ερώτηση 9η

Ο διάδικος ζητεί για δεύτερη φορά στον ίδιο βαθμό αναβολή για σπουδαίο λόγο. Μπορεί να δοθεί; Μπορεί το δικαστήριο να αναβάλει μόνο του;

Απάντηση: Με αίτηση διαδίκου η συζήτηση αναβάλλεται μόνο μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον κατά την κρίση του δικαστηρίου συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει αυτεπαγγέλτως όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ο λόγος της αναβολής καταχωρίζεται με ειδική αιτιολογία στο πρακτικό.

Άρθρο 135 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 10η

Τι πρέπει να περιέχει το δικόγραφο ένδικου μέσου, πέρα από τα στοιχεία του άρθρου 45;

Απάντηση: Μνεία της προσβαλλόμενης απόφασης, τους ειδικούς για κάθε ένδικο μέσο λόγους και σαφώς καθορισμένο αίτημα.

Άρθρο 87 ΚΔΔ

Ερώτηση 11η

Τι πρέπει να περιέχει το δικόγραφο της αγωγής, πέρα από τα στοιχεία του άρθρου 45, και ποιο μπορεί να είναι το αίτημά της;

Απάντηση: Καθορισμό της έννομης σχέσης από την οποία απορρέει η αξίωση, σαφή έκθεση των πραγματικών περιστατικών και τους λόγους που θεμελιώνουν κατά νόμο την αξίωση, και σαφώς καθορισμένο αίτημα. Αίτημα μπορεί να είναι η καταψήφιση της αξιούμενης παροχής ή η αναγνώριση της αντίστοιχης αξίωσης.

Άρθρο 73 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 12η

Ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή δύο μήνες μετά την ενδικοφανή προσφυγή, πριν περάσει το τρίμηνο. Είναι παραδεκτή;

Απάντηση: Είναι παραδεκτή εφόσον η τεκμαιρόμενη απόρριψη (πάροδος του τριμήνου) έχει επέλθει κατά την πρώτη συζήτηση της προσφυγής. Το ίδιο ισχύει για προσφυγή που ασκείται πριν από τη συντέλεση παράλειψης.

Άρθρο 63 παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 13η

Τι είναι η ενδικοφανής προσφυγή και ποια πράξη προσβάλλεται με την προσφυγή όταν προβλέπεται ενδικοφανής;

Απάντηση: Διοικητική προσφυγή που προβλέπεται από τον νόμο, ασκείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία ενώπιον του ίδιου ή ιεραρχικώς προϊσταμένου ή άλλου ειδικώς κατεστημένου οργάνου και συνεπάγεται τον έλεγχο της πράξης ή της παράλειψης κατά τον νόμο και την ουσία. Όταν προβλέπεται, η προσφυγή ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή· αν προβλέπονται περισσότερες διαδοχικές, μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την τελευταία.

Άρθρο 63 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 14η

Ο προσφεύγων παραιτήθηκε από το δικόγραφο της προσφυγής. Τι θεωρείται;

Απάντηση: Ότι η προσφυγή δεν ασκήθηκε. Το ίδιο ισχύει για την αγωγή και για το ένδικο μέσο από το οποίο παραιτήθηκε εκείνος που το άσκησε.

Άρθρο 70 παρ. 2 – άρθρο 76 παρ. 3 – άρθρο 85 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 15η

Ποιες πράξεις υπόκεινται σε προσφυγή;

Απάντηση: Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας.

Άρθρο 63 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 16η

Ο νομιμοποιούμενος πέθανε την 20ή ημέρα της προθεσμίας χωρίς να ασκήσει προσφυγή. Μπορούν οι κληρονόμοι να την ασκήσουν και πότε;

Απάντηση: Ναι, οι κάθε είδους γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε νέα ισόχρονη προθεσμία, που αρχίζει από τότε που έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση της πράξης ή από τότε που τους κοινοποιήθηκε ή αντιλήφθηκαν τη συντέλεση της παράλειψης. Αν εκκρεμεί η αποδοχή της κληρονομίας, η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την αποδοχή. Το ίδιο ισχύει αναλόγως αν έπαυσε να υπάρχει νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 66 παρ. 4 και παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 17η

Διαφορά κατάθεσης και επίδοσης της αγωγής: τι συνδέεται με το καθένα;

Απάντηση: Με την κατάθεση αρχίζει η εκκρεμοδικία (δικονομική συνέπεια). Με την επίδοση από τον ενάγοντα στον εναγόμενο επέρχονται τα κατά το ουσιαστικό δίκαιο αποτελέσματα, όπως η διακοπή της παραγραφής.

Άρθρο 75 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 18η

Ακροατής θορυβεί και δεν υπακούει στις εντολές του προεδρεύοντος. Τι μπορεί να του επιβληθεί; Κι αν είναι δικηγόρος;

Απάντηση: Εκλεκτικώς, είτε αποβολή από το ακροατήριο ή και το δικαστικό κατάστημα, είτε χρηματική ποινή 30 έως 150 ευρώ, είτε κράτηση έως 24 ώρες. Σε δικηγόρο που θορυβεί ή δείχνει ανυπακοή μπορούν να επιβληθούν από το δικαστήριο οι πειθαρχικές ποινές του Κώδικα Δικηγόρων.

Άρθρο 133 παρ. 4 και παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 19η

Υπόθεση συζητήθηκε σε μεταβατική έδρα. Πού μπορεί να δημοσιευθεί η απόφαση; Πώς απαγγέλλεται;

Απάντηση: Απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. Για υποθέσεις που δεν συζητήθηκαν στην κύρια έδρα, η δημοσίευση μπορεί να γίνει και στην κύρια έδρα του δικαστηρίου.

Άρθρο 189 παρ. 3 και παρ. 4 ΚΔΔ

Ερώτηση 20η

Ο δικαιούμενος σε έφεση διαμένει στην αλλοδαπή. Τι ισχύει για την προθεσμία; Συγκρίνετε με την προσφυγή.

Απάντηση: Οι προθεσμίες των ένδικων μέσων παρεκτείνονται κατά 60 ημέρες. Στην προσφυγή, αντίθετα, οι προθεσμίες για τον διαμένοντα στην αλλοδαπή ορίζονται σε 90 ημέρες.

Άρθρο 86 παρ. 1 και άρθρο 66 παρ. 6 ΚΔΔ

Ερώτηση 21η

Μεταξύ της δημοσίευσης της απόφασης και της άσκησης της έφεσης άλλαξε ο νόμος για το παραδεκτό της. Ποιος νόμος εφαρμόζεται;

Απάντηση: Ο νόμος που ίσχυε κατά τον χρόνο που δημοσιεύτηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 83 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 22η

Τι είναι το έκθεμα, ποιος το καταρτίζει και πού αναρτάται;

Απάντηση: Το καταρτίζει η γραμματεία για κάθε δικάσιμο· σε αυτό αναγράφονται με τη σειρά του πινακίου οι προς συζήτηση υποθέσεις. Αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων και στον ιστοχώρο του δικαστηρίου από την προηγουμένη της συνεδρίασης.

Άρθρο 132 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 23η

Ποια είναι τα ένδικα μέσα ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων; Τι ισχύει για την αναίρεση;

Απάντηση: Η ανακοπή ερημοδικίας, η έφεση, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή και η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας. Για την αίτηση αναίρεσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ερώτηση 24η

Πώς λαμβάνονται και πώς δημοσιεύονται οι αποφάσεις που αφορούν τη διεξαγωγή της συζήτησης;

Απάντηση: Αν ο Κώδικας δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται στην έδρα, διατυπώνονται συνοπτικά στο πρακτικό και δημοσιεύονται κατά την ίδια συνεδρίαση.

Άρθρο 189 παρ. 6 ΚΔΔ

Ερώτηση 25η

Ποια είναι η προθεσμία της προσφυγής και από πότε αρχίζει για εκείνον τον οποίο αφορά ρητή πράξη;

Απάντηση: 60 ημέρες. Αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης σε αυτόν ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που έλαβε αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της.

Άρθρο 66 παρ. 1 περ. Α υποπερ. α΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 26η

Αναστέλλει η προσφυγή την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης;

Απάντηση: Κατά κανόνα όχι: ούτε η προθεσμία ούτε η άσκησή της. Κατ’ εξαίρεση, αν με την πράξη καταλογίζονται χρηματικά ποσά για φορολογικές εν γένει απαιτήσεις του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή αυτοτελείς χρηματικές κυρώσεις για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, η προθεσμία και η άσκηση αναστέλλουν την εκτέλεση· ειδικές διατάξεις που αποκλείουν ή περιορίζουν σε ποσοστό την αναστολή διατηρούνται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 200–205.

Άρθρο 69 παρ. 1, 2 και 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 27η

Ο δικηγόρος δεν παραστάθηκε καθόλου στη συζήτηση. Μπορεί να κληθεί για τυπικές παραλείψεις; Τα στοιχεία που θα προσκομίσει μπορεί να είναι μεταγενέστερα της συζήτησης;

Απάντηση: Ναι, σε κάθε περίπτωση, είτε παραστάθηκε αυτοπροσώπως ή με δήλωση είτε δεν παραστάθηκε, εφόσον του έχει χορηγηθεί σχετική πληρεξουσιότητα. Τα στοιχεία επιτρέπεται να είναι και μεταγενέστερα της συζήτησης.

Άρθρο 139Α παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 28η

Κατά την τηλεματική συνεδρίαση χάνεται η σύνδεση με τον απομακρυσμένο τόπο. Τι μπορεί να κάνει το δικαστήριο;

Απάντηση: Αν διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε στάση της δίκης, ότι δεν είναι εφικτή η σταθερή σύνδεση, έχει την ευχέρεια να αναβάλει την εκδίκαση ή κάθε άλλη διαδικαστική πράξη, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση των διαδίκων.

Άρθρο 133 παρ. 9 ΚΔΔ

Ερώτηση 29η

Η αγωγή κατατέθηκε στις 2 Μαΐου και επιδόθηκε στο Δημόσιο στις 20 Μαΐου. Από πότε διακόπτεται η παραγραφή της αξίωσης; Πότε αρχίζει πάλι;

Απάντηση: Τα κατά το ουσιαστικό δίκαιο έννομα αποτελέσματα της άσκησης της αγωγής επέρχονται ως προς τον εναγόμενο από την επίδοσή της σε αυτόν από τον ενάγοντα, δηλαδή από τις 20 Μαΐου. Η παραγραφή που διακόπηκε αρχίζει πάλι μόνο από την τελεσιδικία της απόφασης ή την κατάργηση της δίκης.

Άρθρο 75 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 30η

Ποιος νομιμοποιείται παθητικώς στη δίκη της προσφυγής;

Απάντηση: Το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ στο οποίο ανήκει το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή που παρά τον νόμο παρέλειψε την έκδοσή της.

Άρθρο 65 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 31η

Τι είναι η πλαγιαστική αγωγή κατά τον ΚΔΔ και πότε αποκλείεται;

Απάντηση: Αγωγή που ασκούν οι δανειστές του δικαιούχου χρηματικής αξίωσης κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, εφόσον ο δικαιούχος δεν την ασκεί. Αποκλείεται αν πρόκειται για προσωποπαγείς αξιώσεις.

Άρθρο 71 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 32η

Διάδικος στον απομακρυσμένο τόπο θέλει να προσκομίσει έγγραφο μετά τη συνεδρίαση. Ποιος το καταθέτει; Έχει δικαίωμα γνώσης της δικογραφίας;

Απάντηση: Όσα προσκομίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο κατατίθενται στη γραμματεία του δικαστηρίου με επιμέλεια των διαδίκων (όσα προσκομίζονται κατά τη συζήτηση διαβιβάζονται με επιμέλεια του δικαστικού υπαλλήλου). Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας, κατά το άρθρο 130 ΚΔΔ και το άρθρο 70α του π.δ. 18/1989.

Άρθρο 133Γ παρ. 3 και παρ. 4 ΚΔΔ

Ερώτηση 33η

Πότε και πώς αποφασίζεται η συμμετοχή διαδίκων στη συνεδρίαση με τεχνολογίες απομακρυσμένης σύνδεσης; Μπορεί ο διάδικος να παραιτηθεί από το αίτημα;

Απάντηση: Με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του προέδρου που διευθύνει το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα διαδίκου που υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση. Ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το αίτημα έως και 5 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Στις μεταβατικές έδρες η απόφαση λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως για το σύνολο των υποθέσεων της δικασίμου.

Άρθρο 133 παρ. 6 και παρ. 6Α ΚΔΔ

Ερώτηση 34η

Τρεις ομόδικοι υποβάλλουν κοινό αίτημα αναβολής ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου. Τι παράβολο καταβάλλουν; Τι γίνεται αν το αίτημα απορριφθεί;

Απάντηση: Ένα παράβολο 40 ευρώ υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., που επιμερίζεται ισομερώς (30 ευρώ στο μονομελές πρωτοδικείο, 50 στο εφετείο). Αν το αίτημα απορριφθεί, το παράβολο επιστρέφεται. Δεν καταβάλλουν παράβολο το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ, ούτε καταβάλλεται σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων.

Άρθρο 135 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 35η

Η συζήτηση αναβλήθηκε. Ποιοι κλητεύονται για τη νέα δικάσιμο;

Απάντηση: Μόνο όσοι διάδικοι απουσίαζαν κατά τη συνεδρίαση και δεν είχαν κλητευτεί νόμιμα. Η νέα δικάσιμος ορίζεται με σημείωση στο πινάκιο.

Άρθρο 135 παρ. 4 ΚΔΔ

Ερώτηση 36η

Ποιος μπορεί να ασκήσει προσφυγή;

Απάντηση: Εκείνος που έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, ή εκείνος στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου.

Άρθρο 64 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 37η

Φορολογούμενος έλαβε επίδοση πράξης προσδιορισμού φόρου. Σε πόσες ημέρες ασκεί προσφυγή; Και αν διαμένει στη Γερμανία;

Απάντηση: Στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός 30 ημερών, με έναρξη όπως στην παρ. 1. Αν ο νομιμοποιούμενος διαμένει στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες προθεσμίες ορίζονται σε 90 ημέρες.

Άρθρο 66 παρ. 2 περ. α΄ και παρ. 6 ΚΔΔ

Ερώτηση 38η

Μάρτυρας εξετάστηκε με τηλεξέταση χωρίς να βρίσκεται στην αίθουσα. Έχει η κατάθεσή του την ίδια αποδεικτική ισχύ; Υπόκειται η σχετική απόφαση σε ένδικο μέσο;

Απάντηση: Ναι· η εξέταση θεωρείται ότι διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου και έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ με την εξέταση στο ακροατήριο. Οι αποφάσεις των παρ. 6, 6Α και 7 δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα.

Άρθρο 133 παρ. 7 και παρ. 8 ΚΔΔ

Ερώτηση 39η

Ποιος μπορεί να ασκήσει αγωγή;

Απάντηση: Εκείνος που έχει, κατά του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ, χρηματική αξίωση από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου· νομιμοποιούνται και οι κάθε είδους καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του.

Άρθρο 71 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 40η

Ποιος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης και πώς αρχίζει αυτή;

Απάντηση: Ο δικαστής που προεδρεύει· προβαίνει στην προεκφώνηση και εκφώνηση των υποθέσεων, διευθύνει τη συζήτηση και έχει την ευθύνη για την τήρηση της ευταξίας. Η συνεδρίαση αρχίζει με την προεκφώνηση των υποθέσεων από το πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής τους· ακολουθεί η εκφώνηση και η συζήτηση. Προεκφώνηση και εκφώνηση μπορούν να διενεργηθούν συγχρόνως.

Άρθρο 133 παρ. 1, 2 και 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 41η

Διακόπτεται η προθεσμία της προσφυγής με την άσκηση διοικητικής προσφυγής; Πόσες φορές;

Απάντηση: Ναι, για μία μόνο φορά, με την άσκηση κάθε διοικητικής προσφυγής, εκτός από την ενδικοφανή (άρθρο 63 παρ. 3). Το αποτέλεσμα επέρχεται ακόμη και αν η διοικητική προσφυγή απευθύνθηκε σε αναρμόδιο όργανο. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές εν γένει διαφορές.

Άρθρο 67 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 42η

Κατά τη συνεδρίαση τελείται αξιόποινη πράξη. Τι γίνεται; Διαφέρει αν είναι πταίσμα;

Απάντηση: Βεβαιώνεται στο πρακτικό και διατάσσεται η σύλληψη του υπαιτίου, ο οποίος, αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα, παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, στον οποίο αποστέλλεται και απόσπασμα του πρακτικού. Αν πρόκειται για πταίσμα, η σύλληψη γίνεται μόνο για να βεβαιωθεί η ταυτότητα ή για να εισαχθεί σε δίκη.

Άρθρο 139 ΚΔΔ

Ερώτηση 43η

Πού μνημονεύεται η γνώμη της μειοψηφίας και το όνομα του δικαστή που μειοψήφησε;

Απάντηση: Στην απόφαση, και καταχωρίζονται σε ειδικό πρακτικό, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Συντάγματος.

Άρθρο 189 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 44η

Ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή απευθείας κατά της αρχικής πράξης, χωρίς να ασκήσει την προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυγή, γιατί η αρχή δεν τον ενημέρωσε ότι έπρεπε. Είναι παραδεκτή η προσφυγή;

Απάντηση: Ναι. Το απαράδεκτο της προσφυγής κατά πράξης για την οποία προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή δεν ισχύει αν η αρμόδια διοικητική αρχή παρέλειψε να ενημερώσει πλήρως, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον ενδιαφερόμενο τόσο για την υποχρέωση όσο και για τους όρους άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Άρθρο 63 παρ. 3 εδ. γ΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 45η

Πότε επιτρέπεται δεύτερη αγωγή με το ίδιο αντικείμενο από τον ίδιο ενάγοντα; Σε ποια προθεσμία;

Απάντηση: Κατά κανόνα είναι απαράδεκτη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όταν η πρώτη απορρίφθηκε τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς· ασκείται εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσματά της ανατρέχουν στον χρόνο άσκησης της πρώτης.

Άρθρο 76 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 46η

Ο ενάγων, στην πρώτη συζήτηση, θέλει να μετατρέψει το καταψηφιστικό αίτημα σε αναγνωριστικό. Επιτρέπεται; Μπορεί να το αυξήσει;

Απάντηση: Μεταβολή του αιτήματος είναι απαράδεκτη. Κατ’ εξαίρεση, ως το τέλος της πρώτης συζήτησης, μπορεί να περιορίσει το αίτημα ή να το μετατρέψει από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό ή αντίστροφα. Αύξηση δεν προβλέπεται.

Άρθρο 75 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 47η

Κατά ποίου ασκείται η αγωγή;

Απάντηση: Κατά του Δημοσίου ή του ΝΠΔΔ που είναι υπόχρεο προς ικανοποίηση της χρηματικής αξίωσης.

Άρθρο 72 ΚΔΔ

Ερώτηση 48η

Στην προεκφώνηση δεν παρίσταται ο καθ’ ου. Τι εξετάζει το δικαστήριο και πότε η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς;

Απάντηση: Εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν οι απόντες διάδικοι κλητεύθηκαν νόμιμα· αν ναι, η απουσία τους δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Αναβάλλεται υποχρεωτικώς αν κάποιος απών διάδικος δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή αν το ζητήσει διάδικος που, αν και παρίσταται, δεν κλητεύθηκε νόμιμα.

Άρθρο 135 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 49η

Η γραμματεία ξέχασε να αναρτήσει το έκθεμα και μία υπόθεση δεν αναγράφηκε σε αυτό. Είναι άκυρη η διαδικασία;

Απάντηση: Όχι. Η μη ανάρτηση του εκθέματος ή η μη μνεία συγκεκριμένης υπόθεσης δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας.

Άρθρο 132 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 50η

Μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να ασκήσει προσφυγή κατά πράξης φορολογικού οργάνου του ίδιου του Δημοσίου; Σε ποια προθεσμία;

Απάντηση: Ναι, υπέρ του Δημοσίου κατά των πράξεων των φορολογικών οργάνων του που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας· το ίδιο και τα όργανα στα οποία έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα με απόφασή του. Η προθεσμία είναι 90 ημέρες από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.

Άρθρο 64 παρ. 2 και άρθρο 66 παρ. 2 περ. β΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 51η

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η εκκρεμοδικία της αγωγής;

Απάντηση: Αρχίζει με την κατάθεση της αγωγής και λήγει με τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης ή την κατάργηση της δίκης.

Άρθρο 75 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 52η

Η πρώτη προσφυγή απορρίφθηκε τελεσιδίκως για έλλειψη νομιμοποίησης του δικηγόρου. Σε ποια προθεσμία ασκείται η δεύτερη και ποια είναι η συνέπεια ως προς τον χρόνο;

Απάντηση: Εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης· τα αποτελέσματα της άσκησής της ανατρέχουν στον χρόνο άσκησης της πρώτης.

Άρθρο 70 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 53η

Τι είναι το δικαστικό γραφείο τηλεματικής και πώς εκδικάζονται οι υποθέσεις του; Πώς μεταδίδεται η συζήτηση;

Απάντηση: Οι υποθέσεις που εμπίπτουν στην κατά τόπο αρμοδιότητά του εκδικάζονται με τεχνολογίες απομακρυσμένης σύνδεσης· οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι μπορούν να παρίστανται είτε στον πιστοποιημένο τόπο του γραφείου είτε στον τόπο συνεδρίασης του δικαστηρίου. Ημέρα και ώρα συνεδριάσεων ορίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου που το εξυπηρετεί. Στις περιπτώσεις των παρ. 6, 6Α και 6Β η συζήτηση μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα του δικαστηρίου και στον απομακρυσμένο τόπο.

Άρθρο 133 παρ. 6Β και παρ. 6Γ ΚΔΔ

Ερώτηση 54η

Είστε ο δικαστικός υπάλληλος που ορίστηκε στον απομακρυσμένο τόπο τηλεματικής συνεδρίασης. Ποια είναι τα καθήκοντά σας πριν, κατά και μετά τη συνεδρίαση;

Απάντηση: Πριν: να βρίσκομαι στην αίθουσα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Κατά: να ταυτοποιώ τους διαδίκους, τους πληρεξουσίους και τους συμμετέχοντες και να διαβιβάζω τα έγγραφα που προσκομίζονται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Μετά: να συντάσσω αμέσως για κάθε υπόθεση έκθεση με ημερομηνία και τόπο, ονόματα παρόντων διαδίκων, πληρεξουσίων και λοιπών προσώπων και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, και να την προσκομίζω στη γραμματεία για να επισυναφθεί στο πρακτικό.

Άρθρο 133Γ παρ. 1, 2 και 3 – άρθρο 133Δ ΚΔΔ

Ερώτηση 55η

Τι μπορεί να είναι αίτημα της προσφυγής;

Απάντηση: Η ολική ή μερική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, ή η τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Άρθρο 68 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 56η

Μάρτυρας δεν γνωρίζει ελληνικά. Τι γίνεται; Κι αν είναι κωφός;

Απάντηση: Προσλαμβάνεται διερμηνέας, που ορκίζεται ενώπιον του δικαστηρίου ότι θα αποδώσει ακριβώς όσα θα διαμειφθούν· οι λόγοι αποκλεισμού και απαλλαγής των μαρτύρων ισχύουν και για αυτόν. Με κωφούς ή πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου η συνεννόηση γίνεται εγγράφως· τις απαντήσεις υπογράφει ο προεδρεύων δικαστής και περιλαμβάνονται με τις ερωτήσεις στο πρακτικό· αν δεν μπορούν να απαντήσουν εγγράφως, προσλαμβάνεται κατάλληλος διερμηνέας.

Άρθρο 137 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 57η

Ποιος συντάσσει το σχέδιο της απόφασης, τι περιλαμβάνει και ποιοι το υπογράφουν;

Απάντηση: Ο εισηγητής, σε ηλεκτρονική μορφή· περιλαμβάνει το ιστορικό, το σκεπτικό και το διατακτικό. Στις πολυμελείς συνθέσεις υπογράφεται από τον εισηγητή και τον πρόεδρο, στις μονομελείς από τον δικαστή που δίκασε· σε πολυμελές τίθεται και η χρονολογία της διάσκεψης. Το σχέδιο φυλάσσεται στη δικογραφία.

Άρθρο 189 παρ. 1 και παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 58η

Ο ενδιαφερόμενος άσκησε ιεραρχική προσφυγή την 10η ημέρα της 60ήμερης προθεσμίας. Ο νόμος δεν τάσσει προθεσμία απάντησης και η Διοίκηση δεν απάντησε. Πότε αρχίζει ξανά η προθεσμία και πόση είναι;

Απάντηση: Η προθεσμία που διακόπηκε κινείται εξαρχής (ολόκληρη, 60 ημέρες) από την πάροδο άπρακτων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν ο νόμος έτασσε προθεσμία απάντησης, από την πάροδό της· αν επιδοθεί νωρίτερα απάντηση, από την επίδοση.

Άρθρο 67 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 59η

Πότε υπάρχει παράλειψη και πότε συντελείται;

Απάντηση: Παράλειψη υπάρχει όταν η διοικητική αρχή, αν και υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για να ρυθμίσει ορισμένη έννομη σχέση. Συντελείται με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της πράξης, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση· αν στην περίπτωση αίτησης (σιωπηρή άρνηση) ο νόμος δεν τάσσει προθεσμία, με την πάροδο άπρακτου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης στη Διοίκηση.

Άρθρο 63 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 60η

Τι μπορεί να ζητηθεί με παρεμπίπτουσα αγωγή;

Απάντηση: Τα παρεπόμενα του κύριου αντικειμένου της δίκης, ή συμπληρωματική της αρχικής παροχή, αν μετά την άσκηση της αγωγής διευρύνθηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο η αρχική αξίωση του ενάγοντος. Για την άσκησή της εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 114.

Άρθρο 77 ΚΔΔ