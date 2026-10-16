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Ερώτηση 1

Πότε συντάσσεται η έκθεση για μια διαδικαστική πράξη και ποιοι πρέπει να παρευρίσκονται;

Απάντηση: Έκθεση συντάσσεται για κάθε πράξη της διαδικασίας που διενεργεί δικαστής, δικαστικός υπάλληλος ή άλλο αρμόδιο όργανο, εφόσον ο Κώδικας δεν ορίζει διαφορετικά. Συντάσσεται αμέσως μετά τη διενέργεια της πράξης, με παρόντες όλους όσοι συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της.

Άρθρο 44 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 2

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από πότε αρχίζει η νέα προθεσμία σε περίπτωση παράτασης; Τι συμβαίνει με τις προθεσμίες όταν διακόπτεται η δίκη;

Απάντηση: Σε παράταση που χορηγείται από τον νόμο ή το δικαστήριο, η νέα προθεσμία αρχίζει αφότου περάσει η πρώτη. Η διακοπή της δίκης συνεπάγεται και διακοπή των προθεσμιών που δεν έχουν εκπνεύσει, οι οποίες αρχίζουν εκ νέου από την επανάληψη της δίκης.

Άρθρο 61 παρ. 2 και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 3

Η επίδοση γίνεται μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου την ώρα που συνεδριάζει και ο παραλήπτης συναινεί. Είναι έγκυρη;

Απάντηση: Όχι, είναι άκυρη ακόμη και αν υπάρχει συναίνεση. Το ίδιο ισχύει για την επίδοση σε χώρους λατρείας κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών, των θρησκευτικών τελετών ή των προσευχών.

Άρθρο 47 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 4

Τι πρέπει να περιέχει η πράξη διορισμού αντικλήτου;

Απάντηση: Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, το επάγγελμα και τις διευθύνσεις της κατοικίας και του χώρου εργασίας του αντικλήτου. Σε μεταβολή των διευθύνσεων εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 45.

Άρθρο 58 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 5

Για ποιες πράξεις απαιτείται ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα;

Απάντηση: α) Για τον δικαστικό συμβιβασμό, β) για την παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο που έχει ασκηθεί, γ) για την προσβολή εγγράφου ως πλαστού, δ) όπου αλλού προβλέπεται ρητώς από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 30 παρ. 6 ΚΔΔ

Ερώτηση 6

Ο παραλήπτης είναι δημόσιος υπάλληλος και απουσιάζει από την υπηρεσία όπου εργάζεται. Μπορεί το έγγραφο να παραδοθεί σε συνάδελφό του;

Απάντηση: Όχι. Αν πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους άλλων ΝΠΔΔ, το έγγραφο παραδίδεται στον διευθυντή της υπηρεσίας ή στον προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο εργάζονται.

Άρθρο 52 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 7

Πώς γίνονται ηλεκτρονικά οι επιδόσεις του δικαστηρίου προς το Δημόσιο, πότε συντελούνται και πώς πιστοποιούνται;

Απάντηση: Μέσω διαλειτουργικότητας του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΝΣΚ (ΟΠΣ ΝΣΚ). Η επίδοση θεωρείται ότι συντελείται μετά την παρέλευση 10 ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή αποστολή των εγγράφων στο ΟΠΣ ΝΣΚ. Πιστοποιείται από έκθεση ηλεκτρονικής αποστολής που παράγεται αυτοματοποιημένως από το ΟΣΔΔΥ-ΔΔ και φέρει προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, αμέσως μετά το δεκαήμερο επισημειώνεται αυτοματοποιημένως στην έκθεση η ημερομηνία συντέλεσης της επίδοσης.

Άρθρο 48 παρ. 6 εδ. γ΄ έως στ΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 8

Στο διοικητικό εφετείο ο δικηγόρος που υπέγραψε την έφεση τελικώς δεν νομιμοποιήθηκε. Ποια είναι η συνέπεια;

Απάντηση: Οι διαδικαστικές πράξεις που διενήργησε είναι αυτοδικαίως άκυρες και το ένδικο μέσο απορρίπτεται.

Άρθρο 28 παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 9

Μπορούν να οριστούν και άλλες αρχές που θα εκπροσωπούν το Δημόσιο στη δίκη; Με ποια πράξη;

Απάντηση: Ναι, με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Άρθρο 25 παρ. 4 ΚΔΔ

Ερώτηση 10

Σε φορολογική διαφορά, σε ποιον γίνεται η επίδοση προς το Δημόσιο;

Απάντηση: Κατ’ εξαίρεση, προς την αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη ή που παρά τον νόμο παρέλειψε την έκδοσή της (όχι στον Υπουργό Οικονομικών).

Άρθρο 49 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 11

Πώς γίνονται από 1.1.2021 οι επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους και πότε θεωρείται ότι το έγγραφο επιδόθηκε;

Απάντηση: Αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, και είναι έγκυρες εφόσον τα έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014. Τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε με το δικόγραφο θεωρείται ότι επιδόθηκαν μετά την παρέλευση 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους. Η έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή παράγεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του δικαστηρίου και φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Άρθρο 48 παρ. 7 εδ. α΄, β΄ και γ΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 12

Πότε ο δικαστικός πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος του διαδίκου;

Απάντηση: Όταν η κατοικία του ή ο χώρος της εργασίας του βρίσκεται στην έδρα του δικαστηρίου. Αν ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, αντίκλητος θεωρείται και η δικηγορική εταιρεία.

Άρθρο 30 παρ. 7 ΚΔΔ

Ερώτηση 13

Πού και πότε επιτρέπεται η επίδοση;

Απάντηση: Οπουδήποτε και οποτεδήποτε βρεθεί το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (χώροι λατρείας κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών, των θρησκευτικών τελετών ή των προσευχών και αίθουσα δικαστηρίου όταν συνεδριάζει).

Άρθρο 47 παρ. 1 εδ. α΄ και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 14

Στην κατοικία βρίσκεται μόνο ένα ανήλικο τέκνο που συνοικεί με τον παραλήπτη. Μπορεί να του παραδοθεί το έγγραφο; Ποιο είναι το κριτήριο του νόμου;

Απάντηση: Κριτήριο του νόμου είναι ότι η επίδοση στα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται εφόσον, κατά την κρίση του οργάνου που ενεργεί την επίδοση, έχουν συνείδηση των πράξεών τους. Το ίδιο κριτήριο ισχύει και για τις επιδόσεις στον χώρο εργασίας.

Άρθρο 51 παρ. 3 και άρθρο 52 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 15

Συντάσσετε έκθεση και ένα από τα πρόσωπα που παραστάθηκαν αρνείται να υπογράψει. Τι κάνετε;

Απάντηση: Η έκθεση, αφού αναγνωστεί, υπογράφεται από τον συντάκτη της και από όσους διενήργησαν την πράξη, συνέπραξαν ή παραστάθηκαν. Η άρνηση ή η αδυναμία υπογραφής μνημονεύεται ρητώς στην έκθεση.

Άρθρο 44 παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 16

Η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι αργία. Πότε λήγει η προθεσμία;

Απάντηση: Την ίδια ώρα (7 το βράδυ) της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Άρθρο 60 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 17

Τι πρέπει να μνημονεύει η έκθεση επίδοσης, πέρα από τα στοιχεία κάθε έκθεσης;

Απάντηση: α) Την παραγγελία προς επίδοση, β) σαφή προσδιορισμό του επιδοτέου εγγράφου και των προσώπων τα οποία αφορά, γ) την ημέρα και την ώρα της επίδοσης, δ) το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και την ιδιότητα με την οποία το παρέλαβε, ε) τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση.

Άρθρο 56 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 18

Ο παραλήπτης υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα. Σε ποιον παραδίδεται το έγγραφο;

Απάντηση: Στον κατά τόπο αρμόδιο λιμενάρχη, εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του λιμεναρχείου που μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επίδοση στον ίδιο δεν είναι δυνατή. Το ίδιο ισχύει για όσους ανήκουν στην υπηρεσία φανών, φάρων ή σηματοφόρων. Δεν εφαρμόζεται αν ο παραλήπτης τελεί σε άδεια, διαθεσιμότητα ή αργία.

Άρθρο 53 παρ. 1 περ. γ΄ και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 19

Ποιος δίνει την παραγγελία για επίδοση; Ποιος τη δίνει όταν η επίδοση γίνεται από μέρους του δικαστηρίου;

Απάντηση: Οι επιδόσεις γίνονται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του διαδίκου, του νόμιμου αντιπροσώπου, του εκπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του. Για τις επιδόσεις από μέρους του δικαστηρίου την παραγγελία δίνει εγγράφως ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος.

Άρθρο 48 παρ. 4 και παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 20

Τι νοείται ως κατοικία και τι ως χώρος εργασίας; Αν ο χώρος προσωρινά δεν χρησιμοποιείται, επηρεάζεται η επίδοση;

Απάντηση: Κατοικία: η οικία, το διαμέρισμα και γενικώς ο στεγασμένος χώρος που προορίζεται για διημέρευση και διανυκτέρευση. Χώρος εργασίας: ο χώρος άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η προσωρινή μη χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για τον σκοπό που προορίζονται δεν ασκεί επιρροή.

Άρθρο 50 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 21

Ο δικαστικός επιμελητής πηγαίνει στην κατοικία και ο παραλήπτης απουσιάζει. Σε ποιους και με ποια σειρά παραδίδει το έγγραφο;

Απάντηση: Στον σύζυγο ή σε οποιονδήποτε από τους συγγενείς ή σε μέλος του προσωπικού, εφόσον συνοικούν μαζί του. Αν δεν βρεθεί κανένας από αυτούς, σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς συνοίκους.

Άρθρο 51 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 22

Ο διάδικος δεν έχει δηλώσει καμία διεύθυνση. Πώς γίνεται η επίδοση προς αυτόν και πότε θεωρείται ότι συντελέστηκε;

Απάντηση: Με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον γραμματέα του οικείου δικαστηρίου. Θεωρείται ότι συντελέστηκε από τον χρόνο παράδοσης του εγγράφου στον γραμματέα.

Άρθρο 45 παρ. 4 και άρθρο 57 παρ. 2 περ. α΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 23

Προθεσμία ενός μηνός έχει ημέρα έναρξης την 31η Ιανουαρίου. Ο Φεβρουάριος δεν έχει 31η ημέρα. Πότε λήγει;

Απάντηση: Όταν περάσει η τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου: αν δεν υπάρχει αριθμητικά αντίστοιχη ημέρα, ως τέτοια θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα.

Άρθρο 60 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 24

Ο προϊστάμενος του τμήματος, στον οποίο πρέπει να παραδοθεί έγγραφο για απόντα δημόσιο υπάλληλο, αρνείται να το παραλάβει. Τι γίνεται;

Απάντηση: Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση, αφού υπηρεσιακό όργανο στο οποίο παραδίδεται το έγγραφο κατά το άρθρο 52 αρνείται την παραλαβή, το έγγραφο θυροκολλάται στη θύρα του υπηρεσιακού καταστήματος όπου εργάζεται το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να γίνει η παράδοση.

Άρθρο 55 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 25

Με ποιους τρόπους παρέχεται η δικαστική πληρεξουσιότητα από τον ιδιώτη διάδικο;

Απάντηση: α) Με προφορική δήλωση στο ακροατήριο, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, β) με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, γ) προς δικηγόρο θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί και με μόνη τη συνυπογραφή του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου, εκτός αν απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα.

Άρθρο 30 παρ. 2 και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 26

Ο παραλήπτης είναι, κατά τον χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής και δεν έχει αντίκλητο. Σε ποιον γίνεται η επίδοση;

Απάντηση: Στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του. Αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή διαμονή, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας της αρχής που εξέδωσε την πράξη.

Άρθρο 54 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 27

Πότε αρχίζουν και πότε λήγουν οι προθεσμίες;

Απάντηση: Αρχίζουν την επόμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία τους και λήγουν στις 7 το βράδυ της τελευταίας ημέρας.

Άρθρο 60 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 28

Με ποιο όργανο γίνονται οι επιδόσεις από μέρους των ιδιωτών διαδίκων;

Απάντηση: Με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 48 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 29

Η σύζυγος του παραλήπτη, που συνοικεί μαζί του, δέχεται να παραλάβει το έγγραφο αλλά αρνείται να υπογράψει την έκθεση επίδοσης. Τι κάνει το όργανο της επίδοσης;

Απάντηση: Προχωρεί σε θυροκόλληση: η άρνηση υπογραφής της έκθεσης (όπως και η άρνηση παραλαβής ή η αδυναμία υπογραφής) είναι περίπτωση θυροκόλλησης. Η έκθεση θα μνημονεύει τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση και θα υπογραφεί από το όργανο και τον μάρτυρα.

Άρθρο 55 παρ. 1 περ. α΄ – άρθρο 56 παρ. 2 περ. ε΄ και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 30

Ο παραλήπτης απουσιάζει. Μπορεί το έγγραφο να παραδοθεί στον θυρωρό της πολυκατοικίας; Στον ένοικο του διπλανού διαμερίσματος;

Απάντηση: Στον θυρωρό ναι, εφόσον δεν βρεθεί σύζυγος, συγγενής ή μέλος του προσωπικού που συνοικεί με τον παραλήπτη: σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί των πολυκατοικιών, καθώς και οι διευθυντές ξενοδοχείων ή οικοτροφείων. Στον ένοικο άλλου διαμερίσματος όχι: οι ένοικοι άλλων διαμερισμάτων δεν θεωρούνται σύνοικοι.

Άρθρο 51 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 31

Ποιες προθεσμίες αναστέλλονται κατά τις δικαστικές διακοπές; Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Απάντηση: Αναστέλλονται οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η αναστολή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη ή για υποθέσεις που εκδικάζονται από τα τμήματα διακοπών.

Άρθρο 61 παρ. 4 εδ. α΄ και β΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 32

Ποιος εκπροσωπεί το Δημόσιο στη δίκη; Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Απάντηση: Ο Υπουργός Οικονομικών. Κατ’ εξαίρεση: στις φορολογικές εν γένει διαφορές, η αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη ή που παρά τον νόμο παρέλειψε την έκδοσή της, στις διαφορές που αφορούν τα σήματα, ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Άρθρο 25 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 33

Πότε λήγει η προθεσμία που προσδιορίζεται σε έτη, σε μήνες και σε εβδομάδες;

Απάντηση: Σε έτη: όταν περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους. Σε μήνες: όταν περάσει η ημέρα του τελευταίου μήνα που αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα έναρξης. Σε εβδομάδες: όταν περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας.

Άρθρο 60 παρ. 2, παρ. 3 και παρ. 4 ΚΔΔ

Ερώτηση 34

Ο παραλήπτης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κρατείται σε φυλακή. Πώς γίνεται η επίδοση;

Απάντηση: Με παράδοση του εγγράφου στον διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής, εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του νοσοκομείου ή της φυλακής, η επικοινωνία μαζί του δεν είναι δυνατή. Η βεβαίωση μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης.

Άρθρο 53 παρ. 1 περ. α΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 35

Σε τι συνίσταται η θυροκόλληση;

Απάντηση: Στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου, μέσα σε σφραγισμένο και αδιαφανή φάκελο επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της επιδίδουσας υπηρεσίας και του προσώπου προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση, από το όργανο της επίδοσης, με την παρουσία ενός μάρτυρα, στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να γίνει η παράδοση.

Άρθρο 55 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 36

Με ποια όργανα γίνονται οι επιδόσεις από μέρους του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ;

Απάντηση: Είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με υπάλληλο των υπηρεσιών τους. Τις επιδόσεις αυτές μπορούν να διενεργούν, μέσα στα όρια των εδαφικών τους περιφερειών, και όργανα της αστυνομίας ή της αγροφυλακής ή υπάλληλοι των κοινοτήτων ή δήμων.

Άρθρο 48 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 37

Σε ποιες περιπτώσεις η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση;

Απάντηση: α) Αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται η παράδοση του εγγράφου δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στον χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση, β) αν τα υπηρεσιακά όργανα στα οποία παραδίδεται το έγγραφο κατά τα άρθρα 49, 52, 53 και 54 αρνούνται την παραλαβή ή την υπογραφή της έκθεσης.

Άρθρο 55 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 38

Τι υποχρέωση έχουν ο διευθυντής του νοσοκομείου ή της φυλακής, ο διοικητής της μονάδας ή ο λιμενάρχης που παρέλαβαν το έγγραφο; Πότε συντελείται η επίδοση;

Απάντηση: Οφείλουν να το παραδώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε αυτόν που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τον χρόνο της παράδοσης του εγγράφου στα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 53 παρ. 3 και άρθρο 57 παρ. 2 περ. γ΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 39

Ποιοι έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι;

Απάντηση: Εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων και οι ομάδες περιουσίας.

Άρθρο 23 ΚΔΔ

Ερώτηση 40

Ποιο φυσικό πρόσωπο έχει δικανική ικανότητα; Τι ισχύει για τον αλλοδαπό;

Απάντηση: Όποιος έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή περιορισμένη, αλλά τότε μόνο ως προς τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη ρύθμιση σχέσεων για τις οποίες θεωρείται ικανός. Ο αλλοδαπός έχει δικανική ικανότητα εφόσον είναι δικαιοπρακτικώς ικανός είτε κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς του είτε κατά το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 24 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 41

Πότε παύει η δικαστική πληρεξουσιότητα;

Απάντηση: α) Με την κατάργηση της δίκης ή την περάτωση της διαδικαστικής πράξης για την οποία δόθηκε, β) με τον θάνατο του πληρεξουσίου ή την απώλεια της ικανότητάς του να ενεργεί ως πληρεξούσιος, γ) με την ανάκληση ή την παραίτηση του πληρεξουσίου, δ) με την παραίτηση, την παύση ή την έκπτωση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικηγορικό λειτούργημα.

Άρθρο 32 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 42

Μπορεί να γίνει επίδοση στο προαύλιο της εκκλησίας, την ώρα που μέσα τελείται η λειτουργία;

Απάντηση: Η παρ. 3 απαγορεύει την επίδοση «σε χώρους λατρείας κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών, των θρησκευτικών τελετών ή των προσευχών», ο Κώδικας δεν ορίζει αν το προαύλιο είναι χώρος λατρείας. Αν δεν θεωρηθεί τέτοιος, εφαρμόζεται η παρ. 1: η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε βρεθεί το πρόσωπο και, επειδή γίνεται σε τόπο άλλον από τον προβλεπόμενο, είναι άκυρη μόνο αν αυτό δεν συναινεί, η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση. Αν θεωρηθεί χώρος λατρείας (μπορεί να υποστηριχθεί ιδίως όταν η τελετή τελείται στο ίδιο το προαύλιο), η επίδοση είναι άκυρη ακόμη και με συναίνεση.

Άρθρο 47 παρ. 1 και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 43

Ο δικαστικός επιμελητής βρίσκει τον παραλήπτη σε παγκάκι της πλατείας. Μπορεί να του επιδώσει εκεί;

Απάντηση: Ναι. Η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε βρεθεί το πρόσωπο. Επειδή το παγκάκι δεν είναι η κατοικία ή ο χώρος εργασίας του, η επίδοση είναι άκυρη μόνο αν αυτός δεν συναινεί, η συναίνεση πρέπει να μνημονεύεται στην έκθεση.

Άρθρο 47 παρ. 1 και άρθρο 50 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 44

Ο παραλήπτης κάνει διακοπές σε σκηνή σε κάμπινγκ. Μπορεί να γίνει επίδοση στη σκηνή;

Απάντηση: Προσωπικά στον ίδιο, ναι: η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε βρεθεί. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το αν η σκηνή είναι «κατοικία», δηλαδή «στεγασμένος χώρος που προορίζεται για διημέρευση και διανυκτέρευση». Αν δεν θεωρηθεί κατοικία, η επίδοση εκεί είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί (η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση) και δεν χωρεί παράδοση σε συνοίκους ούτε θυροκόλληση, που προβλέπονται για την κατοικία. Αν θεωρηθεί κατοικία, εφαρμόζονται οι κανόνες της επίδοσης στην κατοικία.

Άρθρο 47 παρ. 1 – άρθρο 50 παρ. 2 – άρθρο 51 παρ. 1 – άρθρο 55 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 45

Στο σπίτι βρίσκεται μόνο η πεθερά του παραλήπτη, που ήρθε για επίσκεψη. Μπορεί να παραλάβει ως συγγενής;

Απάντηση: Όχι. Ο σύζυγος, οι συγγενείς και το προσωπικό παραλαμβάνουν μόνο «εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν» με τον παραλήπτη. Η συγγένεια χωρίς συνοίκηση δεν αρκεί.

Άρθρο 51 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 46

Το κατάστημα του παραλήπτη είναι κλειστό. Μπορεί να παραλάβει ο υπάλληλος του διπλανού καταστήματος;

Απάντηση: Όχι. Παραλαμβάνει μόνο συνεταίρος, συνεργάτης ή υπάλληλος «που εργάζεται στον ίδιο χώρο». Εφόσον δεν βρίσκεται κανένα τέτοιο πρόσωπο, η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση στη θύρα του χώρου εργασίας.

Άρθρο 52 παρ. 1 εδ. α΄ – άρθρο 55 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 47

Στην κατοικία βρίσκεται μόνο ένας σύνοικος σε κατάσταση μέθης. Μπορεί να του παραδοθεί το έγγραφο;

Απάντηση: Η παράδοση σε σύνοικο επιτρέπεται μόνο εφόσον, κατά την κρίση του οργάνου που ενεργεί την επίδοση, αυτός έχει συνείδηση των πράξεών του. Αν το όργανο κρίνει ότι δεν έχει, δεν του παραδίδει το έγγραφο, εφόσον δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στο οποίο μπορεί να γίνει η παράδοση, η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση.

Άρθρο 51 παρ. 3 και άρθρο 55 παρ. 1 περ. α΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 48

Η επίδοση γίνεται μέσα στον ναό, σε ώρα που δεν τελείται καμία ακολουθία, τελετή ή προσευχή. Ισχύει η απαγόρευση;

Απάντηση: Όχι. Η απαγόρευση της παρ. 3 ισχύει μόνο «κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών, των θρησκευτικών τελετών ή των προσευχών». Εφαρμόζεται η παρ. 1: η επίδοση είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται και η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση.

Άρθρο 47 παρ. 1 και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 49

Ο παραλήπτης στο παγκάκι αρνείται να παραλάβει. Μπορεί ο επιμελητής να αφήσει ή να κολλήσει το έγγραφο στο παγκάκι;

Απάντηση: Όχι. Χωρίς συναίνεση η επίδοση εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας είναι άκυρη. Θυροκόλληση γίνεται μόνο στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος. Το όργανο πρέπει να επιδώσει στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας, εκεί, αν ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή, γίνεται θυροκόλληση.

Άρθρο 47 παρ. 1 – άρθρο 50 παρ. 1 – άρθρο 55 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 50

Η επίδοση γίνεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά πριν αρχίσει ή αφού τελειώσει η συνεδρίαση. Είναι άκυρη;

Απάντηση: Όχι για τον λόγο της παρ. 3: η απόλυτη ακυρότητα αφορά την αίθουσα «όταν συνεδριάζει». Εφαρμόζεται η παρ. 1 (άκυρη μόνο αν δεν συναινεί, η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση). Αν μάλιστα πρόκειται για το δικαστήριο όπου εκκρεμεί η υπόθεση, άρνηση παραλαβής δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 47 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 51

Ο παραλήπτης διαμένει σε ξενοδοχείο και απουσιάζει από το δωμάτιο. Σε ποιον του ξενοδοχείου μπορεί να παραδοθεί το έγγραφο;

Απάντηση: Στον διευθυντή του ξενοδοχείου, που θεωρείται σύνοικος (όπως και ο διευθυντής οικοτροφείου), εφόσον δεν βρεθεί σύζυγος, συγγενής ή μέλος του προσωπικού που συνοικεί με τον παραλήπτη, και εφόσον κατά την κρίση του οργάνου έχει συνείδηση των πράξεών του. Ο νόμος αναφέρει τον διευθυντή, όχι άλλον υπάλληλο του ξενοδοχείου.

Άρθρο 51 παρ. 1, παρ. 2 εδ. α΄ και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 52

Ο επιμελητής πηγαίνει να επιδώσει δικόγραφο προς το Δημόσιο το απόγευμα, μετά το ωράριο, και βρίσκει υπάλληλο στο κατάστημα της υπηρεσίας. Έγκυρη επίδοση;

Απάντηση: Οι επιδόσεις προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ γίνονται στο κατάστημα όπου εδρεύουν οι οικείες υπηρεσίες και κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Επίδοση σε χρόνο άλλον από τον προβλεπόμενο είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται, η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση.

Άρθρο 49 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 53

Ο παραλήπτης ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, βλέπει τον δικαστικό επιμελητή και την κλείνει λέγοντας «δεν παραλαμβάνω». Τι γίνεται;

Απάντηση: Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση, αφού το πρόσωπο προς το οποίο προβλέπεται η παράδοση αρνείται την παραλαβή. Η έκθεση μνημονεύει τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση και υπογράφεται από το όργανο και τον μάρτυρα. Η επίδοση συντελείται από τον χρόνο της θυροκόλλησης.

Άρθρο 55 παρ. 1 περ. α΄ – άρθρο 56 παρ. 2 περ. ε΄ και παρ. 3 – άρθρο 57 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 54

Ο παραλήπτης λείπει. Μπορεί να παραλάβει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, που μένει στον τρίτο όροφο;

Απάντηση: Όχι. Οι ένοικοι άλλων διαμερισμάτων δεν θεωρούνται σύνοικοι. Σύνοικος θεωρείται ο θυρωρός της πολυκατοικίας.

Άρθρο 51 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 55

Η επίδοση γίνεται στην κατοικία στις 7.05 το βράδυ εργάσιμης ημέρας. Χρειάζεται συναίνεση;

Απάντηση: Ναι, γιατί η νύχτα αρχίζει στις 7 το βράδυ. Χωρίς συναίνεση η επίδοση είναι άκυρη, η συναίνεση πρέπει να μνημονεύεται στην έκθεση.

Άρθρο 47 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 56

Η επίδοση γίνεται μέσα σε τζαμί ή συναγωγή την ώρα της προσευχής. Ισχύει η απαγόρευση ή αφορά μόνο τις εκκλησίες;

Απάντηση: Ισχύει. Ο νόμος αναφέρεται γενικά σε «χώρους λατρείας», χωρίς διάκριση θρησκεύματος, η επίδοση είναι άκυρη ακόμη και με συναίνεση.

Άρθρο 47 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 57

Ο επιμελητής χτυπά την πόρτα της κατοικίας στις 6.55 το πρωί. Είναι «νύχτα»;

Απάντηση: Ναι. Η νύχτα θεωρείται ότι διαρκεί από τις 7 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Η επίδοση είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται, η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση.

Άρθρο 47 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 58

Η κατοικία του παραλήπτη είναι κλειστή για μήνες, επειδή λείπει προσωρινά. Παύει να είναι «κατοικία» για την επίδοση;

Απάντηση: Όχι. Η προσωρινή μη χρησιμοποίηση της κατοικίας για τον σκοπό που προορίζεται δεν ασκεί επιρροή, αν δεν βρεθεί κανείς, η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση στη θύρα της.

Άρθρο 50 παρ. 2 – άρθρο 55 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 59

Ο παραλήπτης βρίσκεται σε καφενείο. Αλλάζει κάτι αν είναι πελάτης ή αν είναι ο ιδιοκτήτης του;

Απάντηση: Ναι. Για τον ιδιοκτήτη (ή τον εργαζόμενο) το καφενείο είναι χώρος εργασίας, δηλαδή χώρος άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, η επίδοση γίνεται εκεί κανονικά και, αν απουσιάζει, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο που εργάζεται στον ίδιο χώρο, εφόσον κατά την κρίση του οργάνου έχει συνείδηση των πράξεών του. Για τον πελάτη είναι τόπος άλλος από τον προβλεπόμενο: η επίδοση γίνεται μόνο προσωπικά στον ίδιο και είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί, η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση.

Άρθρο 47 παρ. 1 – άρθρο 50 παρ. 1 και παρ. 2 – άρθρο 52 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 60

Ιδιώτης διάδικος ζητά από γνωστό του δημοτικό υπάλληλο ή αστυνομικό να επιδώσει το δικόγραφό του. Μπορεί;

Απάντηση: Όχι. Τα όργανα της αστυνομίας ή της αγροφυλακής και οι υπάλληλοι των δήμων ή κοινοτήτων διενεργούν επιδόσεις από μέρους του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ, καθώς και από μέρους του δικαστηρίου. Οι επιδόσεις των ιδιωτών γίνονται με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 48 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 61

Ο παραλήπτης δέχεται να παραλάβει, αλλά δεν μπορεί να υπογράψει την έκθεση επειδή έχει το χέρι του σε γύψο. Τι κάνει το όργανο;

Απάντηση: Προχωρεί σε θυροκόλληση: περίπτωση θυροκόλλησης είναι και όταν το πρόσωπο δεν μπορεί να υπογράψει την έκθεση.

Άρθρο 55 παρ. 1 περ. α΄ ΚΔΔ

Ερώτηση 62

Κυριακή απόγευμα ο παραλήπτης παρακολουθεί αγώνα στο γήπεδο. Μπορεί να του γίνει επίδοση στην κερκίδα;

Απάντηση: Ναι, αν συναινεί: η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε βρεθεί το πρόσωπο, αλλά εδώ γίνεται σε άλλον τόπο και σε ημέρα αργίας, οπότε είναι άκυρη αν δεν συναινεί. Η συναίνεση μνημονεύεται στην έκθεση.

Άρθρο 47 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 63

Ο επιμελητής θυροκολλά μόνος του, χωρίς να υπάρχει άλλο πρόσωπο παρόν. Τι απαιτεί ο νόμος;

Απάντηση: Η θυροκόλληση γίνεται με την παρουσία ενός μάρτυρα, και η έκθεση επίδοσης υπογράφεται από το όργανο και τον μάρτυρα.

Άρθρο 55 παρ. 2 και άρθρο 56 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 64

Εταιρεία έχει τρεις διαχειριστές. Ο επιμελητής βρίσκει στα γραφεία μόνο τον έναν και του παραδίδει το δικόγραφο. Πρέπει να αναζητήσει και τους άλλους δύο;

Απάντηση: Όχι. Σε περίπτωση περισσότερων εκπροσώπων αρκεί η επίδοση προς έναν από αυτούς, ακόμη και όταν προβλέπεται ότι ενεργούν από κοινού.

Άρθρο 47 παρ. 5 ΚΔΔ

Ερώτηση 65

Ο παραλήπτης απουσιάζει από το σπίτι. Την πόρτα ανοίγει η οικιακή βοηθός, που έρχεται κάθε πρωί και φεύγει το μεσημέρι. Μπορεί να παραλάβει;

Απάντηση: Όχι. Το έγγραφο παραδίδεται σε μέλος του προσωπικού μόνο εφόσον συνοικεί με τον παραλήπτη.

Άρθρο 51 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 66

Ο παραλήπτης απουσιάζει από τη δουλειά του. Σε ποιον παραδίδεται το έγγραφο αν είναι ιδιωτικός υπάλληλος και σε ποιον αν είναι δημόσιος υπάλληλος;

Απάντηση: Ιδιωτικός υπάλληλος: σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο που εργάζεται στον ίδιο χώρο. Δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος άλλου ΝΠΔΔ: στον διευθυντή της υπηρεσίας ή στον προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο εργάζεται, όχι σε απλό συνάδελφο.

Άρθρο 52 παρ. 1 ΚΔΔ

Ερώτηση 67

Ο παραλήπτης διαμένει μόνιμα σε τροχόσπιτο. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί «κατοικία» για την επίδοση;

Απάντηση: Κατοικία κατά τον Κώδικα είναι η οικία, το διαμέρισμα «και γενικώς ο στεγασμένος χώρος που προορίζεται για διημέρευση και διανυκτέρευση». Τα δύο κρίσιμα στοιχεία είναι ο στεγασμένος χώρος και ο προορισμός του για διημέρευση και διανυκτέρευση, εφόσον συντρέχουν, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το τροχόσπιτο είναι κατοικία και η επίδοση γίνεται εκεί κατά τους κανόνες της επίδοσης στην κατοικία.

Άρθρο 50 παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 68

Ο διάδικος βρίσκεται στον διάδρομο άλλου δικαστηρίου, όπου δεν εκκρεμεί η υπόθεσή του, και αρνείται να παραλάβει. Ισχύει το ίδιο;

Απάντηση: Όχι. Η απαγόρευση άρνησης αφορά μόνο το κατάστημα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης (και το κατάστημα της αρχής που εξέδωσε ή παρέλειψε την πράξη). Εδώ ισχύει ο γενικός κανόνας: επίδοση σε άλλον τόπο χωρίς συναίνεση είναι άκυρη.

Άρθρο 47 παρ. 1 και παρ. 2 ΚΔΔ

Ερώτηση 69

Η επίδοση γίνεται μέσα στον ναό, την ώρα γάμου, σε καλεσμένο που δέχεται να παραλάβει. Είναι έγκυρη;

Απάντηση: Όχι. Η επίδοση σε χώρο λατρείας κατά τις ώρες ιεροτελεστίας ή θρησκευτικής τελετής είναι άκυρη ακόμη και αν υπάρχει συναίνεση του προσώπου προς το οποίο γίνεται.

Άρθρο 47 παρ. 3 ΚΔΔ

Ερώτηση 70

Ο επιμελητής κολλά στην πόρτα το έγγραφο ανοιχτό, χωρίς φάκελο. Είναι σύμφωνο με τον νόμο; Τι γράφεται πάνω στον φάκελο;

Απάντηση: Όχι. Το έγγραφο επικολλάται μέσα σε σφραγισμένο και αδιαφανή φάκελο, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της επιδίδουσας υπηρεσίας και του προσώπου προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση.

Άρθρο 55 παρ. 2 ΚΔΔ