1. Πώς συγκροτείται κάθε τμήμα του Αρείου Πάγου;

→ Από τον πρόεδρό του και τέσσερις (4) αρεοπαγίτες. (άρθρο 27 παρ. 1)

2. Από ποιους είναι ανεξάρτητη η εισαγγελία;

→ Από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία. (άρθρο 28 παρ. 1)

3. Ποιος ορίζει τους ανακριτές και για πόσο;

→ Το τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης με απόφαση ή ο διευθύνων το δικαστήριο με πράξη, με γνώμη του εισαγγελέα εφετών, για μια τριετία. (άρθρο 30 παρ. 1)

4. Υπόθεση απόδοσης της χρήσης μισθίου δικάζεται στα θερινά τμήματα; Και τον Αύγουστο;

→ Στα θερινά τμήματα ναι, τον Αύγουστο όχι. (άρθρο 31 παρ. 1 περ. γ΄ υποπερ. γδ΄ και παρ. 2)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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5. Με ποιους εξομοιώνεται βαθμολογικά ο πάρεδρος του ΣτΕ;

→ Με τους εφέτες, τους αντεισαγγελείς εφετών, τους παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας σε αυτό και τους εφέτες των διοικητικών δικαστηρίων. (άρθρο 66 παρ. 2 περ. ε΄)

6. Με πόσα μέλη συνεδριάζει νομίμως η τακτική Ολομέλεια του ΑΠ;

→ Με την παρουσία δεκαεπτά (17) τουλάχιστον μελών. (άρθρο 27 παρ. 2)

7. Πόσα μέλη αρκεί να παρίστανται στη διάσκεψη της Ολομέλειας;

→ Δεκαπέντε (15) στην τακτική και είκοσι εννέα (29) στην πλήρη, εφόσον τα ελλείποντα έχουν αποβιώσει, αποχωρήσει από την υπηρεσία ή έχουν σοβαρό κώλυμα που αναφέρεται στο πρακτικό της διάσκεψης. (άρθρο 27 παρ. 2)

8. Μπορεί πρωτοδίκης ειδικής επετηρίδας να οριστεί ανακριτής;

→ Όχι, ανακριτές ορίζονται πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες της γενικής επετηρίδας. (άρθρο 30 παρ. 1)

9. Ποιος είναι προϊστάμενος όλων των εισαγγελικών λειτουργών;

→ Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. (άρθρο 28 παρ. 4)

10. Πώς συγκροτείται η πλήρης Ολομέλεια του ΑΠ;

→ Από τον Πρόεδρο του ΑΠ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και το ήμισυ τουλάχιστον των λοιπών μελών του ΑΠ. (άρθρο 27 παρ. 1)

11. Ν.Π.Δ.Δ. αρνήθηκε εγγράφως να χορηγήσει αντίγραφο σε πολίτη με έννομο συμφέρον, τι μπορεί να γίνει;

→ Ο εισαγγελέας πρωτοδικών παραγγέλλει στην υπηρεσία να το χορηγήσει, εκτός αν πρόκειται για έγγραφο του άρθρου 263 ΚΠΔ. (άρθρο 29 παρ. 4 περ. β΄)

12. Κι αν ο πολίτης πάει κατευθείαν στον εισαγγελέα, χωρίς να έχει προηγηθεί άρνηση της υπηρεσίας;

→ Δεν δίνεται παραγγελία, γιατί απαιτείται να έχει προηγηθεί αποδεδειγμένη με έγγραφα άρνηση παράδοσης ή χορήγησης. (άρθρο 29 παρ. 4 περ. β΄)

13. Σε δικαστήριο υπηρετούν 25 δικαστές, ποιος ορίζει τους δικαστές ανηλίκων;

→ Η ολομέλεια του δικαστηρίου, αφού υπηρετούν περισσότεροι από είκοσι (20) δικαστές. (άρθρο 30 παρ. 5)

14. Ποιος καταρτίζει τα θερινά τμήματα του δικαστηρίου και ποιος της εισαγγελίας;

→ Η ολομέλεια του δικαστηρίου τα δικά του και ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία τα δικά της, ανάλογα με την κίνησή τους. (άρθρο 31 παρ. 3)

15. Ποιος ορίζει τους προανακριτές και με τι θητεία;

→ Το τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης του πρωτοδικείου της έδρας με απόφαση ή ο διευθύνων πρόεδρος πρωτοδικών με πράξη, με τριετή θητεία. (άρθρο 30Α παρ. 1)

16. Πότε η τακτική Ολομέλεια παραπέμπει την υπόθεση στην πλήρη;

→ Αν σχηματισθεί πλειοψηφία με διαφορά μίας (1) μόνο ψήφου. (άρθρο 27 παρ. 2)

17. Ποιος εισαγγελέας γνωμοδοτεί και σε νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος;

→ Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. (άρθρο 29 παρ. 2)

18. Γνωμοδοτεί ο εισαγγελέας για νομικό ζήτημα που έχει ήδη εισαχθεί στο δικαστήριο;

→ Όχι, οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά ζητήματα που δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια. (άρθρο 29 παρ. 2)

19. Με τι πράξη ορίζονται τα τμήματα του ΑΠ και οι αρμοδιότητές τους;

→ Με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του ΑΠ. (άρθρο 27 παρ. 3)

20. Ποιες υποθέσεις υπάγονται στην πλήρη Ολομέλεια;

→ Οι αναιρέσεις υπέρ του νόμου, οι αναιρέσεις που παραπέμπονται σε αυτή, οι περιπτώσεις που τμήμα αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταγματικού και όσες το τμήμα πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη με προηγούμενη θέση ολομέλειας ή τμήματος του ΑΠ για το ίδιο θέμα. (άρθρο 27 παρ. 2)

21. Ποιος αναπληρώνει τον Εισαγγελέα του ΑΠ και ποιος τον εισαγγελέα άλλου δικαστηρίου;

→ Τον πρώτο αντεισαγγελέας κατά τη σειρά της αρχαιότητάς του, τον δεύτερο οι εισαγγελικοί λειτουργοί της οικείας εισαγγελίας κατά σειρά αρχαιότητας και αυτούς ο δικαστής που ορίζει ο διευθύνων το δικαστήριο. (άρθρο 27 παρ. 6 και άρθρο 28 παρ. 6)

22. Πρωτοδίκης γενικής επετηρίδας στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχει 3 έτη υπηρεσίας ως πρωτοδίκης και 2 ως πάρεδρος, μπορεί να οριστεί ανακριτής;

→ Ναι, γιατί στην απαιτούμενη πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία ως παρέδρου πρωτοδικείου. (άρθρο 30 παρ. 1)

23. Πόσο μπορεί να διαρκέσει η αναπλήρωση του ανακριτή και πόσο του προανακριτή;

→ Του ανακριτή έως έξι (6) μήνες, του προανακριτή όχι πέραν της έναρξης του επόμενου δικαστικού έτους. (άρθρο 30 παρ. 3 και άρθρο 30Α παρ. 2)

24. Για πόσο ανανεώνεται η θητεία του ανακριτή και για πόσο του δικαστή ανηλίκων;

→ Του ανακριτή για ένα (1) ακόμη έτος, του δικαστή ανηλίκων και του ανακριτή ανηλίκων για δύο (2) ακόμη έτη. (άρθρο 30 παρ. 6)

25. Έληξε η τριετία του ανακριτή και δεν έχει οριστεί αντικαταστάτης, τι γίνεται;

→ Συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την αντικατάστασή του ή την ανανέωση της θητείας του. (άρθρο 30 παρ. 6, το ίδιο για τον προανακριτή, άρθρο 30Α παρ. 4)

26. Από ποιους στελεχώνεται το Γραφείο Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών;

→ Από δικαστικούς υπαλλήλους με σχετική εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών. (άρθρο 30 παρ. 3 και άρθρο 30Α παρ. 3)

27. Πώς γίνεται η αναπλήρωση του ανακριτή στα θερινά τμήματα;

→ Με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου. (άρθρο 31 παρ. 4)

28. Ποιος χαρακτηρίζει μια υπόθεση κατεπείγουσα για τα θερινά τμήματα και πώς;

→ Ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, με σημείωσή του στην υποβαλλόμενη αίτηση. (άρθρο 31 παρ. 1 περ. β΄)

29. Ποιες ποινικές υποθέσεις δικάζονται τον Αύγουστο;

→ Όσες εκδικάζονται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όσες έχουν προθεσμία εκδίκασης και όσες αφορούν καθορισμό συνολικής ποινής, αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης, αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής, και αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση ποινής και την ανασταλτική δύναμη ένδικου μέσου. (άρθρο 31 παρ. 2 περ. α΄)

30. Ο εισαγγελέας διενεργεί ή διευθύνει την προανάκριση;

→ Τη διευθύνει, ενώ διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. (άρθρο 29 παρ. 1 περ. γ΄ και α΄)

31. Με ποια σειρά προβαδίζουν οι δικαστικοί λειτουργοί της ίδιας βαθμίδας εξομοίωσης;

→ Προβαδίζει ο αρχαιότερος στον βαθμό με τη σειρά: δικαστές (πλην ειδικής επετηρίδας), εισαγγελείς, επίτροποι, δικαστές ειδικής επετηρίδας πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. (άρθρο 66 παρ. 3)

32. Παρίσταται ο εισαγγελέας στα τμήματα του ΑΠ που δικάζουν πολιτικές υποθέσεις;

→ Μόνο αν είναι διάδικος ή έχει υποβάλει, έως την έναρξη της δικασίμου, έγγραφη πρόταση την οποία αναπτύσσει και προφορικά. (άρθρο 27 παρ. 5)

51. Από ποιους αποτελείται η τακτική Ολομέλεια του ΑΠ;

→ Από τον Πρόεδρο του ΑΠ και εναλλάξ, κατά δικάσιμο, από τους αντιπροέδρους και τους αρεοπαγίτες που κληρώνονται κατ' έτος. (άρθρο 27 παρ. 2)

52. Χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής συμβολαιογράφου, ποιος εισαγγελέας τη δίνει;

→ Ο εισαγγελέας πρωτοδικών. (άρθρο 29 παρ. 3)

53. Ποιοι είναι οι βαθμοί ιεραρχίας του ΣτΕ;

→ Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σύμβουλος, πάρεδρος, εισηγητής, δόκιμος εισηγητής. (άρθρο 66 παρ. 1 περ. α΄)

54. Ποια είναι η αποστολή της εισαγγελίας;

→ Η τήρηση της νομιμότητας, η προστασία του πολίτη και η διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης. (άρθρο 28 παρ. 2)

55. Ποιος αναπληρώνει τον προανακριτή όταν δεν μπορεί άλλος προανακριτής;

→ Ένας πρωτοδίκης της ειδικής επετηρίδας και, αν δεν υπηρετούν ή δεν επαρκούν αριθμητικά, ένας πρωτοδίκης της γενικής επετηρίδας. (άρθρο 30Α παρ. 2)

56. Με ποιους εξομοιώνεται βαθμολογικά ο εισηγητής του ΣτΕ;

→ Με τους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας σε αυτό, τους πρωτοδίκες, τους αντεισαγγελείς πρωτοδικών, τους πρωτοδίκες των διοικητικών δικαστηρίων και τους δικαστές ειδικής επετηρίδας. (άρθρο 66 παρ. 2 περ. ζ΄)

57. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη και δεν προλαβαίνει να ενεργήσει ανακριτής, ποιος άλλος εκτελεί ανακριτικά καθήκοντα;

→ Και ο πρόεδρος πρωτοδικών. (άρθρο 30 παρ. 4)

58. Ποιοι καλούνται στις επίσημες τελετές στις έδρες πρωτοδικείων και ποιος στις παράλληλες και περιφερειακές έδρες;

→ Ο πρόεδρος πρωτοδικών γενικής επετηρίδας, ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο πρόεδρος πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων, ενώ στις παράλληλες και περιφερειακές έδρες ο οριζόμενος από τον διευθύνοντα το πρωτοδικείο ή την εισαγγελία. (άρθρο 66 παρ. 4 περ. γ΄)

59. Πότε μπορεί ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών να επιβάλει προληπτικά ή αποτρεπτικά μέτρα;

→ Όταν δημιουργείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος βλάβης της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας λόγω φιλονικίας εξ αφορμής ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινης πράξης μεταξύ προσώπων ή ομάδων προσώπων, τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και αναγκαιότητας. (άρθρο 29 παρ. 5 περ. α΄)

60. Το άρθρο 92 αναφέρει αρμοδιότητα της ΕΣΔι για δικαστικούς υπαλλήλους;

→ Όχι, το άρθρο 92 αναφέρεται μόνο σε δικαστικούς λειτουργούς και παραπέμπει στον ν. 4871/2021. (άρθρο 92)