«Είστε γραμματέας της έδρας. Τι κάνετε;» Θεωρία και πρακτικά με απαντήσεις ανά άρθρο και παράγραφο στα πρώτα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενόψει των προφορικών εξετάσεων του Νοεμβρίου 2026 στον 6 ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων.

Οι 60 ερωτήσεις που ακολουθούν καλύπτουν τα άρθρα 1-7, 9-16, 37- 44, 51-55, 70-73, 75, 77 παρ. 1 και 82-84 του ΚΠΔ, με το κείμενο που ίσχυε και στα γραπτά της 6ης σειράς ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων. Είναι σκόπιμα ανακατεμένες, ώστε η εξάσκηση να μη στηρίζεται στη σειρά των άρθρων.

Οι 32 είναι πρακτικά θέματα σε β΄ πρόσωπο («Είστε γραμματέας της έδρας…»), όπως θα τα έθετε ένας δικαστής στον υποψήφιο, και οι υπόλοιπες 28 είναι ερωτήσεις θεωρίας.

Κάθε απάντηση μένει στο γράμμα της διάταξης και κλείνει με το άρθρο και την παράγραφο όπου στηρίζεται. Μόνη εξαίρεση είναι οι ερωτήσεις 5, 6, 35 και 46, όπου ο βαθμός συγγένειας υπολογίζεται κατά τον Αστικό Κώδικα. Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές: δεν προέρχονται από προηγούμενες εξετάσεις και δεν εξαντλούν την ύλη. Δοκιμάστε να απαντήσετε πρώτα προφορικά και μετά ελέγξτε την απάντηση.

1. Είστε γραμματέας της έδρας σε τριμελές πλημμελειοδικείο. Ποιος συντάσσει τα πρακτικά και ποιος φέρει την ευθύνη γι' αυτά;

Τα πρακτικά τα συντάσσετε εσείς, ως δικαστικός γραμματέας, με ευθύνη δική σας και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση. Στις δημόσιες συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρευρίσκεται πάντοτε ένας δικαστικός γραμματέας. Άρθρο 13 παρ. 1.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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2. Ποιοι είναι διάδικοι στην ποινική δίκη; Είναι ο εισαγγελέας διάδικος; Διάδικοι είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Ο εισαγγελέας δεν περιλαμβάνεται στην απαρίθμηση. Οι διάδικοι συνιστούν υποκείμενα της ποινικής δίκης και συμπράττουν στην εξέλιξή της ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Άρθρο 70 παρ. 1 και 2.

3. Εγκαλών προσέρχεται να υποβάλει έγκληση για έγκλημα που διώκεται απολύτως κατ' έγκληση και δεν έχει μαζί του παράβολο. Τι προβλέπεται; Για τα απολύτως κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα κατατίθεται παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Ο αρμόδιος για την παραλαβή της έγκλησης ανακριτικός υπάλληλος ενημερώνει τον εγκαλούντα για την υποχρέωση, με σχετική επισημείωση επί της έκθεσης. Αν δεν κατατεθεί παράβολο, η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, η οποία δεν επιδίδεται. Άρθρο 53 παρ. 1.

4. Ποια δικαστήρια ασκούν ποινική δικαιοδοσία; Τα πλημμελειοδικεία, τα δικαστήρια των ανηλίκων, τα μικτά ορκωτά δικαστήρια, τα εφετεία και ο Άρειος Πάγος. Άρθρο 1.

5. Ορίζεστε γραμματέας της έδρας και διαπιστώνετε ότι ο κατηγορούμενος είναι πρώτος εξάδελφός σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας; Όχι. Από τα έργα του γραμματέα αποκλείεται όποιος είναι συγγενής εξ αίματος του κατηγορουμένου εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθμό, και ο πρώτος εξάδελφος είναι συγγενής εκ πλαγίου τέταρτου βαθμού. Άρθρο 14 παρ. 2 περ. β΄.

6. Σε άλλη υπόθεση δεν σας συνδέει τίποτα με τον κατηγορούμενο, όμως ο εισαγγελέας της έδρας είναι πρώτος εξάδελφός σας. Υπάρχει λόγος αποκλεισμού; Όχι με βάση την παρ. 1. Η συγγένεια μεταξύ ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα και γραμματέα της ίδιας υπόθεσης αποκλείει έως και τον τρίτο βαθμό, ενώ ο πρώτος εξάδελφος είναι τέταρτου βαθμού. Το όριο του τέταρτου βαθμού εκ πλαγίου αφορά τη συγγένεια με τον κατηγορούμενο, τον ύποπτο ή εκείνον που αδικήθηκε. Παραμένει η εξαίρεση, αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία. Άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 2 περ. β΄, άρθρο 15.

7. Με ποιους τρόπους κινεί ο εισαγγελέας την ποινική δίωξη όταν λάβει μήνυση ή αναφορά; Παραγγέλλοντας ανάκριση, εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο όπου αυτό προβλέπεται, διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών στην περίπτωση της παρ. 2, ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής (άρθρο 409). Άρθρο 43 παρ. 1 εδ. α΄.

8. Υπηρετείτε στη γραμματεία της εισαγγελίας πρωτοδικών και παραλαμβάνετε ανώνυμη καταγγελία. Ποια είναι η τύχη της; Τίθεται αμέσως στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Το ίδιο ισχύει για μήνυση ή αναφορά με ανύπαρκτο όνομα ή χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 42. Προκαταρκτική εξέταση διατάσσεται όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, που μνημονεύονται ειδικά στην παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Άρθρο 43 παρ. 5.

9. Σε τι διαφέρει η αντιμετώπιση μιας προφανώς αβάσιμης μήνυσης από μια προφανώς αβάσιμη έγκληση; Τη μήνυση ή αναφορά ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο με συνοπτικά αιτιολογημένη πράξη του. Την έγκληση την απορρίπτει με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα, ο εγκαλών έχει δικαίωμα προσφυγής στον εισαγγελέα εφετών. Άρθρο 43 παρ. 3, άρθρο 51 παρ. 2, άρθρο 52 παρ. 1.

10. Είστε γραμματέας σε εφετείο που δικάζει σε δεύτερο βαθμό. Πριν δημοσιευθεί η απόφαση, ο εγκαλών δηλώνει ότι ανακαλεί την έγκληση. Είναι παραδεκτή η δήλωση και τι κάνετε; Είναι παραδεκτή. Η ανάκληση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, την καταχωρίζετε λοιπόν στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη. Άρθρο 55 παρ. 2.

11. Πότε αποκτά κάποιος την ιδιότητα του κατηγορουμένου; Την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο, σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης, αποδίδεται η αξιόποινη πράξη. Άρθρο 72.

12. Υπηρετείτε στη γραμματεία του πρωτοδικείου και σας ζητούν να εκτελέσετε καθήκοντα γραμματέα σε μικτό ορκωτό εφετείο. Τι προβλέπει ο Κώδικας; Στο μικτό ορκωτό εφετείο καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του εφετείου. Υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου εκτελεί καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο. Άρθρο 7 παρ. 5.

13. Ποια είναι η σύνθεση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και του μικτού ορκωτού εφετείου και πού συγκροτούνται; Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους, στην έδρα κάθε πρωτοδικείου. Το μικτό ορκωτό εφετείο συγκροτείται από τον πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις ενόρκους, στην έδρα κάθε εφετείου. Άρθρο 7 παρ. 1 περ. α΄ και β΄, παρ. 2.

14. Προσέρχεται κάποιος να καταθέσει μήνυση για λογαριασμό άλλου, με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέα χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τι ελέγχετε και ποια είναι η συνέπεια; Η μήνυση γίνεται από τον ίδιο τον μηνυτή ή από ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση, όμως η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο, και το έγγραφο προσαρτάται στην έκθεση κατάθεσης. Μήνυση που υποβάλλεται χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 42 τίθεται αμέσως στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Άρθρο 42 παρ. 2, άρθρο 43 παρ. 5.

15. Ποιοι έχουν δικαίωμα να προτείνουν εξαίρεση και ποια πρόσωπα είναι εξαιρετέα; Δικαίωμα έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας. Εξαιρετέα είναι όλα τα δικαστικά πρόσωπα του άρθρου 14, αν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους. Άρθρο 16 παρ. 1, άρθρο 15.

16. Στη διάρκεια της συνεδρίασης σάς παρουσιάζεται κώλυμα και δεν μπορείτε να συνεχίσετε ως γραμματέας. Πώς αντιμετωπίζεται και χρειάζεται δική σας σύμπραξη; Με απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να σας αναπληρώσει κάποιος άλλος. Για την απόφαση αυτή δεν χρειάζεται σύμπραξη γραμματέα. Κατά τα λοιπά, όταν ο γραμματέας απουσιάζει ή έχει κώλυμα, αναπληρώνεται σύμφωνα με τον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Άρθρο 13 παρ. 2.

17. Σε ποιες περιπτώσεις δεν κατατίθεται το παράβολο των 100 ευρώ για την έγκληση; Εξαιρούνται οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας (άρθρο 1 ν. 3226/2004). Δεν απαιτείται παράβολο για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, τα εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων (άρθρο 82Α ΠΚ) και τα εγκλήματα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης. Για πράξεις σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η έγκληση υποβάλλεται ατελώς και χωρίς παράβολο. Άρθρο 53 παρ. 1.

18. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας στη γραμματεία πληροφορείστε αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως. Έχετε υποχρέωση και πώς την εκπληρώνετε; Ναι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την ίδια υποχρέωση με τους ανακριτικούς υπαλλήλους, να ανακοινώσουν δηλαδή χωρίς χρονοτριβή την πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, αν πληροφορήθηκαν γι' αυτήν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις. Άρθρο 38 παρ. 1, 2 και 3. 19. Και αν αντιληφθείτε την ίδια πράξη εκτός υπηρεσίας, ως απλός πολίτης; Η υποχρέωση του άρθρου 38 παρ. 2 αφορά όσα πληροφορείται ο υπάλληλος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως ιδιώτης οφείλετε να αναγγείλετε την πράξη στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, εφόσον την αντιληφθήκατε ο ίδιος. Έχετε πάντως, όπως οποιοσδήποτε, το δικαίωμα να την καταγγείλετε στην αρχή. Άρθρο 38 παρ. 2, άρθρο 40 παρ. 1, άρθρο 42 παρ. 1.

20. Σε ποια σύνθεση δικάζει ο Άρειος Πάγος τις αιτήσεις αναίρεσης και για ποια θέματα αποφασίζει ως συμβούλιο; Ως ακυρωτικό δικαστήριο δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων σε πενταμελή σύνθεση και κατά των βουλευμάτων σε Σελίδα | 1 ΛΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ τριμελή σύνθεση. Ως συμβούλιο αποφασίζει για θέματα επανάληψης της διαδικασίας, έκδοσης και εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Άρθρο 10 παρ. 1.

21. Η αποδεικτική διαδικασία έχει ήδη αρχίσει και ο συνήγορος του κατηγορουμένου ζητά για πρώτη φορά την εξαίρεσή σας ως γραμματέα, για λόγο που υπήρχε από την αρχή. Είναι εμπρόθεσμη η αίτηση; Όχι. Στην κύρια διαδικασία η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Οι αιτήσεις που στηρίζονται σε ήδη υπάρχοντες λόγους υποβάλλονται εφάπαξ, ως προς όλους τους λόγους και καθ' όλων των προσώπων, πριν από τη διαδικαστική ενέργεια, μεταγενέστερη αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός αν ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο λόγος εξαίρεσης ανέκυψε μεταγενέστερα. Άρθρο 16 παρ. 2 περ. δ΄ και παρ. 3.

22. Τι είδους πληρεξουσιότητα απαιτείται για τη μήνυση, τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, την παραίτηση από την έγκληση και την ανάκληση της έγκλησης; Η μήνυση γίνεται από τον μηνυτή ή από ειδικό πληρεξούσιο (άρθρο 42 παρ. 2). Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας γίνεται αυτοπροσώπως ή από πληρεξούσιο με έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, δοσμένη κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ (άρθρο 83 παρ. 1). Η παραίτηση γίνεται από τον δικαιούμενο ή από αντιπρόσωπο με ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42 (άρθρο 54 παρ. 1). Η ανάκληση γίνεται από τον εγκαλούντα ή με ειδικό πληρεξούσιο (άρθρο 55 παρ. 1).

23. Στο ακροατήριο ο συνήγορος δηλώνει ότι ο εντολέας του παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Τι κάνετε ως γραμματέας και τι πρέπει να περιέχει η δήλωση; Η δήλωση που γίνεται στο ακροατήριο από συνήγορο διορισμένο σύμφωνα με τον κώδικα καταχωρίζεται στα πρακτικά. Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η αστική αξίωση. Άρθρο 83 παρ. 2, άρθρο 84 εδ. α΄.

24. Τι σχέση έχει το πρωτοδικείο με το πλημμελειοδικείο και τι ανήκει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των πλημμελειοδικών; Κάθε δικαστήριο πρωτοδικών είναι ταυτόχρονα και δικαστήριο πλημμελειοδικών. Στη δικαιοδοσία του ανήκουν η εκδίκαση των πλημμελημάτων, η ανάκριση, η άσκηση της εξουσίας του δικαστικού Σελίδα | 1 ΛΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ συμβουλίου, η άσκηση εξουσίας στις περιπτώσεις αποχής υπό όρους από την ποινική δίωξη και η έκδοση ποινικής διαταγής. Άρθρο 3 παρ. 1 και 2.

25. Ο παθών έχει υποβάλει έγκληση, αλλά δεν έχει δηλώσει παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Σας ρωτά αν είναι ήδη διάδικος. Τι του απαντάτε; Όχι ακόμη. Η έγκληση από μόνη της δεν εξομοιώνεται με δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, όπως και η δήλωση δεν αναπληρώνει την έγκληση όπου αυτή είναι απαραίτητη. Την ιδιότητα του διαδίκου την αποκτά αμέσως μετά τη δήλωσή του. Η δήλωση μπορεί να γίνει είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο. Άρθρο 82 παρ. 3 και 4, άρθρο 83 παρ. 1.

26. Τι κάνει ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών όταν, μετά από προκαταρκτική εξέταση, κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της δίωξης; Ποιες εξουσίες έχει ο εισαγγελέας εφετών; Θέτει την υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, του αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας εφετών, αν δεν συμφωνεί, έχει δικαίωμα να παραγγείλει είτε τη συμπλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας συνοπτικά τους λόγους και προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της πράξης. Το ίδιο ισχύει αν είχε διενεργηθεί αυτεπάγγελτη προανάκριση ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Άρθρο 43 παρ. 4.

27. Εγκαλών προσέρχεται είκοσι ημέρες μετά την επίδοση της απορριπτικής διάταξης για να ασκήσει προσφυγή. Είναι εμπρόθεσμη; Σε ποιον απευθύνεται η προσφυγή; Δεν είναι εμπρόθεσμη. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών, με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 474. Άρθρο 52 παρ. 1.

28. Συντάσσετε την έκθεση για την άσκηση προσφυγής κατά απορριπτικής διάταξης. Τι επισυνάπτεται σε αυτήν; Αν οι προσφεύγοντες είναι τρεις και είχαν υποβάλει μία έγκληση, πόσα παράβολα χρειάζονται; Τι γίνεται αν δεν κατατεθεί παράβολο; Σελίδα | 1 ΛΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ Επισυνάπτεται παράβολο τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Αν υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο. Αν δεν κατατεθεί, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας. Άρθρο 52 παρ. 2.

29. Τι παραγγέλλει ο εισαγγελέας εφετών αν δεχθεί την προσφυγή και τι γίνεται με το παράβολο; Παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, αν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον δεν έχει ήδη διενεργηθεί, ή την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις. Διατάσσει επίσης την επιστροφή του παραβόλου σε αυτόν που το κατέθεσε. Άρθρο 52 παρ. 3.

30. Έχετε εξεταστεί ως μάρτυρας σε μια υπόθεση και στη συνέχεια ορίζεστε γραμματέας στη δίκη της. Μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντα; Όχι. Αποκλείεται όποιος εξετάστηκε ως μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος στην ίδια υπόθεση. Άρθρο 14 παρ. 2 περ. δ΄.

31. Μπορεί δικαστής που συνέπραξε στο παραπεμπτικό βούλευμα να μετάσχει στη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο; Και ο δικαστής που συνέπραξε σε απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση; Ο πρώτος αποκλείεται ειδικά στη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα. Ο δικαστής που συνέπραξε στην έκδοση απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση αποκλείεται να δικάσει στις δύο αυτές περιπτώσεις. Άρθρο 14 παρ. 2 περ. στ΄ και παρ. 3.

32. Σας ορίζουν γραμματέα σε συνεδρίαση του συμβουλίου πλημμελειοδικών. Προβλέπεται συμμετοχή γραμματέα και πώς αναπληρώνεστε αν έχετε κώλυμα; Ναι. Ο δικαστικός γραμματέας συμμετέχει και στη συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου και αναπληρώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Άρθρο 13 παρ. 3.

33. Στη γραμματεία σάς ρωτούν αν πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε αθωωτική απόφαση, που δεν έχει γίνει ακόμη αμετάκλητη, εξακολουθεί να είναι κατηγορούμενος. Τι ισχύει; Εξακολουθεί. Ο κατηγορούμενος διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση. Την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του άρθρου 57 παρ. 2. Άρθρο 73.

34. Κατά την άσκηση των καθηκόντων σας τελείται σε βάρος σας αξιόποινη πράξη που διώκεται κατ' έγκληση. Θα καταθέσετε παράβολο με την έγκλησή σας; Όχι. Για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου. Άρθρο 53 παρ. 1 τελ. εδ.

35. Είστε γραμματέας της έδρας και ο κατηγορούμενος είναι θείος της συζύγου σας. Υπάρχει λόγος αποκλεισμού; Όχι με βάση το άρθρο 14 παρ. 2 περ. β΄. Η συγγένεια εξ αγχιστείας με τον κατηγορούμενο αποκλείει έως και τον δεύτερο βαθμό, ενώ ο θείος της συζύγου είναι συγγενής εξ αγχιστείας τρίτου βαθμού. Το όριο του τρίτου βαθμού ισχύει μόνο για τη συγγένεια μεταξύ των δικαστικών προσώπων της ίδιας υπόθεσης. Παραμένει η δυνατότητα εξαίρεσης για υπόνοιες μεροληψίας. Άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 2 περ. β΄, άρθρο 15.

36. Ποιοι καλύπτονται από το τεκμήριο αθωότητας και ποιοι φέρουν την ιδιότητα του υπόπτου; Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με τον νόμο. Την ιδιότητα του υπόπτου φέρουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 244. Άρθρο 71, άρθρο 70 παρ. 1 εδ. β΄.

37. Στο ακροατήριο υποβάλλεται αίτηση εξαίρεσης όλων των μελών του δικαστηρίου στο οποίο είστε γραμματέας, αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα. Ποιος αποφασίζει και πότε; Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών κρίνεται αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά, απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται. Άρθρο 16 παρ. 3 τελ. εδ.

38. Πώς συγκροτείται το τριμελές και πώς το μονομελές πλημμελειοδικείο; Μπορεί ο πρόεδρος πρωτοδικών να δικάσει μόνος; Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών και το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτούνται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του και δύο πρωτοδίκες. Το μονομελές συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη που ορίζεται κατά τον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης, και στο ίδιο δικαστήριο πλημμελειοδικών μπορούν να λειτουργούν περισσότερα μονομελή. Άρθρο 4 παρ. 1, άρθρο 5.

39. Υπηρετείτε στη γραμματεία της εισαγγελίας πρωτοδικών. Έχει ολοκληρωθεί προκαταρκτική εξέταση για πλημμέλημα προσώπου της περ. δ΄ του άρθρου 110 και ο εισαγγελέας κινεί τη δίωξη. Πού διαβιβάζεται η δικογραφία και τι τη συνοδεύει; Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών με σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για απευθείας κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο συμβούλιο εφετών, διατηρώντας το δικαίωμα να διατάξει προηγουμένως προανάκριση για τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού. Άρθρο 43 παρ. 2.

40. Όταν ο νόμος απαιτεί αίτηση της αρχής για την άσκηση ποινικής δίωξης, σε ποιον και πώς υποβάλλεται; Υποβάλλεται σε κάθε εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, γραπτά ή προφορικά, και συντάσσεται έκθεση. Άρθρο 41.

41. Σε ποιες πράξεις ο εισαγγελέας κινεί τη δίωξη μόνο αφού προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση και πότε αυτή μπορεί να μην ενεργηθεί; Στα κακουργήματα ή πλημμελήματα για τα οποία απειλείται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών ή τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, καθώς και στα πλημμελήματα αρμοδιότητας μονομελούς εφετείου (άρθρο 110 περ. δ΄), η δίωξη κινείται μόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση (άρθρο 245 παρ. 2) και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται επί ανηλίκων, για πράξεις που αν τις διέπραττε ενήλικος θα διατασσόταν προκαταρκτική εξέταση. Μπορεί να μην ενεργηθεί, αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή άλλων ελεγκτικών αρχών, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις και η δίωξη αφορά τις ίδιες πράξεις. Άρθρο 43 παρ. 1.

42. Είστε γραμματέας της έδρας. Εμφανίζεται πρόσωπο ως κατηγορούμενος και γεννώνται αμφιβολίες αν είναι πράγματι ο διωκόμενος. Τι προβλέπεται; Το δικαστήριο, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, προχωρεί από μόνο του στη βεβαίωση της ταυτότητας, χρησιμοποιώντας κάθε αποδεικτικό μέσο. Είναι δυνατό να ανασταλεί η ποινική διαδικασία για το πρόσωπο αυτό, ωσότου βεβαιωθεί η ταυτότητά του. Αντίθετα, η αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα με το όνομα ή άλλα χαρακτηριστικά δεν εμποδίζει την εξέλιξη της δίωξης, αν είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός είναι το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η πράξη. Άρθρο 77 παρ. 1, άρθρο 75.

43. Ποια πρόσωπα δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων; Καλύπτεται η σύζυγος μέλους του προσωπικού διπλωματικής αντιπροσωπείας; Δεν υπάγονται οι αρχηγοί των ξένων κρατών, οι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους, το διαπιστευμένο στην Ελλάδα προσωπικό διπλωματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους, τα μέλη της οικογένειας των προσώπων των στοιχείων α΄ και β΄ που κατοικούν μαζί τους, το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων των στοιχείων α΄ και β΄ όταν έχει την ίδια υπηκοότητα, και όσοι απολαμβάνουν ετεροδικία με βάση συμβάσεις ή διεθνή έθιμα αποδεκτά από όλα τα κράτη. Η περ. δ΄ αναφέρεται στα μέλη της οικογένειας των προσώπων των στοιχείων α΄ και β΄, όχι του προσωπικού της περ. γ΄, η σύζυγος καλύπτεται μόνο αν εμπίπτει στην περ. στ΄. Άρθρο 2.

44. Είστε γραμματέας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία διαπιστώνεται ότι η δίωξη για έγκλημα διωκόμενο μόνο κατ' έγκληση ασκήθηκε χωρίς έγκληση. Ο παθών είναι παρών. Μπορεί να καλυφθεί η έλλειψη; Ναι. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό. Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. β΄.

45. Πώς και ενώπιον ποιου γίνεται η παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης; Μπορεί να δοθεί υπό όρο ή να ανακληθεί; Γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούμενο ή από αντιπρόσωπό του με ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο, και συντάσσεται σχετική έκθεση. Παραίτηση που γίνεται με όρους ή προθεσμία δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται. Άρθρο 54 παρ. 1 και 2.

46. Ο ανακριτής της υπόθεσης στην οποία ορίζεστε γραμματέας είναι αδελφός της συζύγου σας. Υπάρχει κώλυμα; Αλλάζει κάτι αν ο γάμος σας έχει λυθεί; Υπάρχει λόγος αποκλεισμού. Δεν μπορούν να ασκήσουν στην ίδια ποινική υπόθεση έργα ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό, και ο αδελφός της συζύγου είναι συγγενής εξ αγχιστείας δεύτερου βαθμού. Ο λόγος αποκλεισμού που οφείλεται στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου. Άρθρο 14 παρ. 1.

47. Μέχρι πότε υποβάλλεται η αίτηση εξαίρεσης σε κάθε στάδιο; Τι ισχύει όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου; Για τα στάδια μέχρι και την κίνηση της ποινικής δίωξης, έως δέκα ημέρες πριν από την προσδιορισμένη ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του αρμόδιου πλημμελειοδικείου. Στην ανάκριση, έως την παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη. Στο δικαστικό συμβούλιο, πριν από την έκδοση του βουλεύματος. Στην κύρια διαδικασία, πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Αν η αίτηση αφορά ολόκληρο το πολυμελές δικαστήριο ή περισσότερα από το ήμισυ των μελών της σύνθεσής του, κατατίθεται τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση. Άρθρο 16 παρ. 2.

48. Έχετε καταχωρίσει στα πρακτικά δήλωση ανάκλησης της έγκλησης. Χρειάζεται προκαταβολή των εξόδων, ποιον βαρύνουν και τι αποστέλλεται για την είσπραξή τους; Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο των πρακτικών (ή της έκθεσης, αν η ανάκληση έγινε με έκθεση), μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων, στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία. Άρθρο 55 παρ. 3.

49. Σε ποιες περιπτώσεις ο Άρειος Πάγος δικάζει σε ολομέλεια; Όταν κρίνει αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου, όταν κρίνονται εξαιρετικής σημασίας νομικά ζητήματα, εφόσον συμφωνούν ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όταν γίνεται παραπομπή από τα τμήματα επειδή η απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία μιας ψήφου, όταν το τμήμα αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταγματικού, και όταν το τμήμα πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη με προηγούμενη θέση της ολομέλειας ή τμήματός του για το ίδιο θέμα. Η ολομέλεια ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας του. Άρθρο 10 παρ. 2.

50. Πολίτης σάς ρωτά αν μπορεί να υποβάλει μήνυση προφορικά ή ηλεκτρονικά, και σε ποιον. Τι του απαντάτε; Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους. Μπορεί να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση. Αν γίνει σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Άρθρο 42 παρ. 2, 3 και 4.

51. Ποιος ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στα μικτά ορκωτά δικαστήρια και εφετεία; Μπορεί εισαγγελέας πρωτοδικών να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης; Ο εισαγγελέας των εφετών ή άλλος εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας του ίδιου εφετείου ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο μικτό ορκωτό εφετείο της έδρας του και στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς του, στα οποία και προσδιορίζει τις υποθέσεις. Μπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα πρωτοδικών τα καθήκοντα εισαγγελέα στα μικτά ορκωτά δικαστήρια. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών που εκτέλεσε τα καθήκοντα αυτά μπορεί να ασκήσει έφεση κατά το άρθρο 489, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εισαγγελέα εφετών και λάβει από αυτόν γραπτή σύμφωνη γνώμη. Άρθρο 7 παρ. 4.

52. Είστε γραμματέας σε πολιτική δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακύπτει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως. Ποιος έχει υποχρέωση να ενεργήσει και πώς; Τι ισχύει αν το έγκλημα διώκεται κατ' έγκληση; Ο δικαστής οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα, με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα. Το ίδιο ισχύει σε διοικητική ή ποινική δίκη. Αν το έγκλημα δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως, η ίδια υποχρέωση υπάρχει αν υποβλήθηκε η Σελίδα | 1 ΛΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ απαιτούμενη έγκληση στην αρμόδια αρχή. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και σε υποθέσεις πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Άρθρο 39 παρ. 1, 2 και 3.

53. Πότε μπορεί να αναβληθεί ή να ανασταλεί η ποινική δίωξη και ποιος αποφασίζει; Σε πλημμέλημα, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι θα επιβληθεί και οι άλλες συνέπειές της είναι μηδαμινές σε σύγκριση με ποινή που έχει επιβληθεί αμετάκλητα για άλλη πράξη και την οποία ο υπαίτιος εκτίει. Ο εισαγγελέας, με την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, μπορεί να αναβάλει τη δίωξη για αόριστο χρόνο με αιτιολογημένη διάταξή του. Αν η δίωξη έχει αρχίσει, την αναστολή της για αόριστο χρόνο διατάσσει αμετάκλητα το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, με πρόταση του εισαγγελέα (παρ. 1). Το ίδιο μπορεί να διαταχθεί όταν ο κατηγορούμενος έχει ήδη παραπεμφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη, εκτός αν η δίωξη για την ελαφρότερη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή για την εκτίμηση του χαρακτήρα του (παρ. 2). Η δίωξη ή η συνέχισή της μπορεί να διαταχθεί αργότερα από τις ίδιες αρχές, αν η εκτέλεση της ποινής έπαψε για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο ή μετά την αμετάκλητη εκδίκαση της εκκρεμούς κατηγορίας (παρ. 3). Άρθρο 44.

54. Υπηρετείτε στη γραμματεία της εισαγγελίας και ο εισαγγελέας ζητά να ανασυρθεί δικογραφία από το αρχείο. Πότε επιτρέπεται η ανάσυρση και ποια ενέργεια ακολουθεί; Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία μόνον όταν αναφαίνονται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα οποία δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον μηνυόμενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων. Άρθρο 43 παρ. 6.

55. Πώς συγκροτούνται τα δικαστήρια ανηλίκων και ποιος προεδρεύει στο τριμελές; Το μονομελές συγκροτείται από έναν πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη σε κάθε πρωτοδικείο, που ορίζεται ως δικαστής ανηλίκων. Το τριμελές συγκροτείται από τον δικαστή ανηλίκων και δύο πρωτοδίκες, προεδρεύει, αν είναι δυνατό, ο δικαστής ανηλίκων. Το εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από τον εφέτη ανηλίκων και δύο άλλους εφέτες, που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων. Άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3.

56. Πρέπει να γίνει επίδοση στον υποστηρίζοντα την κατηγορία. Δεν έχει διορίσει ρητά αντίκλητο, έχει όμως πληρεξούσιο δικηγόρο νόμιμα διορισμένο και γνωστοποιημένο. Σε ποιον μπορεί να γίνει η επίδοση; Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του υποστηρίζοντος την κατηγορία, που έχει διορισθεί νόμιμα και έχει γνωστοποιηθεί στην προδικασία ή στο ακροατήριο, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος. Στον αντίκλητο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις που αφορούν τον υποστηρίζοντα την κατηγορία. Άρθρο 84 εδ. β΄ και γ΄.

57. Είναι υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελέα στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων; Σε ποια δικαστήρια καθορίζονται ιδιαίτερα ποινικά τμήματα; Ο εισαγγελέας παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων και, όπου προβλέπεται ότι η διάρκεια της δίκης θα είναι μακρά, μπορεί να οριστεί και ένας νόμιμος αναπληρωτής του. Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα καθορίζονται από την ολομέλεια στα εφετεία και πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Άρθρο 12, άρθρο 11.

58. Είστε γραμματέας του δικαστηρίου που αποφασίζει, κατά το άρθρο 20, για αίτηση εξαίρεσης. Μπορεί να ζητηθεί και η δική σας εξαίρεση; Ποια άλλα όρια θέτει ο Κώδικας; Όχι. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης μελών, του εισαγγελέα ή του γραμματέα του δικαστηρίου ή του συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης. Δεν επιτρέπεται επίσης η εξαίρεση τόσων μελών από κάθε ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ώστε να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του δικαστηρίου, περισσοτέρων των πέντε αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, περισσοτέρων των οκτώ δικαστών ή δύο εισαγγελέων όπου υπηρετούν πράγματι τουλάχιστον δώδεκα δικαστές ή τρεις εισαγγελείς αντίστοιχα, περισσοτέρων των τεσσάρων δικαστών όπου υπηρετούν τουλάχιστον επτά, και περισσοτέρων των δύο όπου υπηρετούν λιγότεροι των επτά. Άρθρο 16 παρ. 4.

59. Μέχρι πότε και σε ποιον γίνεται η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στην προδικασία; Πώς παρίστανται οι ανήλικοι; Γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308), προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, αυτοπροσώπως ή από πληρεξούσιο. Κατά την κατάθεσή της συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Μπορεί να γίνει και σε αυτόν που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση ή την ανάκριση, ακόμα και κατά τον χρόνο που ο δικαιούμενος εξετάζεται ως μάρτυρας. Οι ανήλικοι και οι άλλοι ανίκανοι παρίστανται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Άρθρο 83 παρ. 1, άρθρο 82 παρ. 2.

60. Πώς διακρίνεται ιεραρχικά το τριμελές εφετείο, πώς συντίθεται και πού λειτουργεί; Διακρίνεται σε τριμελές εφετείο που δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων τριμελούς εφετείου, σε τριμελές εφετείο που δικάζει κακουργήματα σε πρώτο βαθμό και εφέσεις κατά αποφάσεων μονομελούς εφετείου επί κακουργημάτων, και σε τριμελές εφετείο που δικάζει εφέσεις κατά πλημμελημάτων. Στην πρώτη περίπτωση συντίθεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 111, στις άλλες δύο από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και δύο εφέτες. Το μονομελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή εφέτη. Μονομελές και τριμελές εφετείο λειτουργούν στην έδρα κάθε εφετείου. Άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ΄ και δ΄ και παρ. 3, άρθρο 9.